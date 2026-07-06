PM Modi Indonesia visit : प्रथेचे उल्लंघन करत राष्ट्रपती विमानतळावर धावले; पंतप्रधान मोदींचे इंडोनेशियात भव्य स्वागत

PM Modi Indonesia Visit 2026 : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आपल्या तीन देशांच्या महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सोमवार, ६ जुलै २०२६ रोजी इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे दाखल झाले. या दौऱ्याची सुरुवातच एका अत्यंत ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व घटनेने झाली आहे. सामान्यतः राजनैतिक प्रोटोकॉल किंवा प्रथेनुसार, कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांचे विमानतळावर स्वागत करण्यासाठी त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष स्वतः जात नाहीत; तर त्यांच्या जागी उपराष्ट्रपती, परराष्ट्र मंत्री किंवा उच्च अधिकारी उपस्थित असतात. मात्र, भारताशी असलेले विशेष संबंध आणि पंतप्रधान मोदींबद्दलचा आदर व्यक्त करण्यासाठी इंडोनेशियाचे नवनवीन राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो (Prabowo Subianto) यांनी सर्व प्रोटोकॉल आणि प्रथेचे उल्लंघन करत स्वतः विमानतळावर धाव घेतली आणि पंतप्रधान मोदींचे अत्यंत भव्य व उबदार स्वागत केले. एवढेच नव्हे, तर भारतीय पंतप्रधानांचे विमान जेव्हा इंडोनेशियाच्या हवाई हद्दीत दाखल झाले, तेव्हा तिथल्या वायुसेनेच्या फायटर जेट्सनी मोदींच्या विमानाला विशेष सुरक्षा कवच (Escort) दिले.
जानेवारी २०२५ मध्ये भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेले राष्ट्रपती प्रबोवो यांच्या भारत दौऱ्यानंतर, पंतप्रधान मोदींचा हा इंडोनेशिया दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. जकार्ता येथे उतरल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया मंचावर आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, “२०१८ मध्ये माझ्या पहिल्या दौऱ्यादरम्यान आम्ही भारत-इंडोनेशिया संबंधांना एका ‘सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या’ (Comprehensive Strategic Partnership) पातळीवर नेले होते, ज्याचा आमच्या दोन्ही देशांतील जनतेला मोठा फायदा झाला आहे. या दौऱ्या दरम्यान, राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो आणि मी विविध क्षेत्रांमध्ये ही भागीदारी आणि परस्पर सहकार्य आणखी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. भारत आणि इंडोनेशिया यांचे सांस्कृतिक आणि जन-जन (People-to-People) संबंध अत्यंत दृढ आहेत आणि माझ्या या दौऱ्यामुळे आमच्या बहुआयामी भागीदारीच्या सर्व पैलूंना अधिक बळकटी मिळेल.”
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या ऐतिहासिक दौऱ्यातील सर्वात मोठा आणि रंजक आकर्षण केंद्र म्हणजे योग्याकार्ता (Yogyakarta) येथील शतकानुशतके जुन्या ‘प्रंबनन मंदिर संकुला’ला (Prambanan Temple Complex) दिली जाणारी भेट होय. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो एकत्र या जागतिक वारसा स्थळाला (UNESCO World Heritage Site) भेट देणार आहेत. योग्याकार्ता शहराच्या ईशान्येस सुमारे १७ किलोमीटर अंतरावर असलेले हे भव्य मंदिर इंडोनेशियातील सर्वात मोठे आणि आशियातील अत्यंत महत्त्वाचे हिंदू मंदिर मानले जाते, जे प्रामुख्याने भगवान शिवाला समर्पित आहे. मुस्लिम बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियात आजही रामायण आणि महाभारताच्या कथा संस्कृतीचा भाग आहेत. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांची ही संयुक्त भेट दोन्ही देशांमधील सखोल आणि प्राचीन सांस्कृतिक संबंधांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून जगासमोर येणार आहे.
