Odisha plane crash: चार्टर्ड विमानाचा भीषण अपघात! पायलटसह 6 जण जखमी

भुवनेश्वरहून उड्डाण करणाऱ्या एका चार्टर्ड विमानाने उड्डाणादरम्यान तांत्रिक बिघाड आढळून आल्यानंतर ओडिशातील राउरकेला येथे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.

Updated On: Jan 10, 2026 | 05:21 PM
Odisha plane crash News in Marathi : ओडिशातील राउरकेला हवाई पट्टीपासून सुमारे नऊ किलोमीटर अंतरावर एका चार्टर्ड विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. उड्डाणादरम्यान तांत्रिक बिघाडानंतर अवघ्या १० किलोमीटर अंतरानंतर लँडिंग करण्यात आले. या अपघातात पायलटला गंभीर दुखापत झाली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. एकूण सहा जण जखमी झाले आहेत. तातडीने बचाव कार्य सुरू करण्यात आले, ज्यामुळे सर्वांना वेळेत सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

भुवनेश्वरहून राउरकेलाला जाणारे नऊ आसनी विमान टेकऑफनंतर सुमारे १० किलोमीटर अंतरावर कोसळल्याचे वृत्त आहे. विमान दुपारी १:१५ वाजता राउरकेला येथे उतरणार होते, परंतु त्याऐवजी जलदाजवळ आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.

विमानात एकूण सहा जण

विमानात कॅप्टन नवीन कडंगा आणि कॅप्टन तरुण श्रीवास्तव यांच्यासह चार प्रवासी आणि दोन क्रू मेंबर्स होते. अधिकाऱ्यांनी या घटनेत सहा जण जखमी झाल्याची पुष्टी केली. सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

अपघातानंतर अग्निशमन दलाच्या तीन पथकांनी बचाव कार्यात सहभाग घेतला. अपघाताची माहिती मिळताच बचाव कार्याला तात्काळ सुरुवात झाली. स्थानिक रहिवासी आणि पोलिसांनीही बचाव कार्यात मदत केली, म्हणूनच लोकांना वेळीच बाहेर काढण्यात आले.

प्रत्यक्षदर्शींनी काय म्हटले?

जालदाजवळ उतरण्यापूर्वी विमानाने आपत्कालीन लँडिंगचा प्रयत्न केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. यामुळे लोक घाबरले. विमान खूप खाली उतरले. लोकांच्या मते, त्यांनी यापूर्वी कधीही विमान इतके खाली पाहिले नव्हते. त्यानंतर विमान पुढे गेले आणि कोसळले. अपघातानंतर, अधिकारी आता ही अचानक घडलेली घटना कशामुळे घडली याचा तपास करत आहेत, तर प्रादेशिक मार्गांवरील विमान वाहतूक सुरक्षेच्या चिंता पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. तथापि, लोकांच्या मते, जवळच झाडे होती. जर ती झाडांमध्ये अडकली असती तर मोठी दुर्घटना घडू शकली असती.

विमानातील सर्वजण सुरक्षित आहेत. माहिती मिळताच बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली. जखमी प्रवाशांना आणि पायलटला रुग्णालयात पाठवण्यात आले. भुवनेश्वरहून पर्यटन विभागाचे एक पथकही परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचेल. चौकशी सुरू आहे. विमान नेमके कसे कोसळले याची अधिकृतपणे चौकशी झाल्यानंतरच पुष्टी होईल. सध्या प्रशासन आणि संबंधित संस्था सतर्क आहेत. स्थानिक पातळीवर सुरक्षा आणि मदत व्यवस्था केली जात आहे. इतक्या मोठ्या विमान अपघातात सर्वांचे सुखरूप बचावणे हा एक चमत्कार मानला जातो.

Published On: Jan 10, 2026 | 05:21 PM

