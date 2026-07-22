Parliament News: महिला खासदारांबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य महागात; कल्याण बॅनर्जी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित

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विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर, टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि त्यांचे काही माजी सहकारी, जे आता एनसीपीआयचे खासदार आहेत, यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. या वादात एनसीपीआयच्या खासदार मिताली बाग, शताब्दी रॉय आणि काकोली घोष दस्तीदार यांचा समावेश होता. हा वाद नेमका कशामुळे सुरू झाला हे स्पष्ट झाले नाही. तथापि, काही विरोधी खासदारांनी परिस्थिती शांत करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. यानंतर कल्याण बॅनर्जी सभागृहातून निघून गेले.
या घटनेनंतर, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय आणि एनसीपीआयच्या इतर अनेक खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या दालनात जाऊन या घटनेबद्दल तक्रार केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यक्षांनी त्यांना संपूर्ण घटनेबद्दल लेखी तक्रार सादर करण्यास सांगितले. तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, कल्याण बॅनर्जी यांनी सभागृहात काकोली घोष, शताब्दी रॉय आणि इतर महिला खासदारांशी अपमानास्पद भाषेत गैरवर्तन केले.
हे प्रकरण गंभीर मानून, संसदीय कामकाज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सभागृहात असा प्रस्ताव मांडला की, महिला खासदारांशी गैरवर्तन केल्याबद्दल कल्याण बॅनर्जी यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करावे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला. मतदानानंतर, अध्यक्षांनी घोषणा केली की प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे आणि कल्याण बॅनर्जी यांना पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांना तात्काळ सभागृहाच्या आवारातून बाहेर जाण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या संपूर्ण घटनेनंतर, लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले.
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