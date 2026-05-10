Thalapathy Vijay : तामिळनाडूत विजय पर्व सुरु! ‘थलपती विजय’ यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ; श्रीलंकेकडून शुभेच्छा

Tamil Nadu Political Crisis: तमिळनाडूत ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ची पुनरावृत्ती; कट्टर विरोधक डीएमकेचाही बाहेरून पाठिंबा जाहीर
विजय यांच्या विजयाचे पडसाद केवळ भारतातच नव्हे, तर शेजारी देश श्रीलंकेतही उमटले आहेत. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमापा दिसानायके यांनी विजय यांचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. राष्ट्रपतींनी एक्सवर पोस्ट करत आपल्या संदेशात म्हटले की, तामिळनाडू आणि श्रीलंकेचे नाते कुटनीतिक नसून, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक आहे. भारत आणि श्रीलंकेची भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी, आर्थिक विकासासाठी आम्ही नव्या मुख्यमंत्र्यांसोबत काम करण्यास उत्सुक आहोत असे कुमारा दिसानायके यांनी म्हटले.
तामिळनाडू आणि श्रीलंकेचे २००० वर्षापासूनचे जुने संबंध आहेत. दोन्ही देशांमध्ये गेल्या २ हजारवर्षाहून व्यापार आणि संस्कृतीची देवाण-घेवाण चालते. श्रीलंकेत सुमारे १८ टक्के लोकसंख्या ही तमिळ भाषिक आहे.
रामायण काळातील रामसेतू, अशोक वाटिका आणि सीता अम्मन मंदिर ही या धार्मिक स्थळांद्वारे दोन्ही देश आध्यात्मिकरित्या जोडले जातात. याशिवाय कावेरीपट्टणम आणि नागपट्टणम बंदराद्वारे श्रीलंका आणि तामिळनाडूमध्ये मोती, मसाल्याचे पदार्थ आणि मौल्यवान रत्ने यांचा व्यापार होता.
विजय थलपतींच्या विजायने श्रीलंकेचे राजकारणात काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी कच्चाथिवू बेटावर तमिळ मच्छीमारांवर हल्ला झाला होता. ज्यावर विजय थलपती यांनी संताप व्यक्त करत हे बेट भारताने परत घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकेड केली होती. यावरुन श्रीलंकेत तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. आता थलपती विजय सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाद पुन्हा एकदा उफाळू शकतो.
Congratulations to Hon. C. Joseph Vijay on being sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu. Sri Lanka and Tamil Nadu are connected through history, culture, enterprise, and enduring people-to-people ties across generations. Our future holds immense economic promise and… — Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) May 10, 2026
विजय यांच्यासोबत नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांनीही पद आणि गोपनितेची शपथ घेतली आहे. गेल्या ६ दशकांपासून तामिळनाडूत डीएमके आणि एआयएडीएमके सत्तेत आलटून पालटून येत होते. या पक्षांच्या वर्चस्वाला अभिनेता विजय जोसेफने उलथून टाकले आहे. यामुळे तामिळनाडुच्या राज्यात आता द्रवीड राजकारणाचा अंत झाला आहे.
