Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind W Vs Aus W Team India Didnt Even Last 3 Days Australia Won The Pink Ball Test By 10 Wickets

IND W vs AUS W : टीम इंडिया 3 दिवसही टिकली नाही, ऑस्ट्रेलियाने पिंक बॉल टेस्ट 10 विकेट्सने जिंकली! मालिकाही गमावली

खेळल्या गेलेल्या दिवस-रात्र कसोटी सामन्यात सहज विजय मिळवला. भारतीय महिला संघ या सामन्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला, ज्यामुळे बहु-स्वरूपातील मालिका गमावावी लागली. पहिल्या सत्रात ऑस्ट्रेलियाने १० विकेट्सने विजय मिळवला.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:45 PM
फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

IND W vs AUS W pink ball test match : ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने पर्थमधील वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट असोसिएशन ग्राउंड (WACA) येथे खेळल्या गेलेल्या दिवस-रात्र कसोटी सामन्यात सहज विजय मिळवला. भारतीय महिला संघ या सामन्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला, ज्यामुळे बहु-स्वरूपातील मालिका गमावावी लागली. या सामन्यात भारतीय महिला संघ तीन दिवसही टिकू शकला नाही आणि तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात ऑस्ट्रेलियाने १० विकेट्सने विजय मिळवला.

ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या सत्रापासूनच सामन्यावर वर्चस्व गाजवले. भारतीय संघ पहिल्या डावात ६२.४ षटकांत १९८ धावांवर सर्वबाद झाला. जेमिमा रॉड्रिग्जने अर्धशतक झळकावले, परंतु इतर फलंदाज जास्त काळ टिकू शकले नाहीत. ऑस्ट्रेलियाकडून अ‍ॅनाबेल सदरलँडने सर्वाधिक चार बळी घेतले. प्रत्युत्तरादाखल ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात ३२३ धावा केल्या, ज्यामुळे त्यांना १२५ धावांची मजबूत आघाडी मिळाली.

गोलंदाजीनंतर अ‍ॅनाबेल सदरलँडनेही फलंदाजीतून शानदार कामगिरी केली, शतक झळकावले आणि १२९ धावा केल्या. एलिस पेरीनेही ७६ धावा केल्या आणि महिला कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली. दरम्यान, भारताच्या सायली सातघरेने पदार्पणातच चार बळी घेतले, परंतु ऑस्ट्रेलियाला मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखू शकली नाही.

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

दुसऱ्या डावातही भारतीय संघाला चांगली कामगिरी करता आली नाही. स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा पुन्हा एकदा लवकर बाद झाल्या. सदरलँड आणि पदार्पण करणाऱ्या लुसी हॅमिल्टन यांनी मिळून वरच्या फळीला उध्वस्त केले, ज्यामुळे या डावातही भारताचा डाव १४९ धावांवर संपुष्टात आला. प्रतिका रावलच्या लढाऊ ६३ धावांच्या जोरावर संघाने हे लक्ष्य गाठले आणि ऑस्ट्रेलियासमोर २५ धावांचे लक्ष्य ठेवले, जे ऑस्ट्रेलियाने ४.३ षटकांत एकही विकेट न गमावता पूर्ण केले.

ऑस्ट्रेलियाने मालिका ५-२ अशी जिंकली

ही एक बहु-स्वरूपातील मालिका होती, ज्यामध्ये तीन टी-२०, तीन एकदिवसीय आणि एक कसोटी सामना होता. भारताने टी-२० मालिका २-१ ने जिंकून आघाडी घेतली. तथापि, त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने जोरदार पुनरागमन केले. त्यांनी प्रथम एकदिवसीय मालिका ३-० ने जिंकली आणि नंतर कसोटी सामना जिंकून मालिका ५-२ ने जिंकली.

Web Title: Ind w vs aus w team india didnt even last 3 days australia won the pink ball test by 10 wickets

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…
1

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा! 15 वर्षांच्या कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम, वाचा सविस्तर
2

न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा! 15 वर्षांच्या कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम, वाचा सविस्तर

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका
3

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर
4

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND W vs AUS W : टीम इंडिया 3 दिवसही टिकली नाही, ऑस्ट्रेलियाने पिंक बॉल टेस्ट 10 विकेट्सने जिंकली! मालिकाही गमावली

IND W vs AUS W : टीम इंडिया 3 दिवसही टिकली नाही, ऑस्ट्रेलियाने पिंक बॉल टेस्ट 10 विकेट्सने जिंकली! मालिकाही गमावली

Mar 08, 2026 | 01:45 PM
Pune Crime: शैक्षणिक क्षेत्र हादरले! सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी संपवले जीवन; सुसाईड नोट सापडली

Pune Crime: शैक्षणिक क्षेत्र हादरले! सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी संपवले जीवन; सुसाईड नोट सापडली

Mar 08, 2026 | 01:42 PM
Bigg Boss Marathi 6: रूचिता घराबाहेर पडताच धनंजय पोवारने व्यक्त केली नाराजी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, ”हे काय पटलं नाही..”

Bigg Boss Marathi 6: रूचिता घराबाहेर पडताच धनंजय पोवारने व्यक्त केली नाराजी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, ”हे काय पटलं नाही..”

Mar 08, 2026 | 01:41 PM
आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

Mar 08, 2026 | 01:39 PM
International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज

International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज

Mar 08, 2026 | 01:37 PM
‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

Mar 08, 2026 | 01:35 PM
Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mar 08, 2026 | 01:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM