Land for Jobs Scamमुळे यादव कुटुंबाच्या अडचणीत वाढ! लालू, राबडी देवी आणि तेजस्वी ठरले आरोपी

दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाला दोषी करार दिला आहे. यामुळे यादव कुटुंबाच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 01:39 PM
Lalu Prasad Yadav and family found guilty in the land-for-jobs scam in Indian Railways by court

भारतीय रेल्वेतील लॅंड फॉर जॉब स्कॅम करणाऱ्या लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीय न्यायालयाकडून दोषी करार देण्यात आला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • लॅंड फॉर जॉब स्कॅममध्ये लालू प्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंब दोषी
  • दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू  न्यायालयाची टिप्पणी
  • राबडी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव आणि मुली मीसा भारती, हेमा यादव यांचा समावेश
Land for Jobs Scam : दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकले आहेत. दिल्लीतील (Delhi News) राऊस अव्हेन्यू  न्यायालयाने नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी, त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव आणि तेजप्रताप यादव आणि मुली मीसा भारती आणि हेमा यादव यांच्यासह एकूण ४० आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी त्यांच्या लॅंड फॉर जॉब स्कॅम निकालात यादव कुटुंबाला जोरदार फटकारले. विशाल गोगणे यांनी कडक टिप्पणी केली की लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाने गुन्हेगारी टोळी म्हणून काम केले आणि सरकारी नोकऱ्यांचा सौदेबाजीचा मार्ग म्हणून वापर करून जमीन मिळवण्याचा व्यापक कट रचला. न्यायालयाच्या मते, या टप्प्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.

हे देखील वाचा : “कितीही भाग आले तरी मुंबईत महापौर महायुतीचाच; मंगल प्रभात लोढांचा ठाकरें बंधूंविरोधात आक्रमक पवित्रा

न्यायालयाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे

  • न्यायालयाचे कडक निरीक्षण – दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी सांगितले की, नोकरीच्या बदल्यात जमीन प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंब गुन्हेगारी गट म्हणून काम करत होते. न्यायालयाच्या मते, या वेगळ्या घटना नव्हत्या, तर सरकारी नोकऱ्या वापरून कुटुंबासाठी संपत्ती मिळवण्याचा सुनियोजित आणि व्यापक कट होता.
  • सरकारी नोकऱ्या सौदेबाजीचे साधन म्हणून – न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वे नियुक्त्यांचा सौदेबाजीचे साधन म्हणून वापर केला. त्या बदल्यात, त्यांच्या पत्नी, मुले आणि मुलींसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे स्थावर मालमत्ता आणि जमीन कथितपणे नाममात्र किमतीत मिळवण्यात आली.
  • आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे कारण – न्यायालयाने म्हटले आहे की, या टप्प्यावर दोषी ठरवणे आवश्यक नसले तरी, उपलब्ध पुराव्यांवरून भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी कट रचला गेला आहे असे मानण्यासाठी पुरेसे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत. या आधारे, न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.
  • कोणत्या कलमांखाली आरोप निश्चित करण्यात आले? न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(२) आणि १३(१)(ड) अंतर्गत एकूण ४१ आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले, तर पुरेशा पुराव्याअभावी ५२ आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले.
  • कुटुंबातील सदस्यांच्या भूमिकेवर टिप्पणी? न्यायालयाने मान्य केले की केवळ लालू यादवच नव्हे तर त्यांची पत्नी राबडी देवी, मुले तेजस्वी यादव आणि तेजप्रताप यादव आणि मुली मीसा भारती आणि हेमा यादव, ज्यांच्या नावे जमीन हस्तांतरित करण्यात आली होती, ते देखील या कटात सहभागी होते.
हे देखील वाचा : जनगणना २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर! ‘या’ दिवसापासून होणार सुरुवात; मोबाईल ॲपमुळे घरबसल्या करता येणार माहितीची नोंद

२००४ ते २००९ दरम्यान झाले हे प्रकरण

सीबीआयचा दावा आहे की, लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना २००४ ते २००९ दरम्यान हा कट रचण्यात आला होता. तपास यंत्रणेनुसार, जवळजवळ सर्व प्रकरणांमध्ये, नोकरी देण्यापूर्वी जमीन हस्तांतरित करण्यात आली होती आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये भेटवस्तू तयार करण्यात आल्या होत्या. सीबीआयने असेही म्हटले आहे की, लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना, त्यांचे जवळचे सहकारी भोला यादव यांनी गावांना भेटी दिल्या आणि लोकांना सांगितले की जर त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी नोकऱ्या हव्या असतील तर त्यांनी त्यांची जमीन लालू कुटुंबाला हस्तांतरित करावी. ज्यांनी त्यांची जमीन लालू कुटुंबाला हस्तांतरित केली होती त्यांनी दावा केला की त्यांना त्या बदल्यात रोख रक्कम देण्यात आली होती.

