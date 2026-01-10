Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

“गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए…”; Somnath Temple हल्ल्याला 1 हजार वर्ष अन् पंतप्रधान मोदींनी पोस्ट केला VIDEO

PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आणि उद्या या सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी या ठिकाणी ओंकार मंत्राचा जप करणार आहेत. तसेच सोमनाथ ड्रोन शो चा आनंद घेणार आहेत.

Updated On: Jan 10, 2026 | 02:24 PM
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 (फोटो- ट्विटर)

गुजरातमध्ये सुरू आहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 
‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’वर पंतप्रधान मोदींची पोस्ट 
सोमनाथ मंदिरावर 1 हजार वर्षांपूर्वी झालेला हल्ला

सोमनाथ: गुजरातमधील सोमनाथ हे मंदिर अत्यंत लोकप्रिय असे मंदिर आहे. दरम्यान सध्या गुजरातमध्ये ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ साजरे केले जात आहे. 1026 मध्ये सोमनाथ मंदिरावर महमूद गझनवीने हल्ला केला. त्याचे यंदा एक हजारावे वर्ष आहे. दरम्यान या सोमनाथ स्वाभिमान पर्व वरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या पोस्टमध्ये नेमके काय म्हणाले आहेत, ते जाणून घेऊयात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आणि उद्या या सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी या ठिकाणी ओंकार मंत्राचा जप करणार आहेत. तसेच सोमनाथ ड्रोन शो चा आनंद घेणार आहेत. सोहळ्यात सहभागी होण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी सोमनाथ मंदिराबाबत एक व्हिडिओ शेयर केला आहे.

या व्हिडिओमध्ये, 

गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए आकर चले गए,
पर भोले बाबा के आगे, पापी सारे राख हुए।
अंत नहीं है, जिसका और कोई नहीं है शुरुआत,
सृष्टि के कण-कण में बसता वो है शंभु प्राणनाथ…!

असे गाण्याचे गीत आहेत. 

पंतप्रधान मोदींची पोस्ट काय?

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हे आपल्या आध्यात्मिक परंपरेचे एक शक्तिशाली प्रतीक आहे. जे देशभरात मोठ्या श्रद्धेने, भक्तिने, आनंदाने साजरे केले जाते. उद्या मला ओंकार मंत्रात सहभागी होण्याचे भाग्य मिळेल.

त्यानंतर मला मंदिरात पूजा करण्याची संधि मिळेल. तसेच तेथील अन्य एका कार्यक्रमात मला सहभागी होण्याचे भाग्य प्राप्त होईल.

Published On: Jan 10, 2026 | 02:18 PM

