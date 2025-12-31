Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nimesulide banned:  ‘१०० मिलीग्रामपेक्षा जास्त…’,आरोग्यासाठी धोकादायक म्हणत सरकारने ‘या’ पेनकिलर औषधावर घातली बंदी

केंद्र सरकारने निमेसुलाइड या औषधावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. १०० मिलीग्रामपेक्षा जास्त असलेल्या तोंडावाटे घेतलेल्या निमेसुलाइड गोळ्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण तात्काळ प्रभावाने करण्यात आले आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 03:45 PM
Nimesulide banned News Marathi: केंद्र सरकारने पेनकिलर औषधाबाबती महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून निमेसुलाइड या वेदनाशामक औषधाबाबत एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आरोग्य सुरक्षेच्या कारणास्तव, १०० मिलीग्रामपेक्षा जास्त असलेल्या तोंडावाटे घेतलेल्या निमेसुलाइड गोळ्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, १९४० च्या कलम २६अ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने म्हटले आहे की हे औषध आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकते. बाजारात अनेक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहेत.

नवीन वर्षाच्या निमित्ताने तीर्थक्षेत्री भाविकांची अलोट गर्दी; 2 किलोमीटरच्या दर्शन रांगा

बंदी का घालण्यात आली?

आरोग्य मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की १०० मिलीग्रामपेक्षा जास्त असलेल्या निमेसुलाइड गोळ्या मानवांसाठी धोका निर्माण करू शकतात. हे एक नॉन-स्टेरॉइडल अँटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) आहे आणि यकृतावर प्रतिकूल परिणाम करू शकते. या औषधाच्या विषारीपणा आणि इतर दुष्परिणामांबाबत जगभरात चौकशी सुरू आहे. ड्रग्ज टेक्निकल अॅडव्हायझरी बोर्डाशी सल्लामसलत केल्यानंतर सरकारने या औषधावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. निमसुलाइडवर आता तात्काळ प्रभावाने देशभरात बंदी घालण्यात आली आहे.

वेदनाशामक औषधांचे धोके

मानवांसाठी वेदनाशामक औषधांचे धोके लक्षात घेऊन आरोग्य मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे, जेणेकरून सार्वजनिक आरोग्याला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये. जास्त प्रमाणात वेदनाशामक औषध घेतल्याने यकृत आणि मूत्रपिंडांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. डॉक्टर वेदनाशामक औषधांचा वापर कमी प्रमाणात करण्याची शिफारस करतात. शिवाय, डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच तुम्ही नेहमीच वेदनाशामक औषध घ्यावे.

पशुवैद्यकीय औषधांवर आधीच बंदी

या वर्षी जानेवारीमध्ये, सरकारने प्राण्यांमध्ये वापरण्यास आधीच सर्व निमोसाइड औषधांवर बंदी घातली होती. याचे कारण पर्यावरणीय चिंता होती, कारण हे औषध गायींवर वापरल्यास गिधाडांना धोका निर्माण करत असे. अभ्यासात असे आढळून आले की औषध घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत गिधाडे मरतात.

औषध ​​धोके

निमोसाइड १९८५ मध्ये इटलीमध्ये सादर करण्यात आले होते आणि ते NSAID (नॉन-स्टेरॉइडल अँटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग) श्रेणीशी संबंधित आहे. युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि जपानसह जगभरातील अनेक देशांमध्ये ते मंजूर नाही. दीर्घकालीन वापरामुळे यकृत विषारीपणा, रक्तस्त्राव, मूत्रपिंडाचे नुकसान आणि त्वचेवर पुरळ येऊ शकते.

भारतातील सध्याची परिस्थिती

२०११ मध्ये भारताने मुलांमध्ये निमोसाइडचा वापर करण्यास बंदी घातली होती, परंतु वृद्ध रुग्णांमध्ये त्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मार्च २०२३ मध्ये, भारतीय फार्माकोपिया आयोगाने इशारा दिला की हे औषध निश्चित औषध उद्रेक (त्याच भागात वारंवार पुरळ) देखील होऊ शकते.

Madhya Pradesh: पाणी की विष? पाण्यामुळे ‘या’ शहरात ८ जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक आजारी

Published On: Dec 31, 2025 | 03:44 PM

