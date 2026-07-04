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Amir Khan Gauri Sprat ची लव्ह स्टोरी माहीत आहे का? 25 वर्ष जुनं प्रेम, बंगळुरूत झाली पहिली भेट, 5 जुलैला करणार लग्न

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

आमिर खान पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकतोय आणि हे तब्बल त्याचं ३ रं लग्न आहे. ६१ व्या वर्षी आमिर खान हा गौरी स्प्रॅटसह लग्न करणार आहे. या दोघांची लव्ह स्टोरी माहीत आहे का? कधी आणि कुठे झाली भेट?

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅटची लव्ह स्टोरी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅटची लव्ह स्टोरी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आमिर खान ५ जुलैला अडकणार लग्नबंधनात, करणार तिसरे लग्न 
  • कोण आहे गौरी स्प्रॅट
  • आमिर खान गौरी स्प्रॅटची प्रेमकहाणी, कधी आणि कुठे झाली भेट 
बॉलिवूडचा ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान पुन्हा एकदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. ६१ वर्षीय आमिर खान उद्या, ५ जुलै रोजी त्याची होणारी पत्नी आणि उद्योजिका गौरी स्प्रॅट हिच्याशी विवाहबद्ध होणार आहे. हे आमिर खानचे तिसरे लग्न असेल. पण त्यांच्या लग्नाआधी, नक्की ही प्रेमकथी कुठे आणि कशी घडली हे जाणून घेऊया. दोघेही एकमेकांना २५ वर्षांपासून ओळखत आहेत असं सांगण्यात येत आहे. मग आमिरची दोन लग्न कशी झाली? असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. 

बॉलीवूडमधील प्रेमकथा बऱ्याचदा मोठ्या पडद्यावर सुरू होतात, परंतु अशा काही प्रेमकथा आहेत ज्या रीलमध्ये नाही तर वास्तविक जीवनात मन जिंकतात. कधी काळ माणसांना जवळ आणतो तर कधी वर्षांचे अंतरही दोन हृदयांमधील बंध तोडू शकत नाही. पहिल्या भेटीनंतर वेगळे होणे आणि नंतर अचानक वर्षांनंतर पुन्हा भेटणे आणि मैत्रीचे हळूहळू प्रेमात रूपांतर… अशा कथा क्वचितच पाहायला मिळतात. आमिर खान आणि गौरी स्प्रेटची प्रेमकहाणीही अशीच आहे. हे दोघे कसे भेटले याची कहाणी किती रंजक आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? या नात्याची सुरुवात २५ वर्षांच्या मैत्रीतून झाली, जी हळूहळू प्रेमात बहरली. आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅटची प्रेमकथा एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही.

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कशी होती पहिली भेट?

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट यांची पहिली भेट अनेक दशकांपूर्वी बंगळूरमध्ये झाली होती. मात्र, काळाच्या ओघात त्यांचे आयुष्य वेगवेगळ्या वाटांवर गेले. जवळपास २५ वर्षांनंतर ते पुन्हा एकत्र आले. यावेळी त्यांच्या मैत्रीचे हळूहळू प्रेमात रूपांतर झाले. आमिर आणि गौरी यांनी आपले नाते बराच काळ माध्यमांपासून दूर ठेवले होते. आमिरने मार्च २०२५ मध्ये आपल्या ६० व्या वाढदिवशी गौरीला पहिल्यांदा अधिकृतपणे जगासमोर आणले.

त्यावेळी आमिर म्हणाला होता की, त्याच्या जोडीदाराला सर्वांना भेटण्याची ही एक उत्तम संधी आहे असे त्याला वाटले. त्यानंतर त्यांचे नाते सर्वत्र चर्चेचा विषय बनले, तरीही त्यांनी आपले वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले आहे.

कोण आहे गौरी स्प्रॅट 

गौरी स्प्रॅट बंगळूरुची रहिवासी असून फॅशन, फोटोग्राफी आणि व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. तिला जगाच्या झगमगाटापासून दूर राहायला आवडते. सध्या ती आमिर खान प्रॉडक्शन्ससोबत काम करत असून, तिच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.

आपल्या नात्याबद्दल बोलताना, आमिर खानने यापूर्वी म्हटले आहे की त्याला गौरीसोबत शांतता आणि स्थैर्य वाटते. एका मुलाखतीत तो म्हणाला की, गौरी त्याच्या आयुष्यात असल्यामुळे तो स्वतःला भाग्यवान समजतो. त्याने हे देखील कबूल केले की रीना दत्ता आणि किरण राव यांच्यासोबतची त्याची नाती देखील खूप घट्ट होती, पण ती वेगवेगळ्या परिस्थितीत होती. आमिर म्हणाला होता, “आता मला परिपूर्ण वाटते आहे”

कधी आहे लग्न?

आमिर खानने नुकतीच आपल्या लग्नाची पुष्टी केली आहे. तो म्हणाला, “हो, मी ५ जुलैला लग्न करत आहे. हे एक अगदी छोटेखानी लग्न आहे, आम्ही ते घरीच करत आहोत. हा आमच्यासाठी खूप खास दिवस आहे. आम्हाला सर्वांच्या प्रार्थना आणि आशीर्वादांची गरज आहे.” त्याने पुढे सांगितले की, हे लग्न विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणार असून, या सोहळ्यात केवळ कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित राहतील. हे आमिर खानचे तिसरे लग्न असेल. 

आमिर खानची पहिली २ लग्नं 

आमिरचे पहिले लग्न १९८६ मध्ये रीना दत्तासोबत झाले होते, ज्यांच्यापासून त्याला जुनैद खान आणि आयरा खान ही दोन मुले आहेत. २००२ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला, पण ते मित्र म्हणून एकत्र आहेत. 

त्यानंतर आमिरने २००५ मध्ये चित्रपट निर्माती किरण रावशी लग्न केले. मात्र, हे नाते फार काळ टिकले नाही आणि २०२१ मध्ये त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. किरण आणि आमिर यांना सरोगसीद्वारे जन्मलेला आझाद नावाचा एक मुलगा आहे. विभक्त होऊनही, आमिरने आपल्या दोन्ही एक्स पत्नींसोबत चांगले संबंध जपले आहेत. आता, आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट एका नवीन आयुष्याला सुरुवात करत आहेत. बऱ्याच काळाच्या खाजगी नात्यानंतर, त्यांचा हा नवीन प्रवास बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चित विवाहांपैकी एक बनला आहे.

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Web Title: Amir khan gauri sprat love story getting married on 5th july how superstar met his 3rd wife 25 year old love story

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:22 PM

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