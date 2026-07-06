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Petrol-Diesel Prices : पुढचे काही दिवस महत्त्वाचे… पेट्रोल- डिझेलच्या दरांबाबत मोठी बातमी, 10 दिवसांत बदलणार चित्र?

Updated On: Jul 06, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

आगामी १० दिवस देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि देशांतर्गत ऊर्जा धोरणांमधील संभाव्य फेरबदल यामुळे येत्या काही दिवसांत इंधनाचे चित्र बदलण्याचे संकेत मिळत आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पुढचे काही दिवस महत्त्वाचे…
  • पेट्रोल- डिझेलच्या दरांबाबत मोठी बातमी,
  • 10 दिवसांत बदलणार चित्र
आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घट होत आहे. जागतिक स्तरावर ताणलेली राजकीय परिस्थिती आणि नंतर जगाने घेतलेला सुटकेचा श्वास यासगळ्यानंतर तेल जगतात परिस्थिती चांगलीच निवळली आहे. त्यामुळे पुढील ७ ते १० दिवसांत भारतीय इंधन बाजारात बदल होण्याची शक्यता आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती सध्याच्या पातळीजवळ राहिल्या, तर भारतीय तेल विपणन कंपन्या पुढील १० दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून नफा-तोटा समान पातळीवर आणू शकतील. याचा अर्थ, त्यांचा खर्च आणि कमाई समान होईल. ही सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी असणार आहे. कारण यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वाढते.

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अहवालात काय?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार, सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून अपेक्षित परतावा मिळत नाहीये. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, कंपन्यांना ७५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रचंड तोटा झाला. आधीच खरेदी केलेल्या महागड्या कच्च्या तेलाच्या साठ्यामुळे या तिमाहीत कंपन्यांची आर्थिक स्थिती दबावाखाली होती. पण आता ती स्थिरस्थावर होणार आहे.

किमती स्थिर राहिल्या तर…

कच्च्या तेलाच्या किमती सध्याच्या पातळीवर स्थिर राहिल्यास, कंपन्यांना या प्रचंड नुकसानीतून सावरण्यास आणि ‘नफा-तोटा नाही’ या पातळीवर पोहोचण्यास मदत होईल. पण या दिलासादायक परिस्थितीतही एक अडचण आहे: कंपन्यांना अजूनही स्वयंपाकाच्या गॅस म्हणजेच LPG प्रत्येक सिलेंडरमागे अंदाजे ₹५०० चा तोटा होत आहे.

कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात वाढ

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामानंतर कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढला आहे. सौदी अरेबिया आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील सात प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, २८ फेब्रुवारी रोजी मध्य-पूर्वेतील युद्ध सुरू झाल्यापासून, या गटाने उत्पादन कोटा दररोज ९४०,००० बॅरलने (bpd) वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ही उत्पादन वाढ मोठ्या प्रमाणावर केवळ कागदावरच राहिली, कारण अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली आणि तेल पुरवठ्यात व्यत्यय आला. आता, होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने पुरवठा पूर्ववत झाला आहे. शिवाय, इराणचे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारातही मोठ्या प्रमाणात येत आहे, ज्यामुळे अनेक देशांवरील दबाव कमी होत आहे. याव्यतिरिक्त, व्हेनेझुएलाकडून वाढलेल्या तेल पुरवठ्यानेही बाजाराला दिलासा दिला आहे.

ही नवीनतम उत्पादन वाढ, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आठ ओपेक+ देशांनी जाहीर केलेल्या प्रतिदिन २.२ दशलक्ष बॅरल उत्पादन कपातीला टप्प्याटप्प्याने समाप्त करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. याव्यतिरिक्त, तेलाच्या किमती आणि बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी मे २०२३ मध्ये प्रतिदिन १६.६ लाख बॅरलची अतिरिक्त कपात देखील जाहीर करण्यात आली होती.

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Web Title: Petrol diesel rates next 10 days prediction crude oil marathi news

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Published On: Jul 06, 2026 | 03:19 PM

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