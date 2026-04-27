West Bengal Election Result 2026: बंगालमध्ये पीएम मोदींची ‘मंदिर पॉलिटिक्स’; स्लॉग ओव्हरमध्ये निवडणुकीचे चित्र बदलणार?

पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मंदिर पॉलिटिक्स’वर भर देत भाजपने निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात रणनीती बदलल्याचे दिसून येत आहे. या स्लॉग ओव्हरमध्ये मतदारांवर प्रभाव टाकत निवडणुकीचे चित्र बदलता येईल का?

Updated On: Apr 27, 2026 | 12:52 PM
  • बंगालमध्ये पीएम मोदींची ‘मंदिर पॉलिटिक्स’
  • स्लॉग ओव्हरमध्ये निवडणुकीचे चित्र बदलणार?
  • कोणते राजकीय अर्थ काढले जात आहेत?
West Bengal Election Result 2026 : पश्चिम बंगालच्या १४२ जागांच्या अंतिम टप्प्यासाठी २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, प्रचार सोमवारी संपत आहे. बंगाल निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात पंतप्रधान मोदींनी कोलकाता येथील काली मंदिर आणि उत्तर २४ परगणा येथील मतुआ ठाकूर मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी दिलेल्या भेटीचे कोणते राजकीय अर्थ काढले जात आहेत?

क्रिकेटमधील सर्वात रोमांचक क्षण म्हणजे स्लोग ओव्हर. स्लोग ओव्हर म्हणजे डावाचे शेवटचे क्षण, जेव्हा फलंदाज शक्य तितक्या धावा करण्याचा प्रयत्न करतो, तर दुसरीकडे गोलंदाज धावा रोखण्याचा आणि शक्य तितक्या विकेट्स घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे, बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या राजकीय सामन्याच्या स्लोग ओव्हरमध्ये, पंतप्रधान मोदींनी रविवारी ममता बॅनर्जींच्या बालेकिल्ल्यात प्रवेश केला आणि भाजपच्या बाजूने राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

पश्चिम बंगाल निवडणुकीची ही अंतिम फेरी असून, १४२ जागांसाठी २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. हा प्रदेश ममता बॅनर्जींचा बालेकिल्ला मानला जातो. अशाप्रकारे, शेवटच्या टप्प्यातील राजकीय लढाई जिंकण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी ‘मंदिर राजकारणा’चा आधार घेतला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी रविवारी (26 एप्रिल 2026) बंगालमधील दोन वेगवेगळ्या मंदिरांना भेट देऊन प्रार्थना केली आणि एक राजकीय संदेश दिला. कोलकाता येथील रोडशोपूर्वी त्यांनी थंथानिया कालीबारी मंदिराला भेट दिली आणि त्यानंतर उत्तर २४ परगणा भागाला भेट दिली, जिथे त्यांनी मतुआ ठाकूर मंदिरात प्रार्थना करून मतुआ समाजाला अधिक आकर्षित केले.

पंतप्रधान मोदींची काली मंदिराला भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कोलकाता येथील थंथानिया कालीबारी येथे प्रार्थना केली. त्यांनी येथे ‘मा सिद्धेश्वरी’ची पूजा केली. हे कोलकातामधील सर्वात जुन्या आणि अत्यंत पूजनीय काली मंदिरांपैकी एक आहे. असे मानले जाते की रामकृष्ण परमहंस अनेकदा येथे येत असत आणि देवीची स्तुतीपर गीते गात असत.

मा सिद्धेश्वरी हे त्या काही मोजक्या काली मंदिरांपैकी एक आहे जिथे ‘प्रसाद’ म्हणून मांस अर्पण केले जाते. बंगाल निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी खेळलेला हा एक मास्टरस्ट्रोक म्हणून पाहिला जात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या कालीबारी मंदिर भेटीमागे, भाजप सत्तेत आल्यास मांसाहारावर बंदी घालेल, या तृणमूल काँग्रेसच्या कथनाला खोटे ठरवण्याचा हेतू होता.

