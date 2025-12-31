Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थंडीमध्ये वाढलाय सांधेदुखीचा त्रास? हिवाळ्यात आवर्जून बनवा सुंठाचे लाडू; रोज फक्त एक खा आणि कमाल पहा

हिवाळ्यात रोज एक सुंठाचा लाडू खाल्ल्यास शरीराला उष्णता मिळते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. यामुळे सांधेदुखी आणि सर्दीपासून संरक्षण मिळते. घरच्या घरी तयार केलेले हे लाडू चव आणि आरोग्याचा एक अद्भुत संगम आहेत.

Updated On: Jan 01, 2026 | 09:48 AM
(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • हिवाळ्यात इम्युनिटी वीक होते, अशावेळी शरीराला ऊर्जेची गरज असते.
  • सुंठाचे लाडू हिवाळ्यात बनवून खाल्ले जातात.
  • यामुळे शरीराला बळकटी मिळते आणि अनेक आजार दूर राहतात.
हिवाळा सुरू झाला की शरीराला अधिक उष्णता आणि ऊर्जा देणाऱ्या पदार्थांची गरज भासते. थंड हवामानामुळे भूक वाढते आणि गोड खाण्याची इच्छा देखील प्रकर्षाने जाणवते. याच ऋतूत पारंपरिक घरगुती गोड पदार्थांची आठवण होते. गाजराचा हलवा, गोंडाचे लाडू, तीळगूळ, शेवयांची खीर यांसारखे अनेक पदार्थ हिवाळ्यात खास बनवले जातात. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचा आणि आरोग्यदायी पदार्थ म्हणजे सुंठाचे लाडू.

मैदा कशाला यावेळी पार्टीत सामील करा ‘गव्हाचे सामोसे’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीची रेसिपी

सुंठाला आयुर्वेदात विशेष महत्त्व आहे. ती शरीरातील कफ कमी करते, पचन सुधारते आणि थंडीपासून संरक्षण करते. हिवाळ्यात होणारी सांधेदुखी, अंगदुखी, सर्दी-खोकला किंवा वारंवार होणारा घसा दुखणे यावर सुक्या आल्याचे लाडू प्रभावी ठरतात. गूळ, तूप, गोंड आणि सुकामेवा यांचा समतोल मेळ या लाडूंमध्ये असल्यामुळे ते केवळ चवीला उत्तमच नाहीत, तर शरीराला उष्णता आणि ताकद देणारे देखील आहेत. विशेष म्हणजे हे लाडू घरी सहज बनवता येतात आणि बराच काळ टिकतात. जर तुम्हालाही हिवाळ्यासाठी घरगुती, पौष्टिक आणि पारंपरिक गोड पदार्थ बनवायचा असेल, तर ही सुंठाच्या लाडवांची ही सोपी रेसिपी नक्की करून पाहा.

साहित्य

  • सुंठ पावडर – ५० ग्रॅम
  • गव्हाचे पीठ – २०० ग्रॅम
  • गूळ (बारीक चिरलेला) – २५० ग्रॅम
  • तूप – १५० ते २०० ग्रॅम
  • डिंक – ५० ग्रॅम (बारीक चिरलेला)
  • सुका नारळ (किसलेला) – अर्धा कप
  • मिक्स्ड ड्रायफ्रुट्स – अर्धा कप (बदाम, काजू, पिस्ता)
डब्यासाठी नेहमीच भाजी काय बनवावी सुचत नाही? मग राजस्थानी पद्धतीमध्ये झटपट बनवा ‘दही मिरची’

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम जाड तळाच्या कढईत थोडे तूप गरम करा. त्यात गोंड मंद आचेवर तळा. डिंक फुगून हलका कुरकुरीत झाला की काढून बाजूला ठेवा. त्याच तुपात चिरलेले बदाम, काजू आणि पिस्ता हलके सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
  • आता कढईत उरलेले तूप घाला. त्यात गव्हाचे पीठ टाका आणि मंद आचेवर सतत ढवळत परतून घ्या. पीठाचा
  • कच्चा वास जाऊन ते हलके सोनेरी रंगाचे झाले की गॅस बंद करा.
  • गरम भाजलेल्या पिठात सुंठाची पावडर आणि किसलेला सुका नारळ घाला. कढईतील उष्णतेमुळे सुंठाचा कडूपणा कमी होतो आणि चव खुलते.
  • एका वेगळ्या भांड्यात १ चमचा तूप घ्या, त्यात बारीक चिरलेला गूळ घाला आणि १–२ चमचे पाणी टाकून गूळ वितळेपर्यंत मंद आचेवर गरम करा. गूळ उकळू देऊ नका, फक्त वितळला की गॅस बंद करा.
  • आता भाजलेल्या पिठाच्या मिश्रणात कुस्करलेला डिंक, परतलेले सुके मेवे आणि वितळलेला गूळ घाला. सर्व साहित्य नीट एकजीव होईपर्यंत चांगले मिसळा.
  • मिश्रण थोडेसे कोमट झाल्यावर हाताला थोडे तूप लावून मध्यम आकाराचे लाडू वळा. तयार लाडू हवाबंद डब्यात ठेवा.
  • सुंठाचे प्रमाण आवडीनुसार कमी-जास्त करू शकता.
  • लाडू घट्ट वळत नसतील तर थोडेसे गरम तूप घालावे.
  • हे लाडू २ ते ३ आठवडे सहज टिकतात.

Published On: Dec 31, 2025 | 03:40 PM

