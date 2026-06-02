बाजार समिती निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी; वळसे पाटील अन् कटकेंना उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार

रांजणगाव गणपती : ५ जुलै रोजी मतदान होत असलेली शिरुर कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्ण ताकदीने व एकदिलाने लढविण्याचा निर्धार पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालुक्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. बाजार समितीच्या निवडणूकीत माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व शिरुर हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांना उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार या बैठकीत देण्यात आले.
आमदार कटके यांच्या अध्यक्षेतेखाली झालेल्या या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती मंगलदास बांदल, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रविंद्र काळे, प्रकाश पवार, आंबेगाव शिरुर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष मानसिंग पाचुंदकर, जिल्हा परिषद सदस्य प्रफुल्ल शिवले, दादा पाटील फराटे, माजी सभापती शशिकांत दसगुडे, आबाराजे मांढरे,विठ्ठल ढेरंगे, पंचायत समितीचे उपसभापती रामभाऊ सासवडे, आरती भुजबळ, बाबासाहेब फराटे, राजेंद्र जगदाळे, विजय रणसिंग, राजेंद्र गदादे, बबनराव वाळके, विठ्ठल घावटे आदीसह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बाजार समिती ही शेतकरी, व्यापारी आणि सहकार क्षेत्राशी निगडीत अत्यंत महत्वाची संस्था असून, या बाजार समितीवर पुन्हा एकहाती झेंडा फडकविण्यासाठी पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी मतभेद व गटतट विसरून एकदिलाने काम करावे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर प्रथमच ही निवडणूक होत असून, दादांना श्रद्धांजली म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा बाजार समितीवर फडकविण्यासाठी सर्वांनी सज्ज होण्याचे आवाहन आमदार कटके यांनी केले.
या निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार निश्चित करण्याचे सर्वाधिकार माजी गृहमंत्री वळसे पाटील व आमदार कटके यांना देण्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या निवडणुकीसंदर्भात वरिष्ठ नेतृत्वाने घेतलेले निर्णय सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व इच्छुक उमेदवारांनी एकदिलाने मान्य करुन पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी पूर्ण ताकदीने काम करावे, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
