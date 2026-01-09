Land for Jobs Scamमुळे यादव कुटुंबाच्या अडचणीत वाढ! लालू, राबडी देवी आणि तेजस्वी ठरले आरोपी

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी त्यांच्या लॅंड फॉर जॉब स्कॅम निकालात यादव कुटुंबाला जोरदार फटकारले. विशाल गोगणे यांनी कडक टिप्पणी केली की लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाने गुन्हेगारी टोळी म्हणून काम केले आणि सरकारी नोकऱ्यांचा सौदेबाजीचा मार्ग म्हणून वापर करून जमीन मिळवण्याचा व्यापक कट रचला. न्यायालयाच्या मते, या टप्प्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे
२००४ ते २००९ दरम्यान झाले हे प्रकरण
सीबीआयचा दावा आहे की, लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना २००४ ते २००९ दरम्यान हा कट रचण्यात आला होता. तपास यंत्रणेनुसार, जवळजवळ सर्व प्रकरणांमध्ये, नोकरी देण्यापूर्वी जमीन हस्तांतरित करण्यात आली होती आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये भेटवस्तू तयार करण्यात आल्या होत्या. सीबीआयने असेही म्हटले आहे की, लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना, त्यांचे जवळचे सहकारी भोला यादव यांनी गावांना भेटी दिल्या आणि लोकांना सांगितले की जर त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी नोकऱ्या हव्या असतील तर त्यांनी त्यांची जमीन लालू कुटुंबाला हस्तांतरित करावी. ज्यांनी त्यांची जमीन लालू कुटुंबाला हस्तांतरित केली होती त्यांनी दावा केला की त्यांना त्या बदल्यात रोख रक्कम देण्यात आली होती.