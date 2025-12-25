Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Viransh Bhanushali: ‘निर्लज्ज देश!’ ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये भारताचा सिंह गरजला; पाकिस्तानला दाखवली लायकी, VIDEO VIRAL

Viransh Bhanushali : मुंबईत जन्मलेला कायद्याचा विद्यार्थी वीरांश भानुशाली ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये नुकत्याच झालेल्या चर्चेत भारत-पाकिस्तान संबंधांवर तीव्र आणि प्रभावी भाषण दिल्यानंतर चर्चेत आला आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 09:52 AM
Mumbai's Veeransh Bhanushali takes a dig at Pakistan at Oxford Union

Viransh Bhanushali: 'निर्लज्ज देश!' ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये भारताचा सिंह गरजला; पाकिस्तानला दाखवली लायकी, VIDEO VIRAL ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • मुंबईच्या वीरांश भानुशालीने ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचे वाभाडे काढत ‘ज्या देशाला लाज नाही, त्याला कुणी लाजवू शकत नाही’ अशा शब्दांत चोख प्रत्युत्तर दिले.
  •  भारताचे पाकिस्तान धोरण हे निवडणुकीसाठी नसून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आहे, हे वीरांशने २६/११, उरी आणि पुलवामा हल्ल्यांचे दाखले देत सिद्ध केले.
  • ऑक्सफर्डमधील या वादविवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, जगभरातील भारतीयांकडून वीरांशवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

Viransh Bhanushali Oxford Union speech viral video :  जागतिक स्तरावर वादविवादासाठी अत्यंत प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या ‘ऑक्सफर्ड युनियन’मध्ये पुन्हा एकदा एका भारतीय तरुणाने तिरंग्याची शान उंचावली आहे. मुंबईत जन्मलेला कायद्याचा विद्यार्थी वीरांश भानुशाली याने भारत-पाकिस्तान संबंधांवर (india pakistan war) केलेल्या रोखठोक भाषणाने पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की केली आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणावर वीरांशने डागलेले तोफगोळे ऐकून तिथे उपस्थित असलेल्या अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

लोकप्रियता की सुरक्षा? वीरांशचा तडाखा

ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये चर्चेचा विषय होता, ‘भारताचे पाकिस्तानबद्दलचे धोरण हे केवळ लोकप्रियतेवर आधारित सुरक्षा धोरण आहे.’ या प्रस्तावाचा विरोध करताना वीरांशने अत्यंत ताकदीचे मुद्दे मांडले. तो म्हणाला, “हा वाद जिंकण्यासाठी मला कोणत्याही भडक विधानाची गरज नाही, मला फक्त एक कॅलेंडर हवे आहे.” त्याने आठवण करून दिली की, २६/११ च्या भीषण हल्ल्यानंतर तत्कालीन भारताने प्रचंड संयम पाळला होता. जर भारताला केवळ लोकप्रियता हवी असती, तर त्याच वेळी युद्ध पुकारले असते. पण भारताने शांततेचा आणि राजनैतिक मार्गाचा अवलंब केला.

पाकिस्तानी अध्यक्षांना सडेतोड उत्तर

ऑक्सफर्ड युनियनचे अध्यक्ष मुसा हराज (जे मूळचे पाकिस्तानात जन्मलेले आहेत) यांनी जेव्हा भारताच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तेव्हा वीरांशने त्यांना आरसा दाखवला. वीरांश म्हणाला, “भारताने पठाणकोट, उरी आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर दिलेली प्रत्युत्तरे ही राजकीय गणिते नव्हती, तर ती धोरणात्मक गरज होती. स्वतःच्या नागरिकांचे संरक्षण करणे याला तुम्ही लोकप्रियता म्हणत असाल, तर हो, मी लोकप्रियतावादी आहे.” त्याने स्पष्ट केले की, भारताने दिलेली ही उत्तरे कधीही निवडणुकीच्या चक्राशी संबंधित नव्हती, तर ती सीमेपलीकडून येणाऱ्या रक्ताळलेल्या खेळाला दिलेले चोख प्रत्युत्तर होते.

“ज्या देशाला लाज नाही…”

भाषणातील सर्वात गाजलेला मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानची नैतिकतेवरून केलेली खरडपट्टी. वीरांशने ठणकावून सांगितले की, जो देश स्वतः दहशतवाद्यांना आश्रय देतो, तो देशाला शांततेचे आणि नैतिकतेचे धडे देऊ शकत नाही. पठाणकोट आणि पुलवामाचा संदर्भ देत तो म्हणाला, “ज्या देशाला स्वतःची कोणतीही लाज उरलेली नाही, त्या देशाला तुम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी लाजवू शकत नाही.” हे वाक्य ऐकताच सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

मुंबईकर म्हणून वैयक्तिक अनुभव

एक मुंबईकर म्हणून वीरांशने २६/११ च्या हल्ल्याचा संदर्भ देताना अत्यंत भावूक आणि प्रभावी मांडणी केली. हजारो भारतीयांनी दहशतवादाचा जो दंश सोसला आहे, त्याची जाणीव त्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर करून दिली. “जर तुम्हाला खरोखरच सुरक्षेच्या नावाखाली ‘पॉप्युलिझम’ पाहायचा असेल, तर रॅडक्लिफ रेषेच्या पलीकडे (पाकिस्तानमध्ये) पहा,” असे म्हणत त्याने पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणावरही निशाणा साधला. वीरांश भानुशालीच्या या भाषणाने हे सिद्ध केले आहे की, भारतीय तरुण आज जागतिक व्यासपीठावर केवळ भारताची बाजू मांडत नाहीत, तर जगाला सत्य सांगण्याची हिंमतही ठेवतात.

Published On: Dec 25, 2025 | 09:52 AM

