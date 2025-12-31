Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

World Blitz Championship: एरिगेसीची कार्लसनवर मात! अर्जुनने पहिल्या दिवशी घेतली संयुक्त आघाडी

जगातील नंबर १ बुद्धिबळपटू मॅग्नस कार्लसनने पुन्हा एकदा आपला शानदार खेळ दाखवला आणि विक्रमी नवव्यांदा वर्ल्ड ब्लिट्झ विजेतेपद जिंकले. भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगाईसीला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले.

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:24 AM
भारताचा अव्वल ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसीने त्याच्या मजबूत एंडगेम आणि जलद गणना कौशल्याचे उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. जागतिक ब्लिट्झ बुद्धिबळ स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी जागतिक नंबर वन मॅग्नस कार्लसनला हरवून संयुक्त आघाडी घेतली. त्यानंतर एरिगेसीने आणखी एक अव्वल ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव्हला हरवले आणि इतर तीन गेम बरोबरीत सोडले. अशा प्रकारे एरिगेसीने पहिल्या दिवशी १० गुण मिळवले आणि मॅक्सिम वाचियर-लाग्राव्ह आणि अमेरिकन ग्रँडमास्टर फॅबियानो कारुआना यांच्याशी बरोबरीत आहे.

 भारताचे श्रीलंकेसमोर विजयासाठी 176 धावांचे लक्ष्य! हरमनप्रीत कौरचे शानदार अर्धशतक 

एरिगेसीने उत्कृष्ट खेळ केला, तर कार्लसन नवव्या फेरीत एका तणावपूर्ण एंडगेममध्ये पराभूत झाला. एरिगेसीकडे फक्त नऊ सेकंद शिल्लक होते, तर कार्लसनकडे तीन सेकंद होते. नॉर्वेजियन राणीला हलवण्याच्या तयारीत असतानाच त्याच्या हातातून प्यादा निसटला आणि टेबलावरून पडला. योगायोगाने, अलेक्झांडर ग्रिक्षुक तेथून जात होता. तो लगेच बाजूला होण्याचा प्रयत्न करत होता. कार्लसनने त्याची राणी उचलून बोर्डवर परत ठेवली तोपर्यंत त्याचा वेळ संपला होता. कार्लसनला त्याचा राग लपवता आला नाही. त्याने टेबलावर जोरदार हात मारला, जोरात हलवला, जरी एरिगेसी घाबरला नाही. अव्वल क्रमांकाच्या खेळाडूंच्या मागे प्रत्येकी ९.५ गुणांसह सहा खेळाडू आहेत. वर्ल्ड ब्लिट्झ २०२४ सह-विजेते कार्लसन आणि इयान नेपोम्नियाच्ची यांचे संभाव्य १३ पैकी नऊ गुण आहेत. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी मंगळवारी आणखी सहा फेऱ्या खेळल्या जातील आणि त्यानंतर अंतिम फेरी होईल.

कोनेरु हम्पी ठरली अपयशी

दरम्यान महिला गटात, दोन वेळा जागतिक रॅपिड चॅम्पियन कोनेरू हम्पी रविवारी रॅपिड श्रेणीत कांस्यपदक जिंकलेल्या तिच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यात अपयशी ठरली आणि १० फेऱ्यांनंतर ती बरोबरीत ६१ व्या स्थानावर घसरली. तिने दिवसाचा शेवट पाच गुणांसह केला आणि ती चिनी ग्रैंडमास्टर टॅन झोंगीशी बरोबरीत राहिली. महिला विश्वचषक विजेती दिव्या देशमुख सहा गुणांसह संयुक्त ३० व्या स्थानावर आहे, तर ग्रँडमास्टर्स डी हरिका आणि आर वैशाली यांचे प्रत्येकी ५.५ गुण आहेत. मंगळवारी महिला गटात आणखी पाच फेऱ्या खेळल्या जातील, ज्यामध्ये अव्वल चार खेळाडू उपांत्य फेरीत पोहोचतील आणि त्यानंतर अंतिम फेरी होईल.

कॅमेरामॅनलाही दिला होता धक्का

यापूर्वी, याच स्पर्धेत रशियाच्या व्लादिस्लाव आर्टेमिएवविरुद्धचा सामना हरल्यानंतर बाहेर पडताना त्यांनी कॅमेरामनला धक्का दिला होता. होता. या घटनेचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. शनिवारी, सातव्या फेरीत कार्लसनने १५व्या चालीवर मोठी चूक केली, ज्याचा फायदा घेत आर्टेमिएवने सामना जिंकला. त्यामुळे फेरी संपल्यानंतर कार्लसन चांगलाच संतापला होता.

गुकेशकडून हरल्यावर बोर्डवर मुक्का मारला होता

  • नॉर्वे चेस स्पर्धेत गुकेशकडून हरल्यानंतर कार्लसनने बोर्डवर मुक्का मारला होता.
  • २ जून रोजी नॉर्वे चेस स्पर्धेच्या सहाव्या फेरीत मुकेशने वर्ल्ड नंबर-१ मॅग्नस कार्लसनला हरवले होते.
  • क्लासिकल चेसमध्ये कार्लसनविरुद्ध मुकेशचा हा पहिला विजय होता. हरल्यानंतर कार्लसनने बोर्डवर मुक्का मारला होता.
  • या स्पर्धेतही त्याने हीच कृती पुन्हा एकदा केली. यावरुन कार्लसन पराभव पचवू शकत नाही असे दिसून येते.

टी-२० विश्वचषकासाठी ओमानचा संघ जाहीर! जतिंदर सिंगच्या हातात संघाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंना मिळाली संधी 

Published On: Dec 31, 2025 | 11:24 AM

