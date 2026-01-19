Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Rahul Gandhi: "भाजप आणि आरएसएस सत्तेचे केंद्रीकरण करतात…", राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा

राहुल गांधी यांनी आज कोची येथे भाजप आणि आरएसएसवर टीका केली. भाजप आणि आरएसएस सत्तेचे केंद्रीकरण करत आहेत, तर काँग्रेसला विकेंद्रीकरण हवे आहे, अशी टिका राहुल गांधी यांनी सरकारवर केली आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 05:40 PM
Rahul Gandhi statement:  भाजप आणि आरएसएसचे कट्टर टीकाकार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. ज्यामध्ये देशाची महानता आणि त्याला महान बनवणाऱ्या घटकांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सरकार आणि सध्याच्या व्यवस्थेवर निशाणा साधताना, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, “देशभरात असे लोक दिसतात जे एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतात पण ते बोलण्याचे धाडस करत नाहीत. पण महान राष्ट्रे शांततेने निर्माण होत नाहीत. महान राष्ट्रे महान लोकांसह निर्माण होतात जेव्हा ते त्यांचे विचार आणि मते व्यक्त करतात आणि त्यांच्यासाठी लढतात.”

कोची येथील काँग्रेस महापंचायतीत राहुल गांधींनी आरोप केला की, भाजप देशातील प्रत्येकाने गप्प राहावे आणि फक्त काही कॉर्पोरेट कंपन्यांची भरभराट व्हावी अशी इच्छा आहे. त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर काही कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी लोकांचा लोकशाही आवाज दाबण्याचा आरोप केला. हे कॉर्पोरेट घराणे देशाच्या मालमत्तेवर त्यांचे नियंत्रण स्थापित करू इच्छितात.

केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

लोभाची कल्पना

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात असेही म्हटले की, “लोभाची कल्पना मौनाच्या संस्कृतीत लपलेली असते. भावना अशी आहे की जोपर्यंत मला जे हवे आहे ते मिळते तोपर्यंत काहीही झाले तरी काही फरक पडत नाही. मला काहीही बोलण्याची गरज नाही. मी लोकांना अपमानित होताना, मरताना आणि मारले जात असल्याचे पाहू शकतो. जोपर्यंत मी ठीक आहे तोपर्यंत सर्व काही ठीक आहे. लोभाची अशी संस्कृती देशाला महान बनवू शकत नाही.” केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी (केपीसीसी) द्वारे आयोजित “विजयोत्सवम २०२६ महापंचायत” चे उद्घाटन करण्यासाठी राहुल गांधी येथे होते. राज्यातील नुकत्याच झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमधील सर्व काँग्रेस प्रतिनिधी, विजयी आणि पराभूत दोन्ही सहभागी झाले होते.

शशी थरूर यांनचीही उपस्थिती

कोची येथील मरीन ड्राइव्ह येथे आयोजित यूडीएफ महापंचायतीला सुमारे १५,००० काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचा उद्देश विजयी आणि पराभूत उमेदवारांना पक्षाच्या भविष्यातील उपक्रमांची माहिती देणे आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी पक्ष कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देणे हा होता. काँग्रेस खासदार शशी थरूर देखील उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचा उद्देश

काँग्रेस पक्ष केरळमध्ये गेल्या एक दशकापासून सत्तेबाहेर आहे. राहुल गांधी सत्तेवरून हा दीर्घ वनवास संपवू इच्छितात. त्यामुळे, पक्ष आधीच तयारी करत आहे. काही दिवसांत विधानसभा निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. म्हणूनच, निवडणुकीपूर्वी पक्षाला एकत्र करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. केरळमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या दमदार कामगिरीनंतर, विधानसभा निवडणुकांबाबत पक्षात मोठा उत्साह आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफने केरळमध्ये १०० हून अधिक विधानसभा जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे आघाडी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीसाठी स्क्रीनिंग कमिटी स्थापन केल्या आहेत. या समित्या केरळ, आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगालमधील उमेदवारांच्या निवडीवर देखरेख करतील.

Earthquake Breaking: भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरला ‘हा’ प्रदेश; तब्बल 5.7 रिश्टर स्केलचे…

