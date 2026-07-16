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सततचा खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास? दुर्लक्ष करू नका; हृदयविकाराचे असू शकतात संकेत

Updated On: Jul 16, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

Heart Problems Early Symptoms: जर सतत खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास होत असेल हे हृदयविकाराचे संकेत असू शकते. ही लक्षणे कशी ओळखायची जाणून घ्या.

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विस्तार
  • सततचा खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास?
  • दुर्लक्ष करू नका
  • हृदयविकाराचे असू शकतात संकेत
खोकला, दम लागणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे ही लक्षणे अनेकदा सर्दी, अॅलर्जी किंवा फुफ्फुसांच्या समस्यांशी जोडली जातात. मात्र, हीच लक्षणे काही वेळा हृदयाशी संबंधित गंभीर आजारांचेही संकेत असू शकतात. त्यामुळे अशी समस्या दीर्घकाळ कायम राहिल्यास तिच्याकडे दुर्लक्ष न करता योग्य वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. वेळेवर निदान झाल्यास मोठा धोका टाळता येऊ शकतो.

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सततचा खोकला का ठरू शकतो धोकादायक?

हृदयाची पंप करण्याची क्षमता कमी झाल्यास फुफ्फुसांमध्ये द्रव साचू लागतो. त्यामुळे वारंवार किंवा सतत खोकला येणे, विशेषतः रात्री झोपताना त्रास वाढणे, अशी लक्षणे दिसू शकतात. काही रुग्णांमध्ये पांढऱ्या किंवा गुलाबी रंगाच्या कफासह खोकलाही जाणवू शकतो. अशा वेळी केवळ खोकल्यावर उपचार करण्याऐवजी त्यामागील कारण शोधणे महत्त्वाचे असते.

श्वास घेण्यास त्रास होणेही असू शकते इशारा

नेहमीची कामे करतानाही दम लागणे, जिने चढताना किंवा थोडे चालल्यानंतर श्वास घ्यायला त्रास होणे ही हृदयविकाराची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. काहींना झोपताना श्वास घेण्यास अधिक त्रास जाणवतो किंवा रात्री अचानक दम लागून जाग येते. अशी लक्षणे वारंवार दिसत असतील तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

या लक्षणांकडेही दुर्लक्ष करू नका

  • छातीत वेदना, दडपण किंवा जडपणा जाणवणे
  • सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणे
  • पाय, घोटे किंवा पोटावर सूज येणे
  • हृदयाचे ठोके अनियमित होणे किंवा धडधड वाढणे
  • चक्कर येणे किंवा बेशुद्ध पडण्याची भावना निर्माण होणे

धोका कमी करण्यासाठी घ्या ही काळजी

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, रक्तदाब व मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे, धूम्रपान आणि मद्यपान टाळणे तसेच नियमित आरोग्य तपासणी करणे हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. याशिवाय कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवणे आणि तणाव कमी करण्यासाठी योग किंवा ध्यानाचा अवलंब करणेही फायदेशीर ठरू शकते.

वेळीच निदान ठरेल फायदेशीर

सतत खोकला येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे ही प्रत्येक वेळी फुफ्फुसांचीच समस्या असेल असे नाही. काही वेळा ही लक्षणे हृदयविकाराची सुरुवात दर्शवत असतात. त्यामुळे लक्षणे दीर्घकाळ टिकून राहिल्यास स्वतः औषधे घेण्याऐवजी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आवश्यक तपासण्या करून घेणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. वेळेवर उपचार केल्यास गंभीर गुंतागुंत टाळून हृदयाचे आरोग्य जपता येऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Persistent cough shortness of breath heart disease warning signs

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Published On: Jul 16, 2026 | 06:32 PM

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