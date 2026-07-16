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ना अपघाताची भीती, ना वेगाचं टेन्शन! ‘या’ रेल्वेमार्गावर स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली; सुरक्षा अधिक भक्कम

Updated On: Jul 16, 2026 | 06:13 PM IST
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सारांश

पुणे-मिरज मार्गावर कवच सुरू झाल्यामुळे पुणे विभागातील रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित झाले आहे.यावेळी पुणे विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेशकुमार वर्मा आणि अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, तांत्रिक पथकासह अधिकारी उपस्थित होते.

ना अपघाताची भीती, ना वेगाचं टेन्शन! ‘या’ रेल्वेमार्गावर स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली; सुरक्षा अधिक भक्कम

स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली

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विस्तार
  • पुणे-मिरज रेल्वे मार्गावर स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली
  • पुणे विभागातील ही पहिलीच यशस्वी कवच प्रणाली
  • प्रवाशांची सुरक्षा अधिक भक्कम होणार 
पुणे: भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाला गती देत, प्रवाशांची सुरक्षा भक्कम करण्याच्या उद्देशाने पुणे विभागातील पुणे-मिरज रेल्वे मार्गावर पहिली स्वदेशी बनावटीची ‘स्टँडर्ड (मानक) कवच’ स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण प्रणाली यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली आहे. (दि. १४) रोजी गाडी क्र. ०१०२३ पुणे-एससीएसएमटी कोल्हापूर विशेष रेल्वे गाडीला ‘कवच’ प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.पुणे विभागातील ही पहिलीच यशस्वी कवच प्रणाली ठरली आहे.यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा अधिक भक्कम झाली आहे.

‘कवच’ ही पूर्णपणे भारतात विकसित केलेली (स्वदेशी) एक अत्यंत प्रगत स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण प्रणाली आहे. ही यंत्रणा रेल्वेच्या सुरक्षित संचालनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. शिवाय रेल्वे गाडीच्या हालचालींवर आणि वेगावर बारीक लक्ष ठेवते.तसेच निर्धारित वेगमर्यादा आणि सुरक्षित रेल्वे संचालनाच्या नियमांचे अचूक पालन करण्यासाठी ही यंत्रणा लोको पायलटला सतत मदत करते.याशिवाय रेल्वेचा वेगमर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास किंवा समोरून काही धोका निर्माण झाल्यास, अपघातांची शक्यता टाळण्यासाठी ही प्रणाली तातडीने स्वयंचलितपणे (आॅटोमॅटिक) ब्रेक लावून रेल्वे थांबवण्यास मदत करते.

देवदूतासारखा धावला आरपीएफ जवान! पुणे रेल्वे स्थानकावर ट्रेनखाली जाणाऱ्या महिला प्रवाशाचे वाचवले प्राण

पुणे-मिरज मार्गावर कवच सुरू झाल्यामुळे पुणे विभागातील रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित झाले आहे.यावेळी पुणे विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेशकुमार वर्मा आणि अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, तांत्रिक पथकासह अधिकारी उपस्थित होते.

आगामी काळात विभागातील इतर काही निवडक महत्त्वाच्या मार्गांवरही ‘कवच’ प्रणालीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.यामुळे भविष्यात प्रवासी गाड्यांसोबतच मालगाड्यांचीही परिचालन सुरक्षा, विश्वासार्हता आणि रेल्वे वाहतूक अधिक वेगवान व सुरक्षित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

– राजेशकुमार वर्मा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक

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देवदूतासारखा धावला आरपीएफ जवान

चालत्या ट्रेनमध्ये घाईघाईने चढण्याचा प्रयत्न करताना एका महिला प्रवाशाचा तोल जाऊन ती प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमधील धोकादायक पोकळीत (गॅप) कोसळली. मात्र पुणे रेल्वे स्थानकावर तैनात असलेल्या रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) जवानाने प्रसंगावधान दाखवत तिचे प्राण वाचवले. ही घटना पुणे रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ वर दिनांक  सकाळी १०:३८ वाजता घडली. 

Web Title: Indigenous kavach system installed on the pune miraj railway route making travel safer

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Published On: Jul 16, 2026 | 06:13 PM

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