याशिवाय, पंतप्रधान मोदी जकार्ता येथे मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या भारतीय समुदायाच्या (Indian Diaspora) सदस्यांशी आणि अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधणार आहेत. दोन्ही देशांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी भारताचे ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) आणि इंडोनेशियाचे ‘क्विक रिस्पॉन्स कोड इंडोनेशियन स्टँडर्ड’ (QRIS) एकमेकांशी जोडण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी गती मिळेल. तसेच, औषध क्षेत्रात भारताच्या ‘जन औषधी’ योजनेच्या धर्तीवर इंडोनेशियात स्वस्त औषधांचा पुरवठा करण्याबाबतही मोठी चर्चा होणार आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या या इंडोनेशिया दौऱ्यामुळे चीनच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. बीजिंगमधील परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी या दौऱ्यातील प्रत्येक हालचालीवर अत्यंत बारीक लक्ष ठेवून आहेत. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे ‘इंडो-पॅसिफिक’ (Indo-Pacific) क्षेत्रातील बदलती समीकरणे होय. दक्षिण चीन समुद्रात चीन आपल्या लष्करी ताकदीच्या जोरावर लहान देशांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताचे ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण आणि ‘महासागर व्हिजन’ (MAHASAGAR Vision) चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना थेट आव्हान देत आहे. भारत आणि इंडोनेशिया हे दोन्ही देश हिंदी महासागराच्या दोन महत्त्वाच्या टोकांवर वसलेले आहेत. त्यामुळे या भागातील सागरी सुरक्षा (Maritime Security) आणि मुक्त व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी या दोन्ही देशांचे एकत्र येणे चीनसाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे.
Landed in Jakarta. I’m touched by President Prabowo Subianto’s gesture of welcoming me at the airport. In 2018 we elevated our relations to a Comprehensive Strategic Partnership, which has benefitted our people. During this visit, President Prabowo Subianto and I will hold… pic.twitter.com/rG61TGGDdY — Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2026
credit – social media and Twitter
संरक्षण तज्ञांच्या मते, इंडोनेशिया भारताकडून ‘ब्रह्मोस’ (BrahMos) सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याबाबत अत्यंत उत्सुक आहे. या दौऱ्यात या अब्जावधी डॉलर्सच्या संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण प्रगती होण्याची शक्यता आहे. जर इंडोनेशियाकडे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आली, तर दक्षिण चीन समुद्रात चिनी नौदलाच्या मनमानीला लगाम बसेल. याशिवाय, भारताच्या अंदमान-निकोबार बेटांजवळ असलेल्या इंडोनेशियाच्या ‘साबांग बंदरा’चा (Sabang Port) विकास करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू होऊ शकतात. हे बंदर सामरिकदृष्ट्या मलक्का सामुद्रधुनीच्या (Strait of Malacca) तोंडावर आहे, जिथून चीनचा ७० टक्क्यांहून अधिक व्यापार होतो. त्यामुळे भारत आणि इंडोनेशियामधील वाढती लष्करी जवळीक चीनची झोप उडवणारी ठरत आहे.
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इंडोनेशियातील आपला तीन दिवसांचा अत्यंत यशस्वी दौरा आटोपल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या तीन देशांच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला रवाना होतील. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज (Anthony Albanese) यांच्या विशेष निमंत्रणावरून ते मेलबर्नला भेट देतील, जिथे संरक्षण, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि व्यापार करारांवर चर्चा होईल. त्यानंतर, दौऱ्याच्या अंतिम आणि तिसऱ्या टप्प्यात, ते न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) यांच्या निमंत्रणावरून ऑकलंडला जातील. गेल्या चार दशकांत भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच न्यूझीलंड दौरा असणार आहे, ज्यामुळे भारताच्या प्रशांत महासागर क्षेत्रातील राजनैतिक प्रभावाला एक नवी उंची प्राप्त होणार आहे.