पंतप्रधान मोदी स्वतः शाकाहारी आहेत आणि नवरात्रीत उपवास करतात. भाजपला विश्वास आहे की, पंतप्रधानांच्या मंदिर भेटीमुळे भाजप मांसाहाराच्या विरोधात नाही, हा संदेश यशस्वीपणे पोहोचेल. शिवाय, बंगालच्या लोकांची मने जिंकण्याचा हा एक प्रयत्न म्हणूनही या मंदिर भेटीकडे पाहिले जात आहे.

ममता बॅनर्जींच्या कथनाला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न

ममता बॅनर्जींनी म्हटले होते की, भाजप सत्तेत आल्यास राज्यात मांसाहारावर बंदी घालेल. ममता यांनी असेही म्हटले होते की, भाजप बंगालमध्ये बंगाली चालीरीती बदलून उत्तर भारतीय राज्यांच्या चालीरीती आणेल, जिथे धार्मिक शुभ दिवशी मांसाहार करणे अशुभ मानले जाते. बंगाली मूल्यांपासून अनभिज्ञ असलेल्या ‘बाहेरच्या’ लोकांचा पक्ष म्हणून भाजपचे चित्रण करणे, हे त्यांच्या राजकीय हल्ल्यांचे मुख्य लक्ष्य राहिले आहे. ही प्रतिमा दूर करण्यासाठी भाजपला संघटित प्रयत्न करावे लागले आहेत. बंगालमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपचे नेते ‘माच-भात’ खाताना दिसले.

पंतप्रधान मोदींनी ठाकूर मंदिरात घेतले दर्शन

कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट देण्यापूर्वी, पंतप्रधान मोदी रविवारी उत्तर २४ परगणा परिसरात होते, जिथे त्यांनी मुतुआ ठाकूर मंदिरात प्रार्थना केली. नंतर, एका जाहीर सभेला संबोधित करताना, त्यांनी सीएए (CAA) द्वारे मतुआ समाजाला भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या आपल्या सरकारच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी मतुआ समाजासोबतचे आपले संबंध अधिक दृढ केल्याचेही दिसून आले. पंतप्रधान मोदींनी मतुआ समाजासोबतच्या आपल्या संबंधांवर जोर दिला. बांगलादेशात असलेले ओराकांडी हे मतुआ समाजाचे केंद्र मानले जाते, ज्याचा बंगालमधील ३२ जागांवर प्रभाव आहे, त्यापैकी बहुतेक जागा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात येतात. त्यामुळे, पंतप्रधान मोदींनी मतुआ समाजाचा विश्वास जिंकण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या मंदिराला भेट दिली.

मतुआ समाजाला आकर्षित करण्याची भाजपची योजना

पंतप्रधान मोदींनी २०१९ मध्ये मतुआ समाजाचे प्रमुख बिनापाणी ठाकूर यांच्यासोबत झालेल्या भेटीचा एक फोटो पोस्ट केला होता. मतुआ समाजाचा भाजपला असलेला भक्कम पाठिंबा आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने राज्यात केलेली प्रभावी कामगिरी, या गोष्टी २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीचा मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येण्यासाठी भाजपसाठी निर्णायक ठरल्या होत्या, पण तेव्हापासून परिस्थिती थोडी निवळली आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मतुआ समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या बाबतीत सीएए (CAA) सुरुवातीला वाटल्याप्रमाणे सरळसोपा ठरलेला नाही, हे दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

टीएमसीने (TMC) बऱ्याच काळापासून असा आरोप केला आहे की, सीएए मतुआ समाजाच्या मूळ संबंधांना बांगलादेशाशी जोडणाऱ्या कागदपत्रांवर अतिक्रमण करून त्यांना हानी पोहोचवेल, तर दुसरीकडे, प्रत्यक्षात त्यांच्यापैकी बहुतेकांना भारतात आधीपासूनच अनेक हक्क प्राप्त आहेत. भाजपच्या पाठिंब्याला धक्का देण्यासाठी टीएमसीने या समाजात स्वतःचे नेतृत्व तयार केले आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने मतुआ समाजापर्यंत पोहोचण्यावर विशेष भर दिला आहे, ज्याची परिणती मोदींच्या मंदिर भेटी आणि समाजाच्या बालेकिल्ल्यातील जाहीर सभेत झाली.

