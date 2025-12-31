Madhya Pradesh: पाणी की विष? पाण्यामुळे ‘या’ शहरात ८ जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक आजारी

देशातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरमध्ये दूषित पाण्याने हाहाकार माजवला आहे. दूषित पाणी पिण्यामुळे होणाऱ्या उलट्या आणि अतिसारामुळे आठ जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे. तर प्रशासनाने तीन जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. दरम्यान, १०० हून अधिक लोकांना गंभीर आजार असलेल्या विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. एका निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल आणि सर्व रुग्णांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल.
स्थानिकांचा दावा आहे की, दूषित पाणी पिण्यामुळे होणाऱ्या उलट्या आणि अतिसारामुळे ८ जणांचा मृत्यू झाला. स्थानिकांच्या मते, गेल्या आठवड्यात भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाणी पिण्यामुळे आजारी पडून सहा महिलांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने बुधवारी सांगितले की, भागीरथपुरा परिसरात नंदलाल पाल (७०), उर्मिला यादव (६०) आणि तारा कोरी (६५) यांचा अतिसाराने मृत्यू झाला.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर, भागीरथपुरा परिसरातील महानगरपालिकेचे एक झोनल अधिकारी आणि सहाय्यक अभियंता यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे, तर एका प्रभारी उपअभियंत्याची सेवा निलंबित करण्यात आली आहे. दूषित पेयजल घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव प्रसाद हसनी यांनी सांगितले की, शहरातील भागीरथपुरा भागात उलट्या आणि अतिसाराचा प्रादुर्भाव झाल्याचे कळताच, आरोग्य विभागाने २,७०३ घरांचे सर्वेक्षण केले आणि सुमारे १२,००० लोकांची तपासणी केली. यापैकी सौम्य लक्षणे असलेल्या १,१४६ रुग्णांना घटनास्थळीच प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यांनी पुढे सांगितले की, तुलनेने गंभीर आजार असलेल्या १११ रुग्णांना विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी १८ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. CMHO ने म्हटले की, “दूषित पाणी पिल्यानंतर रुग्णांना उलट्या, अतिसार आणि निर्जलीकरण झाल्याचे आढळले.”
महानगरपालिका आयुक्त दिलीप कुमार यादव यांनी सांगितले की, भागीरथपुरा येथील शौचालयाच्या वर असलेल्या मुख्य पाणीपुरवठा पाईपलाईनमध्ये गळती आढळली. त्यांनी सांगितले की या गळतीमुळे पिण्याचे पाणी दूषित होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते नीलाभ शुक्ला यांनी आरोप केला की, प्रशासन दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या घोटाळ्यातील आपला गंभीर निष्काळजीपणा लपवण्यासाठी प्रत्यक्ष मृत्यूची संख्या लपवत आहे. ते म्हणाले, “दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या घोटाळ्यामुळे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरची प्रतिमा मलिन झाली आहे, परंतु केवळ पांघरूण म्हणून कारवाई केली जात आहे.”
हसनी म्हणाले की, भगीरथपुरा परिसरात चार रुग्णवाहिकांसह डॉक्टरांच्या अनेक पथके तैनात आहेत आणि उलट्या आणि अतिसाराच्या प्रादुर्भावाचा सामना करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, परिसरातून पिण्याच्या पाण्याचे नमुने गोळा केले गेले आहेत आणि ते चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत. दरम्यान, शहराचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव यांनी सांगितले की, भागीरथपुरा परिसरात उलट्या आणि अतिसाराने ग्रस्त तीन जणांच्या मृत्यूची माहिती त्यांना मिळाली आहे. त्यांनी मृतांची ओळख उघड केली नाही. महापौर म्हणाले, “पिण्याच्या पाण्याच्या नमुन्यांचा चाचणी अहवाल येण्याची वाट पाहत असला तरी, प्रथमदर्शनी असे दिसते की ड्रेनेजचे पाणी पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठा लाईनमध्ये मिसळल्यामुळे पिण्याचे पाणी दूषित झाले होते.” या प्रकरणात निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
भगीरथपुरा येथील संतप्त रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, नगरपालिकेच्या नळजोडण्यांद्वारे त्यांच्या घरांना पुरवले जाणारे दूषित नर्मदा नदीचे पाणी पिऊन ते आणि त्यांचे कुटुंब आजारी पडले. दूषित नळजोडण्यांबद्दल अनेक तक्रारी असूनही, महानगरपालिकेने लक्ष दिले नाही असा त्यांचा आरोप आहे. क्षेत्रीय नगरसेवक कमल बघेला म्हणाले, “लोक म्हणतात की गेल्या गुरुवारी (२५ डिसेंबर) पुरवण्यात आलेल्या पाण्याला एक वेगळीच दुर्गंधी येत होती. कदाचित लोक हे पाणी पिऊन आजारी पडले असतील. नमुन्यांचे चाचणी निकाल आल्यानंतरच पाणी कसे दूषित झाले हे कळेल.”