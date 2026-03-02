Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US-Israel Iran War: इराण-इस्रायल तणावात PM मोदींची मध्यस्थी? नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्याशी मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:17 PM
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्याशी फोनवर चर्चा केली (फोटो - सोशल मीडिया)

US-Israel Iran War: नवी दिल्ली : मध्यपूर्व भागामध्ये युद्ध परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराण-इस्रायल अमेरिकेच्या (Iran-Israel) या युद्धामध्ये भारताने मध्यस्थी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्याशी मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरून प्रादेशिक परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली आणि अलीकडील घडामोडींबद्दल भारताच्या चिंता व्यक्त केल्या. यावेळी, त्यांनी स्पष्ट केले की नागरिकांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि या प्रदेशातील शत्रुत्व लवकरच संपले पाहिजे.

 

पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स पोस्टवर लिहिले की इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी झालेल्या संभाषणात त्यांनी अलीकडील घडामोडींबद्दल भारताची गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि प्रादेशिक स्थिरता राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ही चर्चा अशा वेळी झाली जेव्हा इस्रायल-इराण संघर्ष आणि संबंधित घटनांनी मध्य पूर्व अस्थिर केले आहे. भारताने वारंवार प्रादेशिक शांतता आणि तणाव कमी करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.

युएईवरील हल्ल्यांचा निषेध

इस्रायलशी बोलण्यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. संभाषणादरम्यान त्यांनी युएईवरील अलिकडच्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि पीडितांप्रती तीव्र शोक व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या कठीण काळात भारत युएईसोबत एकजुटीने उभा आहे आणि तेथे राहणाऱ्या भारतीय समुदायाची काळजी घेण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करतो.

भारतातील तणाव कमी करण्यास तयार

पंतप्रधान मोदी यांनी असेही स्पष्ट केले की भारत प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य वाढविण्यासाठी आणि तणाव कमी करण्यासाठी तयार आहे. दोन्ही चर्चेतून महत्त्वाचा संदेश असा होता की भारत केवळ प्रादेशिक घडामोडींबद्दल संवेदनशील नाही तर शत्रुत्व संपवण्यासाठी आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व पक्षांशी सक्रियपणे संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारतामध्ये गृह मंत्रालयाकडून अलर्ट 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयाने राज्यांना इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्याची शक्यता कळवली. या हल्ल्यानंतर भारतात हिंसाचार पसरू शकतो असा इशाराही त्यांनी दिला. मीडिया रिपोर्टनुसार, या पत्रात राज्यांना “इराण समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकांना” ओळखण्याची विनंती करण्यात आली आहे जे प्रक्षोभक भाषणांद्वारे हिंसाचार भडकावू शकतात. मंत्रालयाने सुरक्षा एजन्सींना अशा उपदेशकांच्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Published On: Mar 02, 2026 | 02:17 PM

