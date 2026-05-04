Election Result : पश्चिम बंगाल, आसामसह पाच राज्यांचे निकाल आज; देशाच्या राजकारणावर होणार परिणाम?

ममता बॅनर्जी यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, विजयानंतर त्या राष्ट्रीय राजकारणात मोठी पावले उचलतील. या निकालांमुळे देशातील उत्तर विरुद्ध दक्षिण संघर्ष अधिक चिघळू शकतो.

Updated On: May 04, 2026 | 07:34 AM
नवी दिल्ली : आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी विधानसभेसाठी मतदान घेतले गेले होते. आता या निवडणुकीचे निकाल आज समोर येणार आहेत. हे निकाल देशाच्या राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकतात. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार बनले, तर विरोधक पुन्हा एकदा ‘भाजपमुक्त’ महाआघाडी बनवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

काँग्रेसचा एक गट आधीच नितीशकुमार यांच्या निकटवर्तीयांच्या संपर्कात असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच, बंगाल जिंकल्यास टीएमसी मध्यावधी निवडणुकांबाबत किंवा पर्यायी सरकार स्थापन करण्याबाबत तेलगू देशम पार्टीशी (टीडीपी) चर्चा करू शकते. गरज पडल्यास विरोधी पक्षांकडून चंद्राबाबू नायडू यांना पंतप्रधानपदाचा प्रस्तावही दिला जाऊ शकतो. ममता बॅनर्जी यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, विजयानंतर त्या राष्ट्रीय राजकारणात मोठी पावले उचलतील. या निकालांमुळे देशातील उत्तर विरुद्ध दक्षिण संघर्ष अधिक चिघळू शकतो. इतकेच नव्हे तर, त्यामुळे उत्तर आणि पूर्व यांच्यात एक नवीन आघाडीही निर्माण होऊ शकते.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आधीच ‘१६’ या आकड्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांचा हा इशारा टीडीपी खासदारांच्या संख्येबाबत होता. त्यांनी यावर कोणतीही स्पष्टता दिली नसली, तरी त्यांनी आपले म्हणणे मांडले असल्याचे सांगितले आहे. याचा उलगडा येणाऱ्या काळात होऊ शकतो.

महिला आरक्षण विधेयकावर जेव्हा त्यांची आघाडी सरकारला सभागृहात हरवू शकते, तेव्हा काही खास पक्षांनी पंतप्रधानपदावरील आपला दावा सोडला, तर भाजपला केंद्रातून हटवता येऊ शकते. हे पद टीडीपी, टीएमसी किंवा जेडीयूला देण्यासाठी विरोधक तयार झाल्यास हा बदल शक्य आहे.

काँग्रेस नेत्यांची जेडीयू खासदारांशी चर्चा

काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी जेडीयूच्या काही खासदारांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी खासदारांना बिहारमध्ये तुम्हाला बाजूला सारण्यात आले. भाजपच्या गर्दीत सामील व्हायचे की नाही, हा निर्णय तुमचा आहे. पण नितीश यांच्या हातात केंद्र सरकारचे रिमोट द्यायचे असेल, तर नितीश यांनी स्वतः सुरू केलेली संयुक्त विरोधकांची मोहीम पुढे नेण्याचे कार्य करावे.

ममतांनी टीडीपीशी चर्चा केली तर..

ममतांनी टीडीपीशी चर्चा केली, तर राजकीय परिस्थितीत निश्चितपणे बदल होऊ शकतो. भाजपने अलीकडेच टीडीपीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांचे काही महत्त्वाचे मुद्दे प्रलंबित ठेवले आहेत. भाजप आपल्या मित्रपक्षांवर दबाव टाकून काम करते, तर याउलट ‘इंडिया’ आघाडीत सर्व सहकाऱ्यांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे.

Published On: May 04, 2026 | 07:15 AM

झुकेगा नहीं साला' नंतर आता 'Raaka'चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

"जेव्हा विरोधक टीका करतात तेव्हा १४० कोटी जनता मोदीजींसोबत येते," मोदींच्या आवाहनावरून शिंदेची विरोधकांवर टीका

Pune Police: स्वारगेट पोलिसांच्या हद्दीत 'संदीप' नावाचे 'आशिर्वाद' कोणाचे? गुन्हे शाखेच्या कारवाईने पोलिस दलात खळबळ

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; 'असा' असेल बॉर्डरवर नवा नियम

NCP Politics: 'आम्ही कष्ट केले आणि आमचीच नावे नाहीत?'; राष्ट्रवादीत पटेल-तटकरेंच्या नाराजीनाट्याने खळबळ

IPL 2026 मध्ये 'या' कारवाईत आणखी एका कर्णधाराची भर; बीसीसीआयने लावला Pat Cummins ला दंड

Post Office Scheme: महिना फक्त 5000 रुपये गुंतवा आणि मिळवा 300000 रुपये, सरकारची दमदार स्कीम, जाणून घ्या सविस्तर

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

