‘सालबर्डी’मध्ये सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने

मराठी चित्रपटसृष्टीत ग्रामीण पार्श्वभूमीवर आधारित कथा नेहमीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना दिसते. गावातील नाती, स्थानिक राजकारण, त्यातून निर्माण होणारे तणाव आणि विनोदी प्रसंग यांची रंगत पडद्यावर पाहायला मिळाली की प्रेक्षकांना त्यात वेगळीच मजा येते. आता अशीच एक रंगतदार कथा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आगामी ‘सालबर्डी’ या चित्रपटात गावच्या राजकारणातील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्यातील नोकझोक प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे.
या चित्रपटात अनुभवी अभिनेते शशांक शेंडेसरपंच गणपत पाटील यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत, तर आपल्या खास विनोदी शैलीसाठी ओळखला जाणारा ओंकार भोजने उपसरपंच मुकिंदा थोरात ही व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. गावातील सत्तासंघर्ष, एकमेकांवरची टोलेबाजी आणि संवादांमधील चुरस यामुळे या दोघांच्या व्यक्तिरेखा चित्रपटात विशेष रंगत आणणार आहेत. ग्रामीण राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ही कथा प्रेक्षकांना एकाच वेळी थरार, रहस्य आणि विनोदाचा अनुभव देणार असल्याचे बोलले जात आहे. हा चित्रपट येत्या १७ एप्रिल रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना शशांक शेंडे म्हणाले की, “‘सालबर्डी’ची कथा खूप रहस्यमय आहे. स्थानिक पातळीवरचे राजकारण, त्यातून निर्माण होणारे तणाव आणि माणसांमधील नातेसंबंध यांची झलक या कथेत पाहायला मिळते. ओंकारसोबत काम करताना उत्तम ट्युनिंग जमले आणि आम्ही साकारलेल्या भूमिका पडद्यावर पाहणे प्रेक्षकांसाठी रंजक ठरेल.”
तर ओंकार भोजने यांनीही आपल्या भूमिकेबद्दल उत्साह व्यक्त केला. ते म्हणाले, “उपसरपंच मुकिंदा थोरात ही व्यक्तिरेखा खूप रंगतदार आहे. शशांक सरांसारख्या अनुभवी कलाकारासोबत काम करण्याची संधी मिळाली, ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. आमची ही जुगलबंदी प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल, असा मला विश्वास आहे.”
महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात वसलेल्या ‘सालबर्डी’ या गावात घडणाऱ्या रहस्यमय आणि अस्वस्थ करणाऱ्या घटनांचा शोध घेणारी ही कथा आहे. गावातील वातावरण, स्थानिक राजकारण आणि त्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारा थरार या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट नेब्युला फिल्म्सच्या बॅनरखाली साकारण्यात आला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती अनिल देवडे पाटील, डॉ. गजानन जाधव आणि राम जाधव यांनी केली असून दिग्दर्शनाची धुरा रमेश साहेबराव चौधरी यांनी सांभाळली आहे.
‘सालबर्डी’मध्ये शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने यांच्यासोबत पूजा सावंत, भारत गणेशपुरे, अंशुमन विचारे, रोहित कोकाटे, कमलाकर सातपुते, चित्तरंजन गिरी, अनिल नगरकर, माधव अभ्यंकर, प्रवीण डाळिंबकर, अभय गिते, राजेंद्र सातार्डेकर आणि कोमल चौधरी अशा अनेक कलाकारांच्या भूमिका आहेत. दमदार स्टारकास्ट, ग्रामीण पार्श्वभूमी आणि रहस्यमय कथानकामुळे ‘सालबर्डी’ सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. ग्रामीण राजकारणातील संघर्ष, नातेसंबंध आणि रहस्य यांचा संगम असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच वेगळा अनुभव देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.