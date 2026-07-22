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Parliament News: महिला खासदारांबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य महागात; कल्याण बॅनर्जी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित

Updated On: Jul 22, 2026 | 04:06 PM IST
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सारांश

Kalyan Banerjee: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना लोकसभेतील कथित शिस्तभंग आणि सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपांवरून संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे संसदीय राजकारणात नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

महिला खासदारांबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य महागात; कल्याण बॅनर्जी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित

महिला खासदारांबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य महागात; कल्याण बॅनर्जी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित

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विस्तार
  • महिला खासदारांबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य महागात
  • कल्याण बॅनर्जी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित
  • अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल
Lok Sabha suspension News Marathi: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांनी संसदीय कामकाजादरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या एका बंडखोर महिला खासदाराबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यांच्याविरोधात लोकसभेत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अर्जुन राम मेघवाल यांनी कारवाईसाठी प्रस्ताव मांडला. यानंतर, कल्याण बॅनर्जी यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. यापूर्वी, सभागृहात कल्याण बॅनर्जी आणि एनसीपीआयच्या खासदारांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली, जी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आली.

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सभागृहातील वाद

विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर, टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि त्यांचे काही माजी सहकारी, जे आता एनसीपीआयचे खासदार आहेत, यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. या वादात एनसीपीआयच्या खासदार मिताली बाग, शताब्दी रॉय आणि काकोली घोष दस्तीदार यांचा समावेश होता. हा वाद नेमका कशामुळे सुरू झाला हे स्पष्ट झाले नाही. तथापि, काही विरोधी खासदारांनी परिस्थिती शांत करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. यानंतर कल्याण बॅनर्जी सभागृहातून निघून गेले.

अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल

या घटनेनंतर, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय आणि एनसीपीआयच्या इतर अनेक खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या दालनात जाऊन या घटनेबद्दल तक्रार केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यक्षांनी त्यांना संपूर्ण घटनेबद्दल लेखी तक्रार सादर करण्यास सांगितले. तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, कल्याण बॅनर्जी यांनी सभागृहात काकोली घोष, शताब्दी रॉय आणि इतर महिला खासदारांशी अपमानास्पद भाषेत गैरवर्तन केले.

अर्जुन मेघवाल यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला

हे प्रकरण गंभीर मानून, संसदीय कामकाज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सभागृहात असा प्रस्ताव मांडला की, महिला खासदारांशी गैरवर्तन केल्याबद्दल कल्याण बॅनर्जी यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करावे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला. मतदानानंतर, अध्यक्षांनी घोषणा केली की प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे आणि कल्याण बॅनर्जी यांना पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांना तात्काळ सभागृहाच्या आवारातून बाहेर जाण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या संपूर्ण घटनेनंतर, लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले.

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Web Title: Kalyan banerjee suspended from lok sabha for entire monsoon session know the allegations

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Published On: Jul 22, 2026 | 04:06 PM

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