सततचा खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास? दुर्लक्ष करू नका; हृदयविकाराचे असू शकतात संकेत

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हृदयाची पंप करण्याची क्षमता कमी झाल्यास फुफ्फुसांमध्ये द्रव साचू लागतो. त्यामुळे वारंवार किंवा सतत खोकला येणे, विशेषतः रात्री झोपताना त्रास वाढणे, अशी लक्षणे दिसू शकतात. काही रुग्णांमध्ये पांढऱ्या किंवा गुलाबी रंगाच्या कफासह खोकलाही जाणवू शकतो. अशा वेळी केवळ खोकल्यावर उपचार करण्याऐवजी त्यामागील कारण शोधणे महत्त्वाचे असते.
नेहमीची कामे करतानाही दम लागणे, जिने चढताना किंवा थोडे चालल्यानंतर श्वास घ्यायला त्रास होणे ही हृदयविकाराची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. काहींना झोपताना श्वास घेण्यास अधिक त्रास जाणवतो किंवा रात्री अचानक दम लागून जाग येते. अशी लक्षणे वारंवार दिसत असतील तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
सतत खोकला येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे ही प्रत्येक वेळी फुफ्फुसांचीच समस्या असेल असे नाही. काही वेळा ही लक्षणे हृदयविकाराची सुरुवात दर्शवत असतात. त्यामुळे लक्षणे दीर्घकाळ टिकून राहिल्यास स्वतः औषधे घेण्याऐवजी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आवश्यक तपासण्या करून घेणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. वेळेवर उपचार केल्यास गंभीर गुंतागुंत टाळून हृदयाचे आरोग्य जपता येऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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