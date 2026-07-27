सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

चंद्रपूर जिल्ह्यात पावसाने शेतीला दिलासा दिला असला, तरी पांदण रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. चिखल, दलदल आणि खराब रस्त्यांमुळे शेतीची कामे, वाहतूक आणि शेतमालाची ने-आण करताना शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चंद्रपूर जिल्ह्यात पावसामुळे अनेक पांदण रस्ते चिखलमय झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतात जाणे कठीण झाले आहे.
  • खराब रस्त्यांमुळे खत, बियाणे, औषधे आणि कृषी साहित्य शेतापर्यंत पोहोचवणे मोठे आव्हान बनले आहे.
  • शेतकरी तातडीने रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी करत असून काही ठिकाणी श्रमदानातून रस्ते वाहतुकीयोग्य केले जात आहेत.
चंद्रपूर: जिल्ह्यात पावसाने समाधानकारक हजेरी लावल्यानंतर धान रोवणीच्या कामांना वेग आला आहे. मात्र, दुसरीकडे ग्रामीण भागातील अनेक पांदण रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, शेतकऱ्यांना चिखल तुडवत शेतात जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी पांदण रस्ते चिखलमय झाले असून बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, दुचाकी तसेच कृषी अवजारे अडकण्याच्या घटना घडत आहेत. परिणामी शेतीसाठी आवश्यक खते, बियाणे, औषधे व इतर साहित्य शेतापर्यंत पोहोचविणे मोठे आव्हान ठरत आहे.

Raigad News: पनवेलमध्ये पावसाळी पर्यटन ठरतंय जीवघेणं! यंदा 5 जणांचा मृत्यू, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात विविध योजनांमधून आतापर्यंत ६ हजार ०२० पांदण रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून, १ हजार ३६७ कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच मुख्यमंत्री शेतकरी बळीराजा पांदण रस्ता योजनेअंतर्गत २५७ नवीन रस्त्यांचे आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. शासनाच्या आकडेवारीत हजारो रस्ते पूर्ण झाल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये जुन्या पांदण रस्त्यांची दुरवस्था कायम असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. धान लागवडीच्या हंगामात दररोज शेतात जावे लागत असल्याने खराब रस्त्यांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याचा निचरा होत नसल्याने रस्त्यांवर दलदल निर्माण झाली आहे. बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर घसरल्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याने पांदण अरुंद झाली असून, वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत आहेत.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी वारंवार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि महसूल विभागाकडे दुरुस्तीची मागणी केली. मात्र, अनेक ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात मुरूम टाकण्यापलीकडे कोणतीही प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती झाली असती, तर शेतकऱ्यांचा मोठा त्रास टळला असता, असे मत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान, प्रशासनाचे म्हणणे आहे की विविध योजनांमधून टप्प्याटप्प्याने पांदण रस्त्यांची कामे सुरू असून उर्वरित कामांनाही गती देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री शेतकरी बळीराजा पांदण रस्ता योजनेतून विधानसभा स्तरावर रस्त्यांचे नियोजन केले जात असून, आवश्यक निधी उपलब्ध होताच कामे पूर्ण केली जातील, अशी माहीती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी व शेतमाल ने-आण करण्यासाठी पादण रस्ते अत्यत महत्वाचे आहेत. मात्र सध्या पांदण रस्त्यांची स्थिती अत्यंत गंभीर असून त्या रस्त्यावरून बैलगाडी नेणे तर कठिणच. शिवाय माणूस चालत जाणेही अवघड झाले आहे. यंदा पाऊस कमी पडले असले तरी रस्त्यावर चिखलमय स्थिती निर्माण झाली आहे. काही पांदण रस्त्यावर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्याने रस्ते अरुंद झाले आहेत. त्यामुळे या मार्गावरुन मार्गक्रमण करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. – मंगेश बोरकर, शेतकरी, रत्नापूर, ता. सिंदेवाही

Mumbai News: घाटकोपर पूर्व-पश्चिम प्रवास सुखकर होणार! कोंडीतूनही होणार सुटका, केबल-स्टेड’ पुलाचे काम वेगाने

रेतीतस्करीमुळे रस्त्याची चाळण

जिल्ह्यातील काही भागांत अवैध रेती वाहतुकीसाठी अवजड ट्रॅक्टर व ट्रकांचा वापर होत असल्याने अनेक पांदण रस्ते खचले आहेत. सततच्या जड वाहतुकीमुळे रस्त्यांवर खोल खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात त्यांचे चिखलात रूपांतर होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तर काही ठिकाणी प्रशासनाकडून दुरुस्ती होत नसल्याने काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी एकत्र येत श्रमदानातून मुरूम टाकून व पाण्याचा निचरा करून पांदण रस्ते तात्पुरते वाहतुकीयोग्य केले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Chandrapur farmers struggle due to muddy farm roads during monsoon paddy plantation hit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?
1

US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?

नेपाळला फिरायला जाताय? किती खर्च येणार? भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती? जाणून घ्या सविस्तर
2

नेपाळला फिरायला जाताय? किती खर्च येणार? भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती? जाणून घ्या सविस्तर

Job Market: तरुणांसाठी मोठी बातमी! नोकरीसाठी दिल्ली-मुंबईला जाण्याची गरज नाही; ‘या’ शहरांमध्ये मिळतोय तगडे पगार
3

Job Market: तरुणांसाठी मोठी बातमी! नोकरीसाठी दिल्ली-मुंबईला जाण्याची गरज नाही; ‘या’ शहरांमध्ये मिळतोय तगडे पगार

Bank Data Leak Alert: ग्राहकांसाठी धोक्याची घंटा, ‘या’ बँकेचा डेटा झाला लीक! कोट्यवधी युजर्सची माहिती धोक्यात?
4

Bank Data Leak Alert: ग्राहकांसाठी धोक्याची घंटा, ‘या’ बँकेचा डेटा झाला लीक! कोट्यवधी युजर्सची माहिती धोक्यात?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East : अमेरिका ‘माफिया टोळीसारखी’ वागत आहे; पश्चिम आशियातील संकटासाठी इराणचा वॉशिंग्टनवर ठपका

Middle East : अमेरिका ‘माफिया टोळीसारखी’ वागत आहे; पश्चिम आशियातील संकटासाठी इराणचा वॉशिंग्टनवर ठपका

Jul 27, 2026 | 10:00 PM
Wari 2026 AI Record: वारीत आले किती वारकरी? एआयने दिले अचूक उत्तर! सोलापूर पोलिसांचा तंत्रज्ञानाचा नवा विक्रम

Wari 2026 AI Record: वारीत आले किती वारकरी? एआयने दिले अचूक उत्तर! सोलापूर पोलिसांचा तंत्रज्ञानाचा नवा विक्रम

Jul 27, 2026 | 09:57 PM
अरे बापरे! ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

अरे बापरे! ९ वर्षांनी लहान असलेल्या ‘या’ क्रिकेटरला Mrunal Thakur करतेय डेट? व्हायरल Video तर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Jul 27, 2026 | 09:39 PM
British Raj :दुलीप सिंग,पंजाबचे शेवटचे महाराजा, ज्यांना ब्रिटिशांनी कोहिनूर हिसकावून घेतल्यानंतर ब्रिटन सोडण्याची परवानगी नव्हती.

British Raj :दुलीप सिंग,पंजाबचे शेवटचे महाराजा, ज्यांना ब्रिटिशांनी कोहिनूर हिसकावून घेतल्यानंतर ब्रिटन सोडण्याची परवानगी नव्हती.

Jul 27, 2026 | 09:33 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट; काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर घाटमाथ्यावर…, IMD चा अलर्ट काय?

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट; काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर घाटमाथ्यावर…, IMD चा अलर्ट काय?

Jul 27, 2026 | 09:26 PM
शामगावला दूध भेसळीवरील अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, भेसळयुक्त दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत

शामगावला दूध भेसळीवरील अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, भेसळयुक्त दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत

Jul 27, 2026 | 09:12 PM
Wai News: बावधन येथे फटाकेमुक्त बेंदूर! पारंपरिक वाड्याचे हजारो बैलांची शाही मिरवणूक

Wai News: बावधन येथे फटाकेमुक्त बेंदूर! पारंपरिक वाड्याचे हजारो बैलांची शाही मिरवणूक

Jul 27, 2026 | 08:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा