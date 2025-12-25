Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Pm Modi Visits Lucknow On Atal Bihari Vajpayee Jayanti Rashtra Prerna Sthal Built On 65 Acres Of Land Dedicated To The Nation

Atal Jayanti: 101व्या जयंतीनिमित्त जयंतीनिमित्त लखनौ ‘अटलमय’; PM मोदींच्या हस्ते 230 कोटींच्या ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थळा’चे लोकार्पण

Atal Jayanti : अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या 101 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लखनौमध्ये "राष्ट्र प्रेरणा स्थळ" चे उद्घाटन करतील. 230 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले हे स्मारक राष्ट्रवादाचे एक नवीन केंद्र बनेल.

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:39 AM
PM Modi visits Lucknow on Atal Bihari Vajpayee Jayanti Rashtra Prerna Sthal built on 65 acres of land dedicated to the nation

अटल बिहारी वाजपेयी जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदींची लखनौला भेट: ६५ एकर जागेवर बांधलेले 'राष्ट्र प्रेरणा स्थळ' राष्ट्राला समर्पित ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लखनौमध्ये ६५ एकरवर पसरलेल्या आणि २३० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थळ’चे लोकार्पण करणार आहेत.
  •  या स्मारकात अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे ६५ फूट उंच भव्य पुतळे बसवण्यात आले आहेत.
  •  कमळाच्या आकाराचे अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय आणि ध्यान केंद्र हे या वास्तूचे मुख्य आकर्षण असून ते राष्ट्रवादाचे नवीन केंद्र ठरेल.

Rashtra Prerana Sthal Lucknow inauguration 2025 : भारतीय राजकारणातील ‘अजातशत्रू’ व्यक्तिमत्व, माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee Jayanti) यांच्या १०१ व्या जयंतीनिमित्त आज उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ एका ऐतिहासिक सुवर्णक्षराची साक्षीदार होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)  आज लखनौमधील वसंत कुंज येथे ६५ एकरच्या विस्तीर्ण भूखंडावर उभारलेल्या भव्य ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थळ’ चे उद्घाटन करणार आहेत. हे केवळ एक स्मारक नसून, भारतीय राष्ट्रवादाच्या तीन महान स्तंभांच्या विचारांना उजाळा देणारे एक शक्तीपीठ ठरणार आहे.

२३० कोटींचा प्रकल्प: राष्ट्रवादाचे नवीन केंद्र

उत्तर प्रदेश सरकारने सुमारे २३० कोटी रुपये खर्च करून हे भव्य संकुल विकसित केले आहे. भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारे तीन दिग्गज नेते – डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय आणि स्वतः अटल बिहारी वाजपेयी – यांच्या स्मृतींना हे स्थळ समर्पित आहे. ६५ एकरमध्ये पसरलेले हे संकुल भावी पिढीला राष्ट्रवादाची आणि त्यागाची प्रेरणा देण्यासाठी सज्ज झाले आहे. या स्मारकाच्या माध्यमातून या महापुरुषांचे विचार जगासमोर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Christmas 2025: केवळ फॅशन नाही तर बिझनेस मास्टरस्ट्रोक; सांताक्लॉजला खरं तर ‘Coca-Cola’ मुळे मिळाला लाल रंगाचा ड्रेस

६५ फूट उंच पुतळे आणि कमळाचे संग्रहालय

या प्रेरणा स्थळाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे या तिन्ही नेत्यांचे उभारलेले ६५ फूट उंच भव्य कांस्य पुतळे. हे पुतळे राष्ट्र उभारणीतील त्यांच्या अढळ योगदानाचे प्रतीक आहेत. याशिवाय, संकुलात कमळाच्या आकाराचे एक अत्याधुनिक संग्रहालय बांधण्यात आले आहे. या संग्रहालयात डिजिटल माध्यमातून पर्यटकांना या महापुरुषांच्या जीवनप्रवासाची, त्यांच्या संघर्षाची आणि भारतासाठी पाहिलेल्या स्वप्नांची माहिती घेता येईल. यासोबतच येथे एक मोठे ध्यान केंद्र आणि अडीच लाख लोक बसू शकतील असे सार्वजनिक मैदानही विकसित करण्यात आले आहे.

credit : social media and Twitter

पंतप्रधान मोदींचा लखनौ दौरा: असा असेल कार्यक्रम

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी १:५० वाजता लखनौच्या अमौसी विमानतळावर दाखल होतील. तेथून ते थेट हेलिकॉप्टरने वसंत कुंज येथील प्रेरणा स्थळावर पोहोचतील. दुपारी २:३० वाजता त्यांच्या हस्ते या भव्य स्मारकाचे अनावरण होईल. या सोहळ्यासाठी सुमारे २,५०,००० लोकांची उपस्थिती असणार असून, पंतप्रधान एका विशाल जनसभेला संबोधित करतील. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतर मान्यवर या ऐतिहासिक सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Viransh Bhanushali: ‘निर्लज्ज देश!’ ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये भारताचा सिंह गरजला; पाकिस्तानला दाखवली लायकी, VIDEO VIRAL

वारसा जपण्याची वचनबद्धता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उद्घाटनापूर्वी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपले भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी म्हटले की, “देशातील महान व्यक्तिमत्त्वांचा वारसा जपणे आणि त्यांचा सन्मान करणे हे आमचे सौभाग्य आहे.” लखनौमध्ये या सोहळ्यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, संपूर्ण शहर ‘अटलमय’ झाले आहे. हे प्रेरणा स्थळ केवळ पर्यटनाचे ठिकाण नसून ते भारतीय मूल्यांचे आणि राष्ट्रीय अस्मितेचे केंद्र म्हणून ओळखले जाईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लखनौमधील 'राष्ट्र प्रेरणा स्थळ'चे उद्घाटन कोणी आणि कधी केले?

    Ans: या स्थळाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ डिसेंबर २०२५ रोजी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या १०१ व्या जयंतीनिमित्त केले.

  • Que: या स्मारकामध्ये कोणाचे पुतळे बसवण्यात आले आहेत?

    Ans: येथे अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे ६५ फूट उंच भव्य पुतळे बसवण्यात आले आहेत.

  • Que: या प्रकल्पाचा खर्च आणि क्षेत्रफळ किती आहे?

    Ans: हा प्रकल्प ६५ एकर जागेवर पसरलेला असून तो सुमारे २३० कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आला आहे.

Web Title: Pm modi visits lucknow on atal bihari vajpayee jayanti rashtra prerna sthal built on 65 acres of land dedicated to the nation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 10:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले
1

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?
2

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त
3

Mount Maunganui : 24 तासात अडीच महिन्यांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या ‘बे ऑफ प्लेंटी’मध्ये हाहाकार; भूस्खलनाने सर्वकाही उद्ध्वस्त

Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर
4

Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM