सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • London Gatwick Airport Water Supply Outage Power Cut Marathi News

Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

London Gatwick Airport News: रविवारी लंडनच्या गॅटविक विमानतळावर वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्णपणे बंद पडला, परिणामी पाणीपुरवठा पूर्णपणे थांबला आणि प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

london gatwick airport water supply outage power cut marathi news

लंडनच्या गॅटविक विमानतळावर गोंधळ उडाला! वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आणि शौचालये बंद पडली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जलशुद्धीकरण प्रकल्पात तांत्रिक बिघाड
  • दोन्ही टर्मिनलमधील सुविधा बंद
  • प्रवाशांचा संताप व प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

ब्रिटेनमधील सर्वात व्यस्त आणि महत्त्वाच्या विमानतळांपैकी एक असलेल्या लंडनच्या (London) गॅटविक विमानतळावर (Gatwick Airport) रविवारी अचानक एक मोठे संकट ओढवले. परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे मुख्य जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे थांबले आणि त्याचा थेट फटका विमानतळाच्या संपूर्ण पाणीपुरवठ्याला बसला. ऐन गर्दीच्या वेळी पाणी बंद झाल्याने विमानतळावरील स्वच्छतागृहे, कॅफे, बार आणि रेस्टॉरंट्स तातडीने बंद करावी लागली. यामुळे हजारो आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत प्रवाशांना अत्यंत क्लेशदायक परिस्थितीचा सामना करावा लागला.

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गॅटविक विमानतळाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ‘एसइएस वॉटर’ (SES Water) या कंपनीच्या ‘बो बीच’ (Bough Beech) येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात अचानक तांत्रिक बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित झाला. या वीज खंडिततेमुळे पाण्याच्या दाबात प्रचंड घट झाली आणि काही वेळातच विमानतळाच्या उत्तर (North) आणि दक्षिण (South) दोन्ही टर्मिनल्समधील नळांचे पाणी पूर्णपणे बंद झाले. या तांत्रिक समस्येचा फटका केवळ विमानतळालाच नाही, तर लंडनजवळील केंट आणि ससेक्स या परगण्यांमधील अनेक निवासी भागांनाही बसला.

शौचालयांना कुलूप आणि रेस्टॉरंट्स बंद; प्रवाशांचे अतोनात हाल

विमानतळावर पाणीच उपलब्ध नसल्यामुळे स्वच्छता आणि आरोग्याच्या कारणास्तव प्रशासनाला तातडीने कठोर पावले उचलावी लागली. दोन्ही टर्मिनलमधील सर्व स्वच्छतागृहांना (Toilets) टाळे ठोकण्यात आले, तसेच सर्व खाद्यपदार्थांची दुकाने आणि रेस्टॉरंट्स बंद करण्यात आली. यामुळे विमानाचे उड्डाण होण्याची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. पिण्यासाठी पाणी न मिळणे, हात धुण्याची सोय न असणे आणि लहान मुले व वृद्धांसाठी शौचालयाची सोय उपलब्ध न झाल्याने टर्मिनलवर प्रचंड गोंधळ उडाला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NISAR: इस्रो-नासाच्या ‘निसार’ उपग्रहाचा मोठा खुलासा; व्हेनेझुएला भूकंपात जमीन 2 फूट सरकली, विनाशाचा भयानक चेहरा समोर

रेस्टॉरंट्स आणि बार बंद झाल्यामुळे प्रवाशांच्या बसण्याच्या जागांवरही मर्यादा आल्या. हजारो प्रवासी जागा न मिळाल्यामुळे थेट जमिनीवर आणि फरशीवर बसलेले दिसून आले. ब्रिटनचे माजी खासदार मायकल डुघर यांनी सोशल मीडियावर या गोंधळाचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत विमानतळ प्रशासनावर कडक शब्दांत टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “लहान मुले, महिला आणि वयोवृद्ध नागरिकांना अशा पद्धतीने जमिनीवर बसावे लागणे अत्यंत लज्जास्पद आहे. प्रशासनाने किमान लोकांना बसण्यासाठी बंद असलेली रेस्टॉरंट्स खुली करून दिली पाहिजेत.”

