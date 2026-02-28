Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसच्या घरात नवा Wild Card! बिचुकले नव्हे तर 'ही' सुप्रसिद्ध अभिनेत्री; लवकरच…

Bigg Boss Marathi Season 6 मध्ये सतत नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत असून वाईल्ड कार्ड एंट्रीची चर्चा रंगली आहे. Rakhi Sawant नंतर आता अभिनेत्री Reva Kaurase वाईल्ड कार्ड म्हणून येणार असल्याची चर्चा आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 06:00 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

बिग बॉस मराठी ६ ची गाडी दररोज नवीन वळणे घेत आहे. प्रत्येक वळणावर घरातील कोणताही एक सदस्य घरातील स्पर्धक तसेच जनतेच्या मतांनुसार घराबाहेर जात आहेत, पण बिग बॉसच्या प्रवासात काही असेही वळण आहेत, ज्या वळणावर लोकं घराबाहेर जात नाहीत तर घराच्या आत येतात. त्यातली एक स्पर्धक म्हणजे राखी सावंत! गेल्या तीन आठवड्यांपासून राखीने घरात कल्ला केला आहे. पण बिग बॉसच्या घरात कल्ला करण्यासाठी आता नवीन स्पर्धक येणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

कोण असणार नवा Wild Card सदस्य?

राखी नंतर आता अभिनेत्री रेवा कौरसे बिग बॉस मराठी सीझन ६ ची दुसरी वाईल्ड कार्ड सदस्य म्हणून घरी जाणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. तशा काही खुणाही सुंत्रांकडून मिळाल्या आहेत. अशामध्ये रेवाच्या काही सहकाऱ्यांना तिला भावी प्रोजेक्टसाठी शुभेच्छा म्हणून काही सोशल मीडिया पोस्टही शेअर केल्या आहेत, त्यामुळे रेवा कौरसे आणि दुसरा Wild Card सदस्य अशी चर्चाही होत आहे. पण याविषयी कोणत्याही प्रकारची अधिकृत माहिती Bigg Boss ने अद्याप शेअर केली नाहीये.

कोण आहे अभिनेत्री रेवा कौरसे?

अभिनेत्री रेवा कौरसे काही प्रसिद्ध हिंदी शो जसे की दिवानियतमध्ये झळकली आहे. तसेच ती २०२१ साली “सीता मनोहर श्री राघवा” या तेलगू सिनेमामध्येही झळकली होती. मूळची नागपूरची असणारी रेवा यंदाच्या भाऊंच्या धक्क्याच्या भागानंतर बिग बॉसच्या घरात एंट्री घेणार असल्याची चर्चा सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांवर सुरु आहे. या सगळ्या निव्वळ चर्चा आहेत, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती आली नाहीये.

Kara Release Date: धनुषच्या ‘Kara’ चित्रपटाच्या रिलीज संदर्भात मोठी अपडेट, पुढील महिन्यात ‘या’ तारखेला होणार प्रदर्शित

‘या’ सदस्यांनी सोडले घर? आज या सदस्याला सोडावे लागणार घर?

आजपर्यंत राधा पाटील, सोनाली राऊत, दिव्या शिंदे, आयुष्य संजीव, करण सोनावणे तसेच सचिन कुमावत यांना बिग बॉसच्या घरातून बाहेरचे दार दाखवण्यात आले होते. तसेच आज बिग बॉसने एक प्रोमो शेअर केला आहे आणि या प्रोमोमध्ये शनिवारीच Eviction होणार असल्याचे दाखवण्यात आले आहे आणि या Eviction मध्ये रोशन भजनकर घराबाहेर होण्याची दाट शक्यता प्रेक्षकांच्या चर्चेवरून दिसून येत आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 06:00 PM

