CM Sundar Shala : आता EVM ठरवणार शाळेचा मुख्यमंत्री कोण? सडवली शाळेचा अनोखा उपक्रम

संदीप जाबडे, रायगड: ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हे महाराष्ट्र शासनाचे एक महत्त्वाचे अभियान आहे, ज्याचा उद्देश शाळांमध्ये आनंददायी, प्रेरणादायी आणि स्वच्छ वातावरण निर्माण करणे आहे. या उपक्रमाद्वारे शैक्षणिक गुणवत्ता, आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण आणि क्रीडा या क्षेत्रांचा विकास करण्यावर भर दिला जातो. याच पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र तुम्हाला नवल वाटेल की सडवली शाळेत विद्यार्थ्यांनी देखील शाळेच्या मुख्यमंत्री पदासाठी थेट ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान केले. रुद्र नांदे या विद्यार्थ्याने ईव्हीएम मशीन तयार केली व मतदान प्रक्रिया सडवली शाळेत पार पडली.
पोलादपूर तालुक्यातील आदर्श शाळा, डिजिटल शाळा अशी सडवली शाळेची ओळख. ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ या अभियानात तालुक्यात प्रथम आलेली शाळा म्हणजे सडवली. शाळेचे मुख्याध्यापक आखाडे सर, शिक्षक सुनील पवार हे नेहमीच नवनवीन उपक्रम शाळेत राबवत असतात. विद्यार्थ्यांना निवडणूक प्रक्रियेची माहिती व्हावी यासाठी शाळेच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी थेट मशीन व बॅलेट पेपर या दोघांमधूनही मतदान प्रक्रिया मंगळवार 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी पार पडली.
अभिमानास्पद! श्रीकांत शिंदे पुन्हा करणार India चे नेतृत्व; ‘या’ देशात जाणार शिष्टमंडळ
यापूर्वी शाळेच्या मुख्यमंत्री पदासाठी असलेले उमेदवार रुद्र नांदे व तनिष्का जगताप यांनी शाळेमध्ये प्रचार केला. पॅम्प्लेट द्वारे जाहीरनामा प्रकाशित केला. विद्यार्थ्यांची सभा घेतली व त्या जाहीर भाषणे केली. शाळेतून प्रचार फेरी देखील काढली. मतदानाच्या पूर्वसंध्येला विद्यार्थ्यांच्या मतदार याद्या फलकावर प्रकाशित करण्यात आल्या.प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया रुद्र नांदे या विद्यार्थ्याने बनविलेल्या ईव्हीएम मशीनद्वारे व बॅलेट पेपर या दोघांच्याही माध्यमातून पार पडली. दोन्ही उमेदवाराकडून उमेदवार प्रतिनिधी मतदान केंद्रात बसविण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक आखाडे यांनी काम पाहिले. दुपारी साडेबारा वाजता ईव्हीएम मशीन व बॅलेट पेपर यांचा निकाल जाहीर करण्यात आला व या निकालात तनिष्का जगताप ही विद्यार्थिनी विजयी झाली. प्रत्यक्षात लोकशाहीचा उत्सव अनुभवता आल्याने विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले. सडवली प्राथमिक शाळेच्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
दरम्यान, शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळावे म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान राबविण्यास मान्यता आहे.