West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना आणखी एक मोठा धक्का! सुष्मिता देव यांचा राज्यसभेसह TMC ला रामराम

सुष्मिता देव यांच्या आधी सुखेंदू शेखर रॉय यांनीही राज्यसभेचा राजीनामा दिला होता. या राजीनाम्यावरून असे दिसून येते की, पक्षावरील ममता बॅनर्जी यांची पकड कमकुवत होत आहे. बंडखोर नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांना ६१ आमदारांनी आधीच पाठिंबा दर्शवला आहे आणि आता खासदार वेगळा मार्ग निवडत आहेत.
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देव या आसाममधील सिलचर मतदारसंघाच्या काँग्रेसच्या लोकसभा खासदार होत्या. २०१९ च्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, त्यांनी पक्ष सोडला आणि २०२१ मध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांची झपाट्याने प्रगती झाली, त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या बनल्या आणि नंतर त्यांना राज्यसभेची जागा मिळाली.
बंडखोर टीएमसी खासदार काकोली घोष यांनी सोमवारी सांगितले की, पक्षाच्या सुमारे २० खासदारांनी एनडीएमध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या हालचालीसंदर्भात एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना सादर करण्यात आले. या गदारोळात, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार पार्थ भौमिक यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांना पत्र लिहून पक्षाने दिल्लीतील कार्यालय रिकामे करावे अशी मागणी केली आहे. पार्थ भौमिक यांच्या अधिकृत निवासस्थान, २० राजेंद्र प्रसाद रोड येथे टीएमसीचे कार्यालय आहे. पार्थ भौमिक हे टीएमसीच्या बंडखोर गटाचे सदस्य आहेत.
मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी काकोली घोष यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटावर निशाणा साधला. बॅनर्जी म्हणाले की, पक्षावर नाराज असलेल्या नेत्यांनी संघटनेला जाहीरपणे विरोध करत पदांवर चिकटून राहण्याऐवजी राजीनामा द्यावा. ते पुढे म्हणाले की, जर एखाद्या नेत्याला तृणमूल काँग्रेसमध्ये राहायचे नसेल किंवा पक्षाशी गंभीर मतभेद असतील, तर राजीनामा देणे हेच नैतिकदृष्ट्या योग्य पाऊल असेल.
कल्याण बॅनर्जी यांनी प्रश्न उपस्थित केला: जर बंडखोर गटाला २० खासदारांचा पाठिंबा असेल, तर त्यांची नावे सार्वजनिक का केली नाहीत? बंडखोर खासदारांनी कथितरित्या स्वाक्षरी केलेले पत्र अद्याप प्रसिद्ध का केले नाही? जर त्यांना त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल खात्री असेल, तर त्या २० खासदारांची नावे जाहीर केली पाहिजेत.
ममता बॅनर्जींच्या गटाला अजूनही आशा आहे की, संसदेत स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १९ खासदारांचा पाठिंबा काकोली घोष यांना मिळवता येणार नाही. दोन्ही गटांच्या दाव्यांनंतर आता सर्वांचे लक्ष लोकसभा अध्यक्षांवर लागले आहे.
४ मे रोजी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि त्यात टीएमसीचा पराभव झाला. १५ वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्या ममता बॅनर्जी यांना यावेळी आपली जागा राखण्यात अपयश आले. निकाल लागल्यापासून त्यांना सातत्याने धक्के बसत आहेत. अनेक आमदार आणि खासदार बंडखोर झाले आहेत. पक्षाला एकसंध ठेवणे हे सध्या ममता बॅनर्जी यांच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
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