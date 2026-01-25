Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Delhi NCR Weather : दिल्लीत एक दिवस झालेल्या पावसाने प्रदुषण विरले; 100 दिवसांनंतर, AQI 151 वर

एका दिवसाच्या पावसामुळे आणि पर्वतांमध्ये झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे राजधानी दिल्ली, NCR आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील विषारी हवेपासून मोठी सुटका झाली आहे.

Jan 25, 2026 | 11:44 AM
दिल्ली NCR हवामान सुधारले असून हलका पाऊस झाल्यामुळे AQI मध्ये सुधारणा झाली (फोटो - istock)

  • राजधानी दिल्लीमध्ये हलका पाऊस
  • यामुळे दिल्लीच्या हवेमध्ये सुधारणा
  • विषारी वायुपासून मिळाली मोठी सुटका
Delhi NCR Weather : नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीमध्ये (Delhi News) मागील अनेक दिवसांपासून वायू प्रदुषणाने विळखा घातला आहे. वायू प्रदुषण आणि दाट धुक्यामुळे गंभीर समस्या निर्माण होत होत्या. दरम्यान, दिल्ली-एनसीआरमधील लोकांना बऱ्याच काळानंतर प्रदूषणापासून मोठी सुटका मिळाली आहे. एका दिवसाच्या पावसामुळे आणि पर्वतांमध्ये झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे राजधानी आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील विषारी हवेपासून मोठी सुटका (Delhi Weather) झाली आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आकडेवारीनुसार, रविवारी सकाळी ७ वाजता दिल्लीचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) १५१ नोंदवण्यात आला, जो “मध्यम” श्रेणीत येतो. प्रदूषण पातळीत सुधारणा झाल्यानंतर, जीआरएपी-३ निर्बंध उठवण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा : राजधानी दिल्लीत सायंकाळनंतर वाहतुकीत बदल; बॉर्डर केल्या जाणार सील

शुक्रवारी राजधानीत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रदूषणाने त्रस्त असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावसामुळे, वायू प्रदूषण पातळीत सातत्याने सुधारणा होत आहे. पश्चिमी विक्षोभामुळे झालेल्या पावसाने आणि जोरदार वाऱ्यांनी राजधानीची हवा लक्षणीयरीत्या स्वच्छ केली आहे. पावसापूर्वी परिस्थिती इतकी वाईट होती की हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) तीव्र आणि अत्यंत गंभीर श्रेणीत नोंदवला जात होता. पण आता, लोकांना विषारी हवेपासून दिलासा मिळाला आहे.

दिल्ली-NCRच्या हवेच्या गुणवत्तेत ही सुधारणा जवळजवळ शंभर दिवसानंतर झाली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आकडेवारीनुसार, दिल्लीचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) अनेक भागात १५१ नोंदवला गेला, जो “मध्यम” श्रेणीत येतो. हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्यानंतर, हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (सीएक्यूएम) दिल्ली-एनसीआरमधील श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजनेचा (जीआरएपी) टप्पा ३ उचलला आहे.

हे देखील वाचा : अजब लग्नाची, गजब कहाणी! दोन खुनी अन् जेलमध्ये जडलं प्रेम… विवाहासाठी कोर्टाने दिला पॅरोल; 15 दिवस राहणार बाहेर

नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये प्रदूषणापासून दिलासा

दिल्लीला लागून असलेल्या नोएडामध्ये AQI १८४, ग्रेटर नोएडा १७०, गाझियाबाद २०३ आणि गुरुग्राम २२५ होता, जे अनेकदा ‘खराब’ आणि ‘मध्यम’ श्रेणींमध्ये येतात. शनिवारी, दिल्लीचा AQI २०० च्या खाली होता, म्हणजेच मध्यम श्रेणीत. हवामान खात्याने आणखी दिलासा मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे. २७ आणि २८ जानेवारी रोजी जोरदार वाऱ्यांसह रिमझिम किंवा हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या काळात तापमान स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. पावसानंतर प्रदूषणाची पातळी आणखी कमी होऊ शकते.

GRAP-3 निर्बंध हटवले

हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्यामुळे, हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (CAQM) गुरुवारी दिल्ली-NCR मधील GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन स्टेज-III) निर्बंध पूर्णपणे हटवले. तथापि, GRAP-1 आणि GRAP-2 अंतर्गत सामान्य निर्बंध कायम राहतील. GRAP-3 उठवल्यानंतर, दिल्लीत जड वाहने आणि ट्रकच्या प्रवेशावरील बंदी देखील हटवण्यात आली आहे. AQI “गंभीर” श्रेणीत पोहोचल्यावर हा टप्पा लागू केला जातो.

Jan 25, 2026 | 11:42 AM

