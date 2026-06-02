Rain Update : मान्सूनबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट; पुढील 48 तासांत मान्सून केरळमध्ये होणार दाखल

नवी दिल्ली : सध्या तीव्र उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नैऋत्य मान्सून पुढील 48 तासांत केरळ आणि तामिळनाडूच्या काही भागांत दाखल होणार आहे. भारतीय हवामान विभाग आणि स्कायमेट वेदर याला दुजोरा दिला आहे. महाराष्ट्रात यंदाच्या हंगामात सरासरीच्या ९८ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता असली, तरी पावसाचे वितरण असमान राहणार असून, अनेक भागांत मोठे खंड पडण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, या आठवड्यात उत्तर-पश्चिम, मध्य आणि पूर्व भारताला ताशी ५० ते ७० किमी वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांचा आणि विजांच्या कडकडाटासह गारांचा सामना करावा लागू शकतो. साधारणपणे १ जून रोजी मान्सून केरळमध्ये धडकतो, मात्र यंदा त्याला थोडा उशीर झाला आहे. आता मान्सूनच्या वाटचालीसाठी अत्यंत अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यात यंदाच्या हंगामात सरासरीच्या ९८ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता असली, तरी पावसाचे वितरण असमान राहणार आहे.
३ जून रोजी पर्वतीय क्षेत्रावर एक अतिशय तीव्र ‘वेस्टर्न डिस्टरबेंस’ (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय होत आहे. ४ जूनपर्यंत हा अधिक मजबूत होईल. यामुळे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील विदर्भासह काही भागांत मुसळधार पावसाची सुरुवात होईल. गुजरातच्या काही जिल्ह्यांमध्येही पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल.
2026 चा मान्सून अंदाज जाहीर
2026 चा मान्सून अंदाज जाहीर केला. जून ते सप्टेंबर काळात पडणाऱ्या पावसावर राज्यात दीड कोटी शेतकरी अवलंबून आहेत. हवामान बदल, वाढते हरितगृह वायू, जंगलतोड आणि जागतिक स्तरावरील प्रदूषणामुळे मान्सूनच्या स्वरूपात बदल होत आहेत. यंदा सरासरीइतका पाऊस होण्याचा अंदाज असला, तरी कमी दिवसांत अधिक पाऊस आणि त्यानंतर दीर्घ खंड असे चित्र राहू शकते.
नागपूर, पुणेसह अनेक ठिकाणी पावसाचा अंदाज
पुणे, नागपूर, यवतमाळ, परभणी आणि दापोलीत सरासरी इतका पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. दापोली, पुणे, अकोला व यवतमाळात लहान खंड, कराड, निफाड येथे मध्यम, तर राहुरी, कोल्हापूर, सोलापूर, धुळे, जळगाव, परभणी व नागपूर भागात मोठे खंड पडण्याची शक्यता आहे. काही भागांत आवर्षणसदृश स्थिती होऊ शकते; मात्र नंतर पुनरागमनाची शक्यता राहील.