भाजप ममता बॅनर्जींच्या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करू

२९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बंगाल निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील १४२ जागांपैकी, २०२१ च्या निवडणुकीत भाजपने केवळ १८ जागा जिंकल्या होत्या, तर टीएमसीने १२३ जागा जिंकून सत्तेची हॅटट्रिक साधली होती. केवळ कोलकाताच नाही, तर उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा प्रदेशात भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. यावरून या प्रदेशात ममता बॅनर्जींची मजबूत पकड असल्याचे दिसून येते. २०२१ मध्ये, भाजपने उत्तर बंगाल आणि जंगल महल प्रदेशात टीएमसीवर वर्चस्व गाजवले होते, परंतु दक्षिण बंगालमधील त्यांची कामगिरी निराशाजनक होती. यावेळी भाजपने संपूर्ण लक्ष याच प्रदेशावर केंद्रित केले आहे, जिथे ते गेल्या पाच वर्षांपासून २४ परगणा येथील संदेशखाली घटना असो किंवा मतुआ समाजासोबत होणारा भेदभाव असो, अशा विविध मुद्द्यांवर टीएमसीला कोंडीत पकडत आहेत.

अंतिम फेरी बंगालची सत्ता ठरवेल

बंगाल निवडणुकीची अंतिम फेरी भाजपसाठी एक खरी कसोटी ठरणार आहे, ज्याला गेल्या पाच वर्षांपासून आपली राजकीय प्रयोगशाळा बनवण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. पश्चिम आणि पूर्व बर्धमान हे औद्योगिक आणि कोळसा पट्टे आहेत, तर २४ परगणा प्रदेशात मुस्लिमबहुलता आहे. नादिया जिल्ह्यातील करीमपूर, तेहट्टा, छपरा आणि कृष्णगंज यांसारख्या जागा थेट बांगलादेशच्या सीमेवर आहेत. त्याचप्रमाणे, उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील बोंगो, बागडा, स्वरूपनगर आणि बसीरहाट या जागा बांगलादेशच्या सीमेवर आहेत, तर दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील हिंगलगंज आणि संदेशखाली यांसारख्या सुंदरबन प्रदेशाची सीमा बांगलादेशला लागून आहे.

बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या भागांमध्ये मोठा मुस्लिम मतदारवर्ग आहे, ज्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा विजय झाला. भाजपने बांगलादेशातून होणाऱ्या अवैध स्थलांतराचा मुद्दाही जोरदारपणे उपस्थित केला आहे. बोंगो आणि नादियाच्या सीमावर्ती भागांमध्ये मतुआ मतपेढी महत्त्वपूर्ण आहे, जिथे सीएए (CAA) हा एक प्रमुख घटक आहे. भाजप बांगलादेशातून येणाऱ्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे ते बेकायदेशीर मुस्लिमांना हाकलून देण्याचे चित्र उभे करण्यात व्यस्त आहे.

भाजपने या भागांमध्ये घुसखोरी आणि तुष्टीकरणाचा मुद्दा प्रमुख बनवून ममता बॅनर्जींना राजकीय कोंडीत पकडले आहे. अशाप्रकारे, भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून बांगलादेशच्या सीमेवरील प्रदेशात आपली राजकीय मुळे रुजवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी केवळ या प्रदेशातील जागा टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. भाजपने पाच वर्षे आपली राजकीय प्रयोगशाळा म्हणून विकसित केलेला हा प्रदेश निवडणुकीत राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.

