Indapur : इंदापूर नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर; ‘या’ कामांसाठी विशेष तरतूद

इंदापूर नगरपरिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा सुधारित व प्रस्तावित अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 05:46 PM
इंदापूर नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर; 'या' कामांसाठी विशेष तरतूद

संग्रहित फोटो

इंदापूर : इंदापूर नगरपरिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा सुधारित व प्रस्तावित अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या बैठकीस नगराध्यक्ष भरत शहा अध्यक्षस्थानी होते. उपनगराध्यक्ष शैलेश पवार उर्फ बाळासाहेब ढवळे, विरोधी पक्षनेते अनिल पवार, मुख्याधिकारी रमेश ढगे, सर्व नगरसेवक तसेच अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

 

नगराध्यक्ष भरत शहा यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शहराच्या सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकासावर भर दिला. पाणीपुरवठा सुधारणा, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता व आरोग्य सुविधा, रस्ते विकास, हरित उपक्रम, डिजिटल प्रशासन आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे नागरिकांवर कोणतीही करवाढ न करता विकासकामे राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

आर्थिक बाबींचा सविस्तर मांडला आढावा

मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांनी अर्थसंकल्पातील आर्थिक बाबींचा सविस्तर आढावा मांडला. मागील आर्थिक वर्षातील शिल्लक रक्कम १ कोटी १७ लाख ५४ हजार ८६ रुपये असून, सन २०२६-२७ साठी अंदाजित महसुली व भांडवली जमा १७८ कोटी ४९ लाख ४५ हजार रुपये अपेक्षित आहे. तर एकूण अंदाजित खर्च १७८ कोटी ९२ लाख २६ हजार ४०० रुपये इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत नवीन पाणीपुरवठा गटर योजना आणि विविध रस्ते प्रकल्पांना गती देण्यासाठी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण, क्रीडा महोत्सव, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, संगणकीकरण व नागरिक सुविधा केंद्राच्या बळकटीकरणासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : अजित पवारांच्या घातपाताचा संशय; बावडातील ग्रामस्थांनी घेतला मोठा निर्णय

आवश्यक नागरी सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक नियोजन

वाढती लोकसंख्या आणि शहराचा विस्तार लक्षात घेऊन नवीन रस्ते, प्रशासकीय इमारत तसेच आवश्यक नागरी सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्यात आले आहे. सखोल चर्चेनंतर उपनगराध्यक्ष शैलेश पवार उर्फ बाळासाहेब ढवळे आणि विरोधी पक्षनेते अनिल पवार यांनीही सकारात्मक सूचना मांडल्या. शहराच्या पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि शाश्वत विकासासाठी हा अर्थसंकल्प दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत सर्व सदस्यांनी एकमताने अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली.

Published On: Feb 28, 2026 | 05:46 PM

