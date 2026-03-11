केरळमध्ये BJP चा प्रवेश? पंतप्रधान मोदींनी फुंकले रणशिंग; 5 नवीन ट्रेन्स अन्…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केरळ दौऱ्यावर
या वर्षांमध्ये केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीची शक्यता
कोचीमध्ये एनडीच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले पंतप्रधान मोदी
केरळ: सध्या दक्षिण भारतातील केरळ राज्यात या वर्षांमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. भाजपने याआधीच केरळमध्ये राजकीय रणशिंग फुंकले आहे. दरम्यान आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केरळ राज्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी केरळमध्ये अनेक विकासकामांचे लोकार्पण अन् भूमिपूजन देखील केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळमधील कोची येथील अखिल केरल धीवरा सभेच्या स्वर्ण जयंती संमेलनाला संबधित केले.
केरळचे नाव ‘केरळम’ होणे ही मल्याळम लोकांसाठी आनंदाची बाब असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. कोच येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक भव्य रोड शो देखील केला. 2018 मध्ये आलेल्या पुरामध्ये मच्छीमार समुदायाच्या भूमिकेचे देखील पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले.
The work of Akhila Kerala Dheevara Sabha for the welfare of fishermen is commendable and aligns with NDA’s vision of empowering coastal communities. https://t.co/CqK0QMLAY7 — Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2026
काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अखिल केरल धीवरा सभेत सहभागी झाले. संस्थेच्या सदस्यांना शुभेच्छा देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “गेल्या 50 वर्षांपासून ही संघटना मच्छीमार समुदायांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. तुमचे कठोर परिश्रम आणि समर्पण या 50 वर्षांच्या प्रवासाशी जोडलेले आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिरुचिरापल्ली येथून अनेक नवीन रेल्वे गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. ज्यामुळे दक्षिण भारतातील प्रवास अधिक सोपा होणार आहे. यामध्ये दोन अमृत भारत एक्सप्रेस, दोन एक्सप्रेस ट्रेनस आणि एक प्रवासी ट्रेन सुरू केली जाणार आहे. या रेल्वे सेवेचा फायदा तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडीशा आणि झारखंडमधील प्रवाशांना होणार आहे.
केरळ आता होणार Keralaam! राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते? जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली से कई नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जो दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। इस दौरान दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेनें और एक पैसेंजर ट्रेन शुरू होंगी। साथ ही केरल के एर्णाकुलम से एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू होगी। ये सेवाएं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के लाखों यात्रियों को लाभ पहुंचाएंगी।
गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक शहरांची आणि रेल्वे स्थानकांची नावे बदलल्याचे आपण पाहिले आहे. आता या यादीत एका राज्याचे नाव जोडले जाणार आहे. दक्षिण भारतातील केरळ राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ (Keralam) करण्याच्या प्रस्तावाला मोदी कॅबिनेटने हिरवा कंदील दिला आहे. या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाईल.