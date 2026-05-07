Summer Special : उन्हाळ्यात घरी बनवा ट्रेंडी, थंडगार ‘आईस माचा ड्रिंक’; कॅफे सारखी चव मिळेल घरीच

Ice Matcha Recipe : तुम्ही कधी आईस माचा हे पेय पिऊन पाहिलं आहे का? सोशल मिडियावर ट्रेडिंग असलेलं हे ड्रिंक शरीराला अनेक फायदे मिळवून देते. उन्हाळ्यात तुम्ही घरीच हे ड्रिंक तयार करु शकता.

Updated On: May 07, 2026 | 09:50 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • समर ड्रींकच्या शोधात असाल तर आजची रेसिपी तुमच्या कामाची आहे.
  • घरच्या घरी आईस माचा कसा बनवायचा याची रेसिपी आपण जाणून घेणार आहोत.
  • हे ड्रिंक शरीराला अनेक फायदे मिळवून देते.
उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारे आणि ताजेतवाने वाटणारे पेय शोधत असाल, तर आइस माचा हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. जपानी संस्कृतीत माचा चहाला विशेष महत्त्व आहे. हिरव्या चहाच्या पानांपासून तयार होणारी माचा पावडर केवळ चवीसाठीच नव्हे, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानली जाते. हलकी कडवट चव, सुंदर हिरवा रंग आणि क्रीमी टेक्स्चर यामुळे हे पेय जगभर लोकप्रिय झाले आहे.

कॅफेमध्ये मिळणारा आइस माचा घरी बनवणे खूप सोपे आहे. योग्य प्रमाणात माचा, दूध आणि बर्फ वापरला तर घरच्या घरी अगदी कॅफेसारखी चव मिळू शकते. सकाळच्या वेळेला ऊर्जा देण्यासाठी किंवा दुपारच्या उकाड्यात थंडावा मिळवण्यासाठी हे पेय उत्तम पर्याय ठरते. विशेष म्हणजे यात कॅफिनचे प्रमाण संतुलित असल्यामुळे चहा आणि कॉफीपेक्षा वेगळी ताजेतवाने भावना मिळते. चला तर मग, घरीच क्रीमी आणि स्वादिष्ट आइस माचा कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • १ टीस्पून माचा पावडर
  • २ टेबलस्पून कोमट पाणी
  • १ कप थंड दूध
  • १ ते २ टीस्पून मध किंवा साखर
  • बर्फाचे तुकडे
कृती

  • सर्वप्रथम  एका छोट्या बाऊलमध्ये माचा पावडर आणि कोमट पाणी घ्या.
  • छोट्या व्हिस्क किंवा चमच्याने गाठी राहणार नाहीत अशा प्रकारे मिश्रण फेटून घ्या.
  • ग्लासमध्ये बर्फाचे तुकडे घाला.
  • त्यात थंड दूध ओता.
  • आवडीनुसार मध किंवा साखर मिसळा.
  • तयार केलेले माचा मिश्रण दुधावर सावकाश ओता.
  • हलक्या हाताने ढवळून थंडगार आइस माचा सर्व्ह करा.
  • अधिक क्रीमी चव हवी असल्यास बदाम दूध किंवा ओट्स मिल्क वापरू शकता.
  • माचा पावडर चाळून घेतल्यास पेय अधिक स्मूथ बनते.
  • गोडवा कमी-जास्त आपल्या चवीप्रमाणे ठेवा.
 

 

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

