Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

ब्रिटेनमधील सर्वात व्यस्त आणि महत्त्वाच्या विमानतळांपैकी एक असलेल्या लंडनच्या (London) गॅटविक विमानतळावर (Gatwick Airport) रविवारी अचानक एक मोठे संकट ओढवले. परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे मुख्य जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे थांबले आणि त्याचा थेट फटका विमानतळाच्या संपूर्ण पाणीपुरवठ्याला बसला. ऐन गर्दीच्या वेळी पाणी बंद झाल्याने विमानतळावरील स्वच्छतागृहे, कॅफे, बार आणि रेस्टॉरंट्स तातडीने बंद करावी लागली. यामुळे हजारो आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत प्रवाशांना अत्यंत क्लेशदायक परिस्थितीचा सामना करावा लागला.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गॅटविक विमानतळाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ‘एसइएस वॉटर’ (SES Water) या कंपनीच्या ‘बो बीच’ (Bough Beech) येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात अचानक तांत्रिक बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित झाला. या वीज खंडिततेमुळे पाण्याच्या दाबात प्रचंड घट झाली आणि काही वेळातच विमानतळाच्या उत्तर (North) आणि दक्षिण (South) दोन्ही टर्मिनल्समधील नळांचे पाणी पूर्णपणे बंद झाले. या तांत्रिक समस्येचा फटका केवळ विमानतळालाच नाही, तर लंडनजवळील केंट आणि ससेक्स या परगण्यांमधील अनेक निवासी भागांनाही बसला.
विमानतळावर पाणीच उपलब्ध नसल्यामुळे स्वच्छता आणि आरोग्याच्या कारणास्तव प्रशासनाला तातडीने कठोर पावले उचलावी लागली. दोन्ही टर्मिनलमधील सर्व स्वच्छतागृहांना (Toilets) टाळे ठोकण्यात आले, तसेच सर्व खाद्यपदार्थांची दुकाने आणि रेस्टॉरंट्स बंद करण्यात आली. यामुळे विमानाचे उड्डाण होण्याची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. पिण्यासाठी पाणी न मिळणे, हात धुण्याची सोय न असणे आणि लहान मुले व वृद्धांसाठी शौचालयाची सोय उपलब्ध न झाल्याने टर्मिनलवर प्रचंड गोंधळ उडाला.
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रेस्टॉरंट्स आणि बार बंद झाल्यामुळे प्रवाशांच्या बसण्याच्या जागांवरही मर्यादा आल्या. हजारो प्रवासी जागा न मिळाल्यामुळे थेट जमिनीवर आणि फरशीवर बसलेले दिसून आले. ब्रिटनचे माजी खासदार मायकल डुघर यांनी सोशल मीडियावर या गोंधळाचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत विमानतळ प्रशासनावर कडक शब्दांत टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “लहान मुले, महिला आणि वयोवृद्ध नागरिकांना अशा पद्धतीने जमिनीवर बसावे लागणे अत्यंत लज्जास्पद आहे. प्रशासनाने किमान लोकांना बसण्यासाठी बंद असलेली रेस्टॉरंट्स खुली करून दिली पाहिजेत.”
परिस्थिती चिघळल्यानंतर गॅटविक विमानतळ प्रशासनाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करत प्रवाशांची अधिकृत माफी मागितली. त्यांनी स्पष्ट केले की, विमानतळ कर्मचारी टर्मिनलवर उपस्थित असून प्रवाशांना मदतीचा हात देत आहेत. तसेच प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना पिण्यासाठी मोफत बाटलीबंद पाण्याचे (Bottled Water) वाटप केले जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला.
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मात्र, अनेक प्रवाशांनी प्रशासनाचा हा दावा फेटाळून लावला. ‘पॉल’ नावाच्या एका प्रवाशाने बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, “विमानतळावर पाणी पुरवठा बंद असल्याचे कोणतेही फलक किंवा सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. तसेच कोणतीही बाटलीबंद पाण्याची सोय आम्हाला दिसली नाही. पुढील काही तासांत प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे.” दरम्यान, जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू असून टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा पूर्ववत केला जात असल्याचे जल कंपनीने स्पष्ट केले आहे.