IND W vs AUS W : टीम इंडिया 3 दिवसही टिकली नाही, ऑस्ट्रेलियाने पिंक बॉल टेस्ट 10 विकेट्सने जिंकली! मालिकाही गमावली

IND W vs AUS W pink ball test match : ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने पर्थमधील वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट असोसिएशन ग्राउंड (WACA) येथे खेळल्या गेलेल्या दिवस-रात्र कसोटी सामन्यात सहज विजय मिळवला. भारतीय महिला संघ या सामन्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला, ज्यामुळे बहु-स्वरूपातील मालिका गमावावी लागली. या सामन्यात भारतीय महिला संघ तीन दिवसही टिकू शकला नाही आणि तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात ऑस्ट्रेलियाने १० विकेट्सने विजय मिळवला.
ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या सत्रापासूनच सामन्यावर वर्चस्व गाजवले. भारतीय संघ पहिल्या डावात ६२.४ षटकांत १९८ धावांवर सर्वबाद झाला. जेमिमा रॉड्रिग्जने अर्धशतक झळकावले, परंतु इतर फलंदाज जास्त काळ टिकू शकले नाहीत. ऑस्ट्रेलियाकडून अॅनाबेल सदरलँडने सर्वाधिक चार बळी घेतले. प्रत्युत्तरादाखल ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात ३२३ धावा केल्या, ज्यामुळे त्यांना १२५ धावांची मजबूत आघाडी मिळाली.
Australia win the Pink-Ball Test by 10 wickets. With that, the multi-format series comes to an end. Scorecard ▶️ https://t.co/60dR7l123m#TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/AtBWo9mvG7 — BCCI Women (@BCCIWomen) March 8, 2026
गोलंदाजीनंतर अॅनाबेल सदरलँडनेही फलंदाजीतून शानदार कामगिरी केली, शतक झळकावले आणि १२९ धावा केल्या. एलिस पेरीनेही ७६ धावा केल्या आणि महिला कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली. दरम्यान, भारताच्या सायली सातघरेने पदार्पणातच चार बळी घेतले, परंतु ऑस्ट्रेलियाला मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखू शकली नाही.
दुसऱ्या डावातही भारतीय संघाला चांगली कामगिरी करता आली नाही. स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा पुन्हा एकदा लवकर बाद झाल्या. सदरलँड आणि पदार्पण करणाऱ्या लुसी हॅमिल्टन यांनी मिळून वरच्या फळीला उध्वस्त केले, ज्यामुळे या डावातही भारताचा डाव १४९ धावांवर संपुष्टात आला. प्रतिका रावलच्या लढाऊ ६३ धावांच्या जोरावर संघाने हे लक्ष्य गाठले आणि ऑस्ट्रेलियासमोर २५ धावांचे लक्ष्य ठेवले, जे ऑस्ट्रेलियाने ४.३ षटकांत एकही विकेट न गमावता पूर्ण केले.
ही एक बहु-स्वरूपातील मालिका होती, ज्यामध्ये तीन टी-२०, तीन एकदिवसीय आणि एक कसोटी सामना होता. भारताने टी-२० मालिका २-१ ने जिंकून आघाडी घेतली. तथापि, त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने जोरदार पुनरागमन केले. त्यांनी प्रथम एकदिवसीय मालिका ३-० ने जिंकली आणि नंतर कसोटी सामना जिंकून मालिका ५-२ ने जिंकली.