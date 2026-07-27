सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Nitin Gadkari Files Defamation Case In Bombay High Court Over E20 Policy Deepfake Videos Marathi News

नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश; प्रकरण नेमंक काय?

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

AI डीपफेक व्हिडिओ आणि E20 एथेनॉल पॉलिसीवरील खोट्या पोस्ट्सविरोधात नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला असून Meta आणि X ला नोटीस पाठवली आहे.

नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! (Photo Credit- X)

नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा!
  • Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश
  • प्रकरण नेमंक काय?
Nitin Gadkari News Marathi: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी ‘E20 इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरणा’बाबत सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या कथित ‘एआय (AI) डीपफेक’ व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्सविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे.

अनेक पक्षांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून, अंतरिम दिलाशासाठीच्या (अंतरिम मनाई आदेशासाठीच्या) अर्जावर सुनावणी निश्चित केली आहे. या याचिकेत मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम) आणि ‘एक्स’ (X) यांसारख्या अनेक कंपन्यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.

याचिकेत नमूद केले आहे की, सोशल मीडियावर असे खोटे दावे केले जात आहेत की गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी E20 धोरणातून वैयक्तिक आर्थिक लाभ मिळवला आहे. हे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि बदनामीकारक असल्याचे सांगत गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, इथेनॉल मिश्रित इंधन कार्यक्रम हा ‘पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालया’च्या अखत्यारीत येतो, ‘रस्ते वाहतूक मंत्रालया’च्या नाही.


गडकरी यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, हे डीपफेक व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्स हटवण्याचे, त्यांचा प्रसार रोखण्याचे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जावेत.

‘धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता “टोलकरी गडकरीं”; हर्षवर्धन सपकाळांची जोरदार टीका, गडकरींच्या राजीनाम्यावरून मोठ्या चर्चाना उधाण

नितीन गडकरी यांनी देशात E20 इंधन व जीवाश्म इंधनांबाबत सुरू असलेल्या चर्चा व शंकांवर आपली मते मोकळेपणाने मांडले. ते म्हणाले, “सर्वसमावेशक चाचण्यांनंतरच E20 चा वापर सुरू करण्यात आला. सरकार कोणतीही नवीन तंत्रज्ञान प्रणाली आणण्यापूर्वी त्याची चाचणी करते.”

त्यांनी पुढे नमूद केले की, E20 च्या वापरामुळे वाहनांचे इंजिन खराब झाल्याबाबत त्यांना कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. यावेळी त्यांनी असेही नमूद केले की, अशा प्रकारच्या अपप्रचारामागे कोण आहे, याच्या खोलात जाण्याची त्यांची इच्छा नाही. या संवादादरम्यान गडकरी यांनी यावर भर दिला की, इथेनॉल हे भविष्यातील इंधन आहे आणि ऊर्जा क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी तसेच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ‘E20 धोरण’ हा केंद्र सरकारच्या व्यापक ऊर्जा संक्रमण धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. E20 इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असते. आयातित कच्च्या तेलावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन कमी करणे आणि देशांतर्गत जैव-इंधन उत्पादनाला चालना देणे हा याचा उद्देश आहे. ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकार इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे.

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण

Web Title: Nitin gadkari files defamation case in bombay high court over e20 policy deepfake videos marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता “टोलकरी गडकरीं”; हर्षवर्धन सपकाळांची जोरदार टीका, गडकरींच्या राजीनाम्यावरून मोठ्या चर्चाना उधाण
1

‘धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता “टोलकरी गडकरीं”; हर्षवर्धन सपकाळांची जोरदार टीका, गडकरींच्या राजीनाम्यावरून मोठ्या चर्चाना उधाण

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण
2

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Jul 27, 2026 | 03:18 PM
नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश; प्रकरण नेमंक काय?

नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश; प्रकरण नेमंक काय?

Jul 27, 2026 | 03:18 PM
Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Jul 27, 2026 | 03:07 PM
NISAR: इस्रो-नासाच्या ‘निसार’ उपग्रहाचा मोठा खुलासा; व्हेनेझुएला भूकंपात जमीन 2 फूट सरकली, विनाशाचा भयानक चेहरा समोर

NISAR: इस्रो-नासाच्या ‘निसार’ उपग्रहाचा मोठा खुलासा; व्हेनेझुएला भूकंपात जमीन 2 फूट सरकली, विनाशाचा भयानक चेहरा समोर

Jul 27, 2026 | 02:59 PM
MPSC औषध निरीक्षक भरतीतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाला नवे वळण; तक्रारदाराचाच यू-टर्न?

MPSC औषध निरीक्षक भरतीतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाला नवे वळण; तक्रारदाराचाच यू-टर्न?

Jul 27, 2026 | 02:59 PM
‘तुला १० वी जमणार नाही’ म्हणणाऱ्यांना वर्ल्ड रेकॉर्ड करत उत्तर! रॅपर हेमंत शिंदेचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

‘तुला १० वी जमणार नाही’ म्हणणाऱ्यांना वर्ल्ड रेकॉर्ड करत उत्तर! रॅपर हेमंत शिंदेचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

Jul 27, 2026 | 02:50 PM
महापालिकेचा भोंगळ कारभार! संभाजीनगरमधील ८० धोकादायक इमारतींवर कारवाई कागदावरच; पावसाळ्यात मोठ्या दुर्घटनेची भीती

महापालिकेचा भोंगळ कारभार! संभाजीनगरमधील ८० धोकादायक इमारतींवर कारवाई कागदावरच; पावसाळ्यात मोठ्या दुर्घटनेची भीती

Jul 27, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा