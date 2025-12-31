Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नववर्षाचा सर्वात पहिला सूर्य देशाच्या या भागात उगवणार… कस जायचं? जाणून घ्या

नवीन वर्ष 2026 ची सुरुवात भारतात सर्वात आधी जिथे सूर्योदय होतो त्या अरुणाचल प्रदेशातील डोंग गावातून करा. निसर्गसौंदर्य, ट्रेकिंग आणि पहिल्या सूर्यकिरणांचा अविस्मरणीय अनुभव येथे मिळतो.

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:30 AM
नववर्षाचा सर्वात पहिला सूर्य देशाच्या या भागात उगवणार... कस जायचं? जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • नववर्षात तुम्हीही जर कुठे फिरायला जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर आम्ही सांगत असलेले हे ठिकाण एकदम परफेक्ट आहे.
  • हे भारतातील असे एक ठिकाण आहे जिथे सर्वात पहिले सूर्य उगवतो.
  • नववर्षात पहिल्या किरणाचे दर्शन घ्यायचे तर इथे नक्की जा.
नवीन वर्षाचे आगमन म्हटले की संपूर्ण जगातच उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळते. भारतातही नव्या आशा, स्वप्ने आणि संकल्पांसह लोक नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज होतात. काही जण कुटुंबासोबत घरीच साधेपणाने सेलिब्रेशन करतात, तर काही मित्रमंडळींसोबत पार्टीचा आनंद घेतात. मात्र अनेक प्रवासी असेही असतात, जे निसर्गाच्या सान्निध्यात नदीकाठी, डोंगरात, समुद्रकिनारी किंवा हिरव्यागार परिसरात नवीन वर्ष साजरे करण्याला प्राधान्य देतात. तुम्हालाही तुमचे न्यू ईयर सेलिब्रेशन वेगळे आणि खास करायचे असेल, तर भारतात सर्वात आधी जिथे 2026 चा सूर्योदय होतो, त्या ठिकाणी जाण्याचा अनुभव नक्कीच अविस्मरणीय ठरू शकतो.

2026 मध्ये कधी कधी आहेत लाँग वीकेंड? हॉलिडे लिस्ट पहा आणि ट्रॅव्हल प्लॅन बनवा

सूर्योदय आणि सूर्यास्त पाहणे अनेकांना आवडतेच, पण जर तो क्षण डोंगररांगा, झाडांनी वेढलेला आणि शांत निसर्गाच्या कुशीत अनुभवायला मिळाला, तर आनंद आणखी वाढतो. कल्पना करा, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी संपूर्ण देशात सर्वात आधी उगवणाऱ्या सूर्याच्या साक्षीदार होण्याचा अनुभव किती खास असेल! तो क्षण तुम्ही कॅमेऱ्यात कैदही करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया, ही खास जागा नेमकी कुठे आहे.

भारतात सर्वात आधी सूर्योदय कुठे होतो?

जर तुम्हाला 2026 चा पहिला सूर्योदय भारतात सर्वात आधी पाहायचा असेल, तर तुम्हाला अरुणाचल प्रदेशातील अंजॉ जिल्ह्यात असलेल्या डोंग गावात जावे लागेल. हे गाव भारताच्या अत्यंत पूर्व टोकाला वसलेले असून, पर्यटकांसाठी ते विशेष आकर्षण ठरते. इथले नैसर्गिक सौंदर्य मनाला भुरळ घालणारे आहे.

डोंग गावात सूर्योदय आधी का होतो?

डोंग गावाची भौगोलिक रचना यामागे कारणीभूत आहे. सूर्य पूर्व दिशेकडून उगवतो आणि डोंग हे भारताच्या सर्वात पूर्वेकडील भागात, उंचीवर स्थित आहे. त्यामुळे देशातील इतर भागांच्या तुलनेत येथे सुमारे एक ते सव्वा तास आधी सूर्योदय होतो. त्यामुळे येथे सूर्योदय पाहायचा असेल, तर पहाटे 4 वाजण्यापूर्वीच जागे होणे आवश्यक असते. हवामानानुसार साधारण साडेचार ते साडेपाचच्या दरम्यान सूर्यदर्शन घडते.

डोंग गावापर्यंत कसे पोहोचावे?

डोंग गावात जाण्यासाठी सर्वप्रथम आसाममधील गुवाहाटी किंवा डिब्रूगडपर्यंत विमानाने पोहोचता येते. तसेच रेल्वेने डिब्रूगड (DBRG) किंवा तिनसुकिया (TSK) येथेही जाता येते. तिथून अरुणाचल प्रदेशातील अंजॉ जिल्ह्याचे मुख्यालय तेजू येथे रस्त्याने प्रवास करावा लागतो. तेजूला बस किंवा टॅक्सीची सुविधा उपलब्ध आहे. तेजूपासून पुढे वालॉन्ग येथे जाऊन थोडीशी ट्रेकिंग केल्यानंतर तुम्ही डोंग गावात पोहोचू शकता. ही ट्रेकिंगदेखील स्वतःमध्येच एक भन्नाट अनुभव देणारी आहे.

नववर्षाची सुरुवात करा रामाच्या दर्शनाने…IRCTC घेऊन आला बजेट फ्रेंडली पॅकेज

डोंग व्हॅलीत फिरण्यासारखी ठिकाणे

डोंग व्हॅली केवळ देशातील पहिल्या सूर्योदयासाठीच नव्हे, तर तिच्या अप्रतिम निसर्गसौंदर्यासाठीही ओळखली जाते. पर्वतरांगांमधून वाहणारी लोहित नदी दगडांवरून प्रवाहित होताना स्वच्छ, निळसर पाणी दाखवते—ज्याचे सौंदर्य शब्दांत मांडणे कठीण आहे. इथे तुम्ही तिलम हॉट स्प्रिंगला भेट देऊ शकता. डोंग ट्रेकनंतर गरम व खनिजयुक्त पाण्यात डुबकी मारणे थंडीत विशेष सुखद ठरते. सांधेदुखीवरही हे पाणी उपयुक्त मानले जाते. याशिवाय डोंग व्हॅलीजवळील सिको डिडो धबधबा, तसेच तेजूजवळील हवा कॅम्प येथून दिसणारे नयनरम्य दृश्य पाहण्यासारखे आहे. डोंग गावात वास्तव्यास असलेल्या मेयो जमातीची संस्कृती जवळून अनुभवण्याची संधीही येथे मिळते, जी पूर्णपणे वेगळी आणि समृद्ध आहे. नवीन वर्षाची सुरुवात जर निसर्गाच्या कुशीत, भारतातील पहिल्या सूर्योदयासह करायची असेल, तर डोंग गावाची ट्रिप तुमच्यासाठी नक्कीच एक अविस्मरणीय आठवण ठरेल.

Dec 31, 2025

