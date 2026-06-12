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RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या रेल्वेवर दगडफेक; हल्लेखोरांनी E-1 ला केले लक्ष्य

Updated On: Jun 12, 2026 | 07:26 AM IST
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सारांश

लखनौ ते दिल्ली धावणाऱ्या शताब्दी एक्सप्रेस या हाय-स्पीड ट्रेनवर माखनपूर आणि फिरोजाबाद रेल्वे स्थानकांदरम्यान काही अज्ञात समाजकंटकांनी दगडफेक केली. या घटनेमुळे रेल्वे प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या.

RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या रेल्वेवर दगडफेक; हल्लेखोरांनी E-1 ला केले लक्ष्य

RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या रेल्वेवर दगडफेक; हल्लेखोरांनी E-1 ला केले लक्ष्य

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विस्तार

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हे ज्या शताब्दी एक्सप्रेसने जात होते, त्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली. शताब्दी एक्सप्रेसच्या एक्झिक्युटिव्ह क्लास ई-१ बोगीतून ते प्रवास करत होते. ही ट्रेन माखनपूर-फिरोजाबाद दरम्यान जात होती. त्यादरम्यानच डब्यावर अचानक दगडफेक झाली. दगड थेट आरएसएस प्रमुख प्रवास करत असलेल्या डब्यावर आदळला, ज्यामुळे खिडकीची काच फुटली.

गुरुवारी संध्याकाळी लखनौ ते दिल्ली धावणाऱ्या शताब्दी एक्सप्रेस या हाय-स्पीड ट्रेनवर माखनपूर आणि फिरोजाबाद रेल्वे स्थानकांदरम्यान काही अज्ञात समाजकंटकांनी दगडफेक केली. या घटनेमुळे रेल्वे प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत हे देखील त्याच ट्रेनमधून प्रवास करत होते. सुदैवाने, दगडफेकीत आरएसएस प्रमुखांना कोणतीही इजा झाली नाही.

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मोहन भागवत ई-१ डब्यात होते

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शताब्दी एक्सप्रेसच्या एक्झिक्युटिव्ह क्लास ई-१ डब्यातून प्रवास करत होते. माखनपूर आणि फिरोजाबाद दरम्यान ट्रेन जात असताना, डब्यावर अचानक दगडफेक झाली. ज्या डब्यात आरएसएस प्रमुख उपस्थित होते, त्या डब्यावर थेट दगड आदळला, ज्यामुळे खिडकीची काच फुटली. सुदैवाने, मोहन भागवत दुसऱ्या बाजूला बसले होते. दगडाने खिडकीची काच फोडली. सुरक्षेच्या कारणास्तव, ट्रेन मध्येच थांबवण्यात आली नाही आणि तिचा प्रवास पुढे सुरू ठेवण्यात आला.

रेल्वे यंत्रणा अलर्टवर

घटनेची माहिती मिळताच, रेल्वे संरक्षण दल आणि सरकारी रेल्वे पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना टुंडला जंक्शनवर मोठ्या फौजफाट्यासह तैनात करण्यात आले. गुरुवारी सायंकाळी ७:३४ वाजता शताब्दी एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्मवर येताच, सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्यात आली.

सुरक्षा यंत्रणांकडून तपासणी सुरु

टुंडला जंक्शनवर सुरक्षा तपासणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर, ट्रेन सायंकाळी ७:४१ वाजता दिल्लीसाठी रवाना झाली. हे अत्यंत संवेदनशील प्रकरण गांभीर्याने घेत, आरपीएफ आणि जीआरपीच्या संयुक्त पथकांनी माखनपूर-फिरोजाबाद रेल्वे विभागाच्या आसपासच्या परिसरात शोधमोहीम सुरू केली.

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Web Title: Stones pelted at the train carrying rss sarsanghchalak mohan bhagwat

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Published On: Jun 12, 2026 | 07:18 AM

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