1100 कोटींची कमाई करूनही ‘धुरंधर’ला बॉक्स ऑफिसवर कोट्यवधींचा तोटा, डिस्ट्रीब्यूटरने सांगितले कारण

आदित्य धर यांचा धुरंधर हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत आहे, तर अक्षय खन्नाने त्याच्या दमदार अभिनयाने चाहत्यांना प्रभावित केले आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 03:43 PM
चित्रपट निर्माते आदित्य धर यांचा “धुरंधर” बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. हा चित्रपट २०२५ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलीवूड चित्रपट ठरला आहे. चित्रपटाने जगभरात ११०० कोटी रुपये कमावले आहेत. परंतु, धुरंधरला तोटा देखील सहन करावा लागला आहे. मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती, ज्यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान देखील झाले आहे.

धुरंधरला ९० कोटींचे नुकसान

सीएनएन न्यूज १८ शी बोलताना, धुरंधरचे वितरक प्रणव कपाडिया यांनी स्पष्ट केले की या बंदीमुळे नुकसान झाले आहे. “मला वाटते की बॉक्स ऑफिसवर ९० कोटींचे नुकसान झाले आहे. मध्य पूर्वेतील अ‍ॅक्शन चित्रपट पारंपारिकपणे चांगले प्रदर्शन करत असल्याने, आम्हाला वाटते की चित्रपट तिथे प्रदर्शित केले पाहिजेत,” असे ते म्हणाले.

पुढे त्यांनी सांगितले, “त्याच वेळी, आपण देशाच्या विचारांचा, नियमांचा आणि निर्णयांचा आदर केला पाहिजे.” कारण त्यांची स्वतःची कारणे आहेत. आमचा हा पहिला चित्रपट नाही ज्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. फायटर तिथे प्रदर्शित झाला नव्हता आणि इतरही अनेक चित्रपट आहेत. आम्ही चित्रपट तिथे प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न केला, पण धुरंधरला त्याचे प्रेक्षक मिळाले. जर आखाती देशांमध्ये नाही तर दुसरीकडे कुठेतरी.”

याव्यतिरिक्त, प्रणव म्हणाले की डिसेंबरच्या सुट्ट्यांमुळे चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. या हंगामात लोक परदेशात, विशेषतः मध्य पूर्वेपासून युरोप आणि अमेरिकेत प्रवास करतात. डिसेंबरच्या सुट्टीच्या हंगामात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, ज्यामुळे प्रवासी प्रेक्षकांना चित्रपट पाहण्यासाठी वेळ मिळाला.

धुरंधरचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की धुरंधर पाकिस्तान, बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएईमध्ये प्रदर्शित झाला नाही. या सर्व देशांमध्ये भारतीय चित्रपटांसाठी मजबूत बाजारपेठ आहे. तरीही, धुरंधरने जागतिक स्तरावर ₹११०० कोटींची कमाई केली आहे. तसेच अजूनही चांगली कमाई करण्याच्या मार्गावर आहे.

 

 

 

