Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • The Air Pollution Situation Is Serious In Many Cities Across The Country

देशातील अनेक शहरांत वायू प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर; राजधानी दिल्लीसह गाझियाबादमध्ये…

गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत वायू प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर होताना दिसत आहे. त्यातच देशातील जवळजवळ प्रत्येक दुसरे शहर गंभीर वायू प्रदूषणाने ग्रस्त आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:31 AM
वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय; आता फक्त 'या' वाहनांनाच एंट्री

वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय; आता फक्त 'या' वाहनांनाच एंट्री(फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत वायू प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर होताना दिसत आहे. त्यातच देशातील जवळजवळ प्रत्येक दुसरे शहर गंभीर वायू प्रदूषणाने ग्रस्त आहे. हे अल्पकालीन नव्हे तर दीर्घकालीन कारणांमुळे होत असल्याचे समोर आले आहे. सतत उत्सर्जन करणारे स्रोत प्रदूषणासाठी जबाबदार आहेत. टॉप १० प्रदूषित शहरांपैकी सात दिल्ली-NCR मध्ये आहेत. हा चिंताजनक निष्कर्ष सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) च्या विश्लेषणातून आला आहे.

सर्वात धक्कादायक म्हणजे या प्रदूषित शहरांपैकी फक्त ४% शहरे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) अंतर्गत येतात. CREA ने उपग्रह डेटा वापरून ४,०४१ शहरांमध्ये PM२.५ पातळीचे मूल्यांकन केले. यापैकी किमान १,७८७ शहरांमध्ये पाच वर्षांत (२०१९-२०२४) दरवर्षी राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त PM२.५ पातळी होती. मूल्यांकनात २०२० चा समावेश नव्हता कारण त्यावेळी कोविड-१९ साथीचा आजार पसरला होता. पीएम २.५ म्हणजे हवेतील सूक्ष्म कण ज्यांचा व्यास २.५ मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी होता. हे कण इतके लहान आहेत की ते श्वासाने घेतले जाऊ शकतात आणि फुफ्फुसांमध्ये प्रवेश करू शकतात, ज्यामुळे श्वसन आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी समस्या वाढतात.

हेदेखील वाचा : राजधानी दिल्लीत वर्षातील पहिला थंड दिवसाची नोंद; दाट धुक्यामुळे हवेची गुणवत्ता आणखी खालावली

दरम्यान, अहवालात असे म्हटले आहे की, प्रदूषणाची तीव्रता असूनही, हवा स्वच्छ करण्यासाठी सुरू केलेल्या एनसीएपीमध्ये फक्त १३० शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये १७८७ सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी फक्त ६७ शहरांचा समावेश आहे. एनसीएपी केवळ ४ टक्के दीर्घकालीन प्रदूषित शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यास सक्षम आहे.

बिरनिहाट, दिल्ली आणि गाझियाबाद ही सर्वात प्रदूषित शहरे

मूल्यांकन अहवालानुसार, २०२५ च्या पीएम २.५ प्रक्षेपणात आसाममधील बिरनिहाट, दिल्ली आणि गाझियाबाद हे तीन प्रमुख प्रदूषित शहरे होती. बिरनिहाटमध्ये प्रति घनमीटर १०० मायक्रोग्राम, दिल्लीमध्ये ९६ मायक्रोग्राम/घनमीटर आणि गाझियाबादमध्ये ९३ मायक्रोग्राम/घनमीटर वायूचे प्रमाण होते.

हेदेखील वाचा : Delhi Air Pollution : दिल्लीत श्वास घेणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण; खतरनाक बॅक्टेरियावर औषधांचाही होत नाही परिणाम

Web Title: The air pollution situation is serious in many cities across the country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज
1

BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing
2

Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing

हाय अलर्ट! Republic Day वर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट; खलीस्तानी अन्… , राजधानीत चोख बंदोबस्त
3

हाय अलर्ट! Republic Day वर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट; खलीस्तानी अन्… , राजधानीत चोख बंदोबस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM
Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Jan 21, 2026 | 09:04 PM
झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

Jan 21, 2026 | 09:01 PM
IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

Jan 21, 2026 | 08:53 PM
Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Jan 21, 2026 | 08:44 PM
देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 08:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM