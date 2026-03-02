Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uranium Deal : भारताची मोठी चांदी! कॅनडासोबत ३ अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार; पंतप्रधान मोदींनी घेतली PM कार्नींची भेट

India Canada Relations : भारत-कॅनडा संबंधात नवे पर्व सुरु झाले आहे. दोन्ही देशांत व्यापार, संरक्षण आणि उर्जा क्षेत्रात सहकार्य प्रस्थापित करण्यात आले आहे. तसेच ३ अब्ज डॉलर्सची युरेनियम डीलही करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:15 PM
PM Narendra Modi and Canada PM Mark Carney

Uranium Deal : भारताची मोठी चांदी! कॅनडासोबत ३ अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार; पंतप्रधान मोदींनी घेतली PM कार्नींची भेट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • कॅनडासोबत ३ अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार
  • पंतप्रधान मोदींनी घेतली PM कार्नींची भेट
  • जाणून घ्या काय काय आहे करारात?
Canada to Supply Uranium to India : नवी दिल्ली/ओटावा : नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांची दिल्लीत हैद्राबाद हाऊस येथे भेट घेतली आहे. या वेळी दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधावर चर्चा केली. या चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी जुने राजकीय मतभेद विसरुन संरक्षण, व्यापार, आणि उर्जा सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा नवा अध्याय सुरु केला. या भेटीत भारत आणि कॅनडामध्ये १० वर्षांचा युरेनियम साठा पुरवठा करार करण्यात आला आहे. याची किंमत जवळपास ३ अब्ज डॉलर्स आहे.

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द

भारत कॅनडा युरेनियम काराराचे तपशी खालीलप्रमाणे

  • ०२ मार्ज २०२६ रोजी भारत आणि कॅनडा मध्ये युरेनियम पुरवठ्याबाबात एक ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत कॅनडा भारताला युरेनियमचा साठा पुरवणार आहे.
  • Cameco Corp कंपनीकडून भारत युरेनियम खरेदी करणार आहे. हा करार १० वर्षांसाठी करण्यात आला असून याची किंमत २.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे.
  • या करारानुसार, २०२७ ते २०३५ पर्यंत कॅनडा भारताला २ कोटी २० लाख पाऊंज युरेनियम पुरवणार आहे. याचा हेतू भारताच्या नागरी अणु प्रकल्पांसाठी इंधन पुरवठा सुनिश्चित करणे आहे.

संरक्षण आणि व्यापार करार

  • याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात देखील भारत-कॅनडा संरक्षण संवाद स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सागरी सुरक्षा, लष्करी देवाण-घेवाण आणि संरक्षण उद्योगांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्यात आले आहे.
  • कॅनडाच्या पेन्शन फंड्सने भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकही केली आहे.
  • रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक मध्येही सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली आहे.
  • तसेच कृषी क्षेत्रातही संबंध वाढविण्यासाठी भारत-कॅनडा पल्स प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात आले आहे.

का बिघडले होते दोन्ही देशांचे संबंध?

२०२३ मध्ये हरदीप सिंह निज्जरची हत्या करण्यात आली होती. याच्या हत्येचा आरोप कॅनडाच्या माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतावर लावला होता. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये कटुता निर्माण झाला होती. मात्र २०२५ मध्ये कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी भारतासोबत संबंध सुधारण्यास भर दिला आहे.

Uranium Deal: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धास्तीने कॅनडाला आली जाग; PM मार्क कार्नी लवकरच भारत दौऱ्यावर, मेगा करारावर होणार स्वाक्षरी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत-कॅनडात किती अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार करण्यात आला आहे?

    Ans: भारत आणि कॅनडामध्ये १० वर्षांचा युरेनियम साठा पुरवठा करार करण्यात आला आहे. याची किंमत जवळपास ३ अब्ज डॉलर्स आहे.

  • Que: भारत-कॅनडा युरेनियम कराराचे उद्दिष्ट काय आहे?

    Ans: याचा हेतू भारताच्या नागरी अणु प्रकल्पांसाठी इंधन पुरवठा सुनिश्चित करणे आहे.

Published On: Mar 02, 2026 | 02:13 PM

Uranium Deal : भारताची मोठी चांदी! कॅनडासोबत ३ अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार; पंतप्रधान मोदींनी घेतली PM कार्नींची भेट

Uranium Deal : भारताची मोठी चांदी! कॅनडासोबत ३ अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार; पंतप्रधान मोदींनी घेतली PM कार्नींची भेट

Mar 02, 2026 | 02:13 PM
