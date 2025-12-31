Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

PM Modi on Budget 2026: २०२६-२७ अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात; PM मोदी यांनी घेतली अर्थतज्ज्ञांची भेट

भारताच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी उच्च अर्थतज्ज्ञांची भेट घेतली. या बैठकीत देशाची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करणे, रोजगार वाढवणे आणि वित्तीय तूट कमी करणे यावर चर्चा करण्यात आली. वाचा सविस्तर

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:40 AM
PM Modi on Budget 2026: २०२६-२७ अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात; PM मोदी अर्थतज्ज्ञांशी करणार चर्चा  

PM Modi on Budget 2026: २०२६-२७ अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात; PM मोदी अर्थतज्ज्ञांशी करणार चर्चा

  • पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थसंकल्पाबाबत घेतली अर्थतज्ञांची भेट
  • देशांतर्गत बचत आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा दिला भर
  • २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे ध्येय
 

PM Modi on Budget 2026: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पाबाबत देशातील आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञ आणि नीती आयोगातील तज्ञांसोबत बैठक घेतली. पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भरता आणि संरचनात्मक परिवर्तनासाठी सुधारणांच्या गरजेवर भर दिला. बैठकीत अर्थतज्ज्ञांनी उत्पादन क्षमता वाढवणे, देशांतर्गत बचत आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यावर सूचना दिल्या.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहेत. दरम्यान, पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी नीती आयोगात प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि तज्ञांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीचा मुख्य अजेंडा  स्वावलंबन आणि संरचनात्मक परिवर्तन असा विकसित भारताचा अजेंडा  होता.

पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या सभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न सरकारी धोरणांच्या पलीकडे गेले आहे आणि हे परिवर्तन शिक्षण आणि जागतिक गतिशीलतेच्या बदलत्या पद्धतींमध्ये स्पष्ट होते, ज्यासाठी वाढत्या महत्त्वाकांक्षी समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता आणि सक्रिय पायाभूत सुविधा नियोजनाची आवश्यकता आहे.”

बैठकीत मिशन-आधारित सुधारणांच्या गरजेवर भर देत, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जागतिक क्षमता बांधणी आणि जागतिक एकात्मता साध्य करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असेल. दीर्घकालीन विकास टिकवून ठेवण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये मिशन-आधारित सुधारणांचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. बैठकीत अर्थतज्ज्ञांशी संवाद साधताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे ध्येय लक्षात घेऊन धोरणे आणि अर्थसंकल्प तयार केले पाहिजेत. शिवाय, जागतिक कार्यबल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी भारताला केंद्र बनवणे महत्त्वाचे ठरेल.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, “या संवादादरम्यान, अर्थशास्त्रज्ञांनी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी सूचना दिल्या. चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू देशांतर्गत बचत वाढवणे, मजबूत पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून संरचनात्मक परिवर्तनाला गती देणे यावर होता. गटाने आंतर-क्षेत्रीय उत्पादकता वाढवण्यात आणि भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या सतत विस्तारात एआयची भूमिका यावर देखील चर्चा केली.”

पुढील अर्थसंकल्पापूर्वी नीती आयोगात झालेल्या या सुमारे तीन तासांच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ञांमध्ये शंकर आचार्य, अशोक के. भट्टाचार्य, एन.आर. भानुमूर्ती यांच्यासह अनेक तज्ञ उपस्थित होते.

Published On: Dec 31, 2025 | 10:40 AM

