Uranium Deal : भारताची मोठी चांदी! कॅनडासोबत ३ अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार; पंतप्रधान मोदींनी घेतली PM कार्नींची भेट

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। (सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/RLIwL4kvD0 — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 2, 2026
Uranium Deal: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धास्तीने कॅनडाला आली जाग; PM मार्क कार्नी लवकरच भारत दौऱ्यावर, मेगा करारावर होणार स्वाक्षरी
Ans: भारत आणि कॅनडामध्ये १० वर्षांचा युरेनियम साठा पुरवठा करार करण्यात आला आहे. याची किंमत जवळपास ३ अब्ज डॉलर्स आहे.
Ans: याचा हेतू भारताच्या नागरी अणु प्रकल्पांसाठी इंधन पुरवठा सुनिश्चित करणे आहे.