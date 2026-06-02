Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Potential Split Within The Trinamool Congress In West Bengal A Political Earthquake In The Countrys Politics

National Politics: देशाच्या राजकारणात भूकंपाचे संकेत; आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर

Updated On: Jun 02, 2026 | 12:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

West Bengal Politics सूत्रांच्या दाव्यानुसार, सुमारे १५ ते २० आमदार अशा नेत्यांच्या संपर्कात आहेत, जे पक्षात दबाव गट स्थापन करून नेतृत्वावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, यापैकी कोणत्याही आमदाराने जाहीरपणे बंडाची घोषणा केलेली नाही.

West Bengal Politics, Mamata Banerjee, Trinamool Congress

National Politics: देशाच्या राजकारणात भुकंपाचे संकेत; आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

West Bangal  Politics : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पडद्यामागे मोठ्या उलथापालथी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यापासून राज्यातील राजकीय वातावरण सातत्याने बदलत चालले आहे. पक्षांतर्गत राजीनाम्यांमुळे पश सत्रामुळे पश्चिम बंगलाच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसले जणू धक्क्यांमागून धक्के बसू लागले आहेत. अशातच आता बंगालच्या राजकारणातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत असून, थेट ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना वगळून एक ‘नवीन तृणमूल काँग्रेस’ पक्ष स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

पक्षांतर्गत असंतोष, बंडखोर नेत्यांच्या कारवाया आणि काही आमदारांच्या गुप्त बैठकांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीची बंगालमध्ये पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मोठा धक्का; बँक पडताळणीनंतर ८१ लाख महिला अपात्र! अहिल्यानगरसह राज्यात

व्हिसलब्लोअर आमदारांवर कारवाई अन् बंडाची ठिणगी

पक्षामधील कथित सही प्रकरणावरून (Signature Case) पक्षाविरुद्ध उघडपणे आवाज उठवल्यामुळे, म्हणजेच ‘व्हिसलब्लोअर’ (Whistleblower) भूमिका घेतल्यामुळे टीएमसीने आपल्या दोन आमदारांवर कडक कारवाई केली आहे. या प्रकरणी टीएमसीने ऋतब्रता बंदोपाध्याय आणि संदीपान साहा यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या दोन्ही आमदारांना पक्षातून काढून टाकण्यात आल्यानंतर, ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वाला शह देण्यासाठी पक्षातूनच एका नव्या गटाची आणि नव्या पक्षाची बांधणी सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर

या दोन आमदारांच्या हकालपट्टीमुळे टीएमसीमधील अंतर्गत धुसफूस आता पूर्णपणे चव्हाट्यावर आली आहे. निवडणुकांनंतर पक्षात सर्व काही सुरळीत चालले नसल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे. हकालपट्टी झालेले आमदार आणि पक्षातील काही नाराज गट एकत्र येऊन नवीन राजकीय पर्याय उभा करण्याच्या तयारीत असल्यामुळे, आगामी काळात ममता बॅनर्जी यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या संभाव्य नव्या पक्षाच्या चर्चेमुळे संपूर्ण पश्चिम बंगालच्या राजकीय वर्तुळात सध्या प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

सूत्रांच्या दाव्यानुसार, सुमारे १५ ते २० आमदार अशा नेत्यांच्या संपर्कात आहेत, जे पक्षात दबाव गट स्थापन करून नेतृत्वावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, यापैकी कोणत्याही आमदाराने जाहीरपणे बंडाची घोषणा केलेली नाही.

CM Devendra Fadnavis News: लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख लाभार्थी का वगळले? मुख्यमंत्री

का केली जातेय महाराष्ट्राशी तुलना ?

बंगालमधील सध्याच्या घडामोडींची तुलना महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी केली जात आहे. २०२२ मध्ये, एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले, ज्यामुळे शिवसेनेत मोठी फूट पडली. नंतर, शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात आली.

त्यानंतर, अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (एनसीपी) फूट पाडून शरद पवार यांची पकड कमकुवत केली. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, बंद दाराआडच्या बैठका, आमदारांमधील असंतोष आणि नेतृत्वाविरोधात वाढणाऱ्या नाराजीने परिस्थितीची सुरुवात झाली.

सध्या बंगालमध्येही अशाच प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. टीएमसीमध्ये स्वतंत्र सत्ताकेंद्रांचा उदय आणि निवडणुकीतील पराभवानंतर नेत्यांमधील नाराजीने या अटकळींना आणखी खतपाणी घातले आहे.

टीएमसीमध्ये खरोखरच फूट पडणार का?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पश्चिम सध्या महाराष्ट्रासारख्या बंडाची शक्यता कमी आहे. याचे कारण म्हणजे सध्या तरी कोणत्याही मोठ्या गटाने नेतृत्वाला उघडपणे विरोध केलेला नाही. कोणत्याही फुटीसाठी मोठ्या संख्येने आमदार आणि संघटनात्मक नेत्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल.

तरीही, दोन आमदारांची हकालपट्टी, ममता बॅनर्जी यांनी पक्षात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा केलेला जाहीर आरोप आणि असंतोषाच्या बातम्यांचा सततचा ओघ, यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की टीएमसी नेतृत्व हा धोका गांभीर्याने घेत आहे.

येत्या काही दिवसांत जर अधिक आमदारांनी बंडखोर नेत्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला, तर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळू शकते. सध्या सर्वांचे लक्ष ममता बॅनर्जी यांच्या पुढील पावलांवर आणि पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या गोंधळावर केंद्रित झाले आहे.

Web Title: Potential split within the trinamool congress in west bengal a political earthquake in the countrys politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Breaking News Updates Today: देशात आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर
1

Maharashtra Breaking News Updates Today: देशात आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर

Mamata Banerjee: “थांबा, यापेक्षा मोठा ‘खेळ’ करणार…” ममता बॅनर्जींचा भाजपला थेट इशारा; बंगाल पोलिसांवरून हिटलरशी केली तुलना
2

Mamata Banerjee: “थांबा, यापेक्षा मोठा ‘खेळ’ करणार…” ममता बॅनर्जींचा भाजपला थेट इशारा; बंगाल पोलिसांवरून हिटलरशी केली तुलना

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी
3

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी

Thane water cut: मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांची चिंता वाढली! ३ जूनला शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद
4

Thane water cut: मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांची चिंता वाढली! ३ जूनला शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; ‘स्वयंभू’साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल

कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; ‘स्वयंभू’साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल

Jun 02, 2026 | 12:03 PM
Team India: भुवनेश्वर कुमार करणार 36 व्या वर्षी भारतीय संघात पुनरागमन? राजीव शुक्लाचे मोठे विधान, दिले संकेत

Team India: भुवनेश्वर कुमार करणार 36 व्या वर्षी भारतीय संघात पुनरागमन? राजीव शुक्लाचे मोठे विधान, दिले संकेत

Jun 02, 2026 | 12:02 PM
Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Jun 02, 2026 | 11:59 AM
Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Jun 02, 2026 | 11:57 AM
कडक उन्हामुळे उत्पादन घटले; जुन्नरमधील शेतकरी चिंतेत, पेरणीही वाढली मात्र…

कडक उन्हामुळे उत्पादन घटले; जुन्नरमधील शेतकरी चिंतेत, पेरणीही वाढली मात्र…

Jun 02, 2026 | 11:54 AM
Huawei ने दिलं डबल सरप्राईज! 50MP प्रायमरी कॅमेऱ्यासह झाली दोन नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Huawei ने दिलं डबल सरप्राईज! 50MP प्रायमरी कॅमेऱ्यासह झाली दोन नