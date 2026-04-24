  Amit Shah : "10 मिनिटांमध्ये आलोच…! महिलेच्या सोशल मीडिया कमेंटला अमित शाहांनी दिले उत्तर

Amit Shah : “10 मिनिटांमध्ये आलोच…! महिलेच्या सोशल मीडिया कमेंटला अमित शाहांनी दिले उत्तर

बंगालमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रोड शो दरम्यान, हजारो लोक कडक उन्हात रस्त्यावर त्यांची वाट पाहत होते. सोशल मीडिया कमेंटला अमित शाह यांनी उत्तर दिले.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:03 PM
अमित शाह यांनी सोशल मीडियावर एका महिलेला प्रत्युत्तर दिले (फोटो - सोशल मीडिया)

  • पश्चिम बंगालमध्ये अमित शाह यांचा रोड शो
  • एका महिलेने अमित शाह यांना केली कमेंट
  • अमित शाह यांनी देखील कमेंट्ला दिले उत्तर
  • अमित शाह यांची कमेंट व्हायरल
Amit Shah Tweet reply : कोलकत्ता : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून विक्रमी मतदान पार पडले आहे. पश्चिम बंगालमधून टीएमसीला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी भाजपने सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते सातत्याने सभा आणि रोड शो घेत आहेत.

पश्चिम बंगालच्या प्रचार काळात एक रंजक घटना घडली. बंगालमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रोड शो दरम्यान, हजारो लोक कडक उन्हात रस्त्यावर त्यांची वाट पाहत होते. त्याचवेळी, एका महिलेने सोशल मीडियावर अमित शाह यांना लिहिले, “लवकर या, अमितजी, आम्ही उन्हात उभ्या आहोत.” त्या महिलेला देखील कदाचित उत्तराची अपेक्षा नव्हती, पण अमित शाह यांनी स्वतः प्रतिसाद दिला आणि उशीर झाल्याबद्दल माफी मागितली. हे संभाषण आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

हे देखील वाचा : पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड बहुमत..! अमित शाहांनी पहिल्या टप्प्यानंतरच सांगितला मॅझिकल आकडा

अमित शाह यांना रोड शो साठी झाला उशीर

आपल्या निवडणूक प्रचाराचा एक भाग म्हणून, अमित शाह पश्चिम बंगालमध्ये एका मोठ्या रोडशोमध्ये सहभागी होणार होते. प्रचंड गर्दी आणि कडक उन्हात समर्थक त्यांची आतुरतेने वाट पाहत होते. वकील तनुश्री सरकार या त्यापैकीच एक होत्या. जेव्हा बराच वेळ त्यांचा ताफा आला नाही, तेव्हा त्यांनी अमित शाह यांच्या इन्स्टाग्राम पोस्टवर कमेंट करून आपली नाराजी व्यक्त केली.

हे देखील वाचा : मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ‘भारतरत्न’ द्या! हिमंता बिस्वा सरमा यांची केंद्राकडे मोठी मागणी

सोशल मीडियावर एक कमेंट व्हायरल

तनुश्रीने लिहिले, “लवकर या, अमितजी… आम्ही बऱ्याच काळापासून उन्हात रोड शोची वाट पाहत आहोत.” सहसा, प्रमुख राजकारण्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरील अशा कमेंट्सना प्रतिसाद मिळणे कठीण असते, पण यावेळी तसे झाले नाही. अमित शाह यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून थेट उत्तर आले, “ॲडव्होकेट तनुश्री, उशीर झाल्याबद्दल क्षमस्व. मी १० मिनिटांत तिथे असेन.”

गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका सामान्य नागरिकाला दिलेल्या थेट प्रतिसादाने आणि झालेल्या गैरसोयीबद्दल मागितलेल्या माफीने लोक प्रभावित झाले आहेत. या संभाषणाचे स्क्रीनशॉट्स वेगाने व्हायरल होत असून, लोक शाह यांच्या साधेपणाचे आणि त्वरित प्रतिसादाचे कौतुक करत आहेत.

 

Published On: Apr 24, 2026 | 02:03 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

