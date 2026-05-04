Chennai Airport : धावत्या विमानातून प्रवाशाने मारली उडी; चेन्नई विमानतळावरील धक्कादायक प्रकार!

२३१ प्रवाशांसह एअर अरेबियाचे विमान रविवारी सकाळी शारजाहून चेन्नईला पोहोचले. जेव्हा विमान टॅक्सीवेवर (धावपट्टी आणि टर्मिनलला जोडणारा रस्ता) चालत होते, तेव्हा विमानातील ३४ वर्षीय तरुणाने अचानक आपत्कालीन द्वार उघडले. या घटनेची माहिती मिळताच वैमानिकाने त्वरित विमान थांबवले आणि अधिकाऱ्यांना याची कल्पना दिली. माहिती मिळताच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे जवान, बॉम्ब शोधक पथक आणि सशस्त्र अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेप्रकरणी वैमानिकाने अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली.
विमानातील आपत्कालीन द्वारे ही केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना सुरक्षित आणि वेगाने बाहेर काढण्यासाठी वापरली जातात. त्यांचा विनाकारण वापर करणे केवळ अयोग्यच नाही, तर त्यामुळे गंभीर समस्या आणि धोका निर्माण होऊ शकतो.
विमानतळाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत
चौकशीदरम्यान मोहम्मद निझामुद्दीन शरीफनं परस्परविरोधी विधानं केली आणि दावा केला की, कोणीतरी आपल्याला ठार मारेल या भीतीनं आपण विमानातून उडी मारली. या वर्तनामुळं सुरक्षा अधिकाऱ्यांचा संशय अधिकच बळावला. त्यानंतर त्यांनी मोहम्मद निझामुद्दीन शरीफची खरी ओळख पटवण्यासाठी सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं विमानतळाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झालं होतं.
