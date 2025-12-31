World Blitz Championship: एरिगेसीची कार्लसनवर मात! अर्जुनने पहिल्या दिवशी घेतली संयुक्त आघाडी

एरिगेसीने उत्कृष्ट खेळ केला, तर कार्लसन नवव्या फेरीत एका तणावपूर्ण एंडगेममध्ये पराभूत झाला. एरिगेसीकडे फक्त नऊ सेकंद शिल्लक होते, तर कार्लसनकडे तीन सेकंद होते. नॉर्वेजियन राणीला हलवण्याच्या तयारीत असतानाच त्याच्या हातातून प्यादा निसटला आणि टेबलावरून पडला. योगायोगाने, अलेक्झांडर ग्रिक्षुक तेथून जात होता. तो लगेच बाजूला होण्याचा प्रयत्न करत होता. कार्लसनने त्याची राणी उचलून बोर्डवर परत ठेवली तोपर्यंत त्याचा वेळ संपला होता. कार्लसनला त्याचा राग लपवता आला नाही. त्याने टेबलावर जोरदार हात मारला, जोरात हलवला, जरी एरिगेसी घाबरला नाही. अव्वल क्रमांकाच्या खेळाडूंच्या मागे प्रत्येकी ९.५ गुणांसह सहा खेळाडू आहेत. वर्ल्ड ब्लिट्झ २०२४ सह-विजेते कार्लसन आणि इयान नेपोम्नियाच्ची यांचे संभाव्य १३ पैकी नऊ गुण आहेत. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी मंगळवारी आणखी सहा फेऱ्या खेळल्या जातील आणि त्यानंतर अंतिम फेरी होईल.
दरम्यान महिला गटात, दोन वेळा जागतिक रॅपिड चॅम्पियन कोनेरू हम्पी रविवारी रॅपिड श्रेणीत कांस्यपदक जिंकलेल्या तिच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यात अपयशी ठरली आणि १० फेऱ्यांनंतर ती बरोबरीत ६१ व्या स्थानावर घसरली. तिने दिवसाचा शेवट पाच गुणांसह केला आणि ती चिनी ग्रैंडमास्टर टॅन झोंगीशी बरोबरीत राहिली. महिला विश्वचषक विजेती दिव्या देशमुख सहा गुणांसह संयुक्त ३० व्या स्थानावर आहे, तर ग्रँडमास्टर्स डी हरिका आणि आर वैशाली यांचे प्रत्येकी ५.५ गुण आहेत. मंगळवारी महिला गटात आणखी पाच फेऱ्या खेळल्या जातील, ज्यामध्ये अव्वल चार खेळाडू उपांत्य फेरीत पोहोचतील आणि त्यानंतर अंतिम फेरी होईल.
यापूर्वी, याच स्पर्धेत रशियाच्या व्लादिस्लाव आर्टेमिएवविरुद्धचा सामना हरल्यानंतर बाहेर पडताना त्यांनी कॅमेरामनला धक्का दिला होता. होता. या घटनेचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. शनिवारी, सातव्या फेरीत कार्लसनने १५व्या चालीवर मोठी चूक केली, ज्याचा फायदा घेत आर्टेमिएवने सामना जिंकला. त्यामुळे फेरी संपल्यानंतर कार्लसन चांगलाच संतापला होता.