प्रशासनाचा दावा विरुद्ध प्रवाशांचा आरोप

परिस्थिती चिघळल्यानंतर गॅटविक विमानतळ प्रशासनाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करत प्रवाशांची अधिकृत माफी मागितली. त्यांनी स्पष्ट केले की, विमानतळ कर्मचारी टर्मिनलवर उपस्थित असून प्रवाशांना मदतीचा हात देत आहेत. तसेच प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना पिण्यासाठी मोफत बाटलीबंद पाण्याचे (Bottled Water) वाटप केले जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-Ukraine War: युक्रेनियन ड्रोनच्या हल्ल्याने रशिया हादरला; बेलगोरोड आणि रोस्तोवमध्ये भीषण विध्वंस, 2 ठार अन् 17 जखमी

मात्र, अनेक प्रवाशांनी प्रशासनाचा हा दावा फेटाळून लावला. ‘पॉल’ नावाच्या एका प्रवाशाने बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, “विमानतळावर पाणी पुरवठा बंद असल्याचे कोणतेही फलक किंवा सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. तसेच कोणतीही बाटलीबंद पाण्याची सोय आम्हाला दिसली नाही. पुढील काही तासांत प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे.” दरम्यान, जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू असून टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा पूर्ववत केला जात असल्याचे जल कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: London gatwick airport water supply outage power cut marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Us-Iran युद्धविरामानंतर सोन्याच्या दरात मोठा बदल; कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक कॉलिन शाह यांचे महत्वपूर्ण विश्लेषण
1

Us-Iran युद्धविरामानंतर सोन्याच्या दरात मोठा बदल; कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक कॉलिन शाह यांचे महत्वपूर्ण विश्लेषण

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी
2

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध
3

US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय
4

Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Jul 27, 2026 | 03:18 PM
नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश; प्रकरण नेमंक काय?

नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश; प्रकरण नेमंक काय?

Jul 27, 2026 | 03:18 PM
Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Jul 27, 2026 | 03:07 PM
NISAR: इस्रो-नासाच्या ‘निसार’ उपग्रहाचा मोठा खुलासा; व्हेनेझुएला भूकंपात जमीन 2 फूट सरकली, विनाशाचा भयानक चेहरा समोर

NISAR: इस्रो-नासाच्या ‘निसार’ उपग्रहाचा मोठा खुलासा; व्हेनेझुएला भूकंपात जमीन 2 फूट सरकली, विनाशाचा भयानक चेहरा समोर

Jul 27, 2026 | 02:59 PM
MPSC औषध निरीक्षक भरतीतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाला नवे वळण; तक्रारदाराचाच यू-टर्न?

MPSC औषध निरीक्षक भरतीतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाला नवे वळण; तक्रारदाराचाच यू-टर्न?

Jul 27, 2026 | 02:59 PM
‘तुला १० वी जमणार नाही’ म्हणणाऱ्यांना वर्ल्ड रेकॉर्ड करत उत्तर! रॅपर हेमंत शिंदेचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

‘तुला १० वी जमणार नाही’ म्हणणाऱ्यांना वर्ल्ड रेकॉर्ड करत उत्तर! रॅपर हेमंत शिंदेचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

Jul 27, 2026 | 02:50 PM
महापालिकेचा भोंगळ कारभार! संभाजीनगरमधील ८० धोकादायक इमारतींवर कारवाई कागदावरच; पावसाळ्यात मोठ्या दुर्घटनेची भीती

महापालिकेचा भोंगळ कारभार! संभाजीनगरमधील ८० धोकादायक इमारतींवर कारवाई कागदावरच; पावसाळ्यात मोठ्या दुर्घटनेची भीती

Jul 27, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा