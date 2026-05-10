Thalapathy Vijay : तामिळनाडूत विजय पर्व सुरु! ‘थलपती विजय’ यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ; श्रीलंकेकडून शुभेच्छा

Thalapathy Vijay Oath Ceremony : तामिळनाडूत एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. ६ दशकानंतर द्रविड राजकारणाचे वर्चस्व मोडीत आले आहे. टीव्हीकेचे थलपती विजय यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 03:22 PM
Thalapathy Vijay Take Oath as Tamil Nadu CM

Thalapathy Vijay Take Oath as Tamil Nadu CM : तामिळनाडूच्या राजकारणात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके)च्या पक्षाचे प्रमुख सी. जोसेफ विजय यांनी १० मे २०२६ रोजी तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. जवाहरलाल नेहरु इनडोअर स्टेडियममध्ये एक भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यवेळी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी विजय यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.

श्रीलंकेकडून शुभेच्छा

विजय यांच्या विजयाचे पडसाद केवळ भारतातच नव्हे, तर शेजारी देश श्रीलंकेतही उमटले आहेत. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमापा दिसानायके यांनी विजय यांचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. राष्ट्रपतींनी एक्सवर पोस्ट करत आपल्या संदेशात म्हटले की, तामिळनाडू आणि श्रीलंकेचे नाते कुटनीतिक नसून, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक आहे. भारत आणि श्रीलंकेची भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी, आर्थिक विकासासाठी आम्ही नव्या मुख्यमंत्र्यांसोबत काम करण्यास उत्सुक आहोत असे कुमारा दिसानायके यांनी म्हटले.

तामिळनाडू आणि श्रीलंका संबंध

तामिळनाडू आणि श्रीलंकेचे २००० वर्षापासूनचे जुने संबंध आहेत. दोन्ही देशांमध्ये गेल्या २ हजारवर्षाहून व्यापार आणि संस्कृतीची देवाण-घेवाण चालते. श्रीलंकेत सुमारे १८ टक्के लोकसंख्या ही तमिळ भाषिक आहे.

रामायण काळातील रामसेतू, अशोक वाटिका आणि सीता अम्मन मंदिर ही या धार्मिक स्थळांद्वारे दोन्ही देश आध्यात्मिकरित्या जोडले जातात. याशिवाय कावेरीपट्टणम आणि नागपट्टणम बंदराद्वारे श्रीलंका आणि तामिळनाडूमध्ये मोती, मसाल्याचे पदार्थ आणि मौल्यवान रत्ने यांचा व्यापार होता.

कच्चाथिवू बेटावरुन वाद

विजय थलपतींच्या विजायने श्रीलंकेचे राजकारणात काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी कच्चाथिवू बेटावर तमिळ मच्छीमारांवर हल्ला झाला होता. ज्यावर विजय थलपती यांनी संताप व्यक्त करत हे बेट भारताने परत घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकेड केली होती. यावरुन श्रीलंकेत तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. आता थलपती विजय सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाद पुन्हा एकदा उफाळू शकतो.

द्रविड राजकारणाचा अंत

विजय यांच्यासोबत नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांनीही पद आणि गोपनितेची शपथ घेतली आहे. गेल्या ६ दशकांपासून तामिळनाडूत डीएमके आणि एआयएडीएमके सत्तेत आलटून पालटून येत होते. या पक्षांच्या वर्चस्वाला अभिनेता विजय जोसेफने उलथून टाकले आहे. यामुळे तामिळनाडुच्या राज्यात आता द्रवीड राजकारणाचा अंत झाला आहे.

Published On: May 10, 2026 | 02:56 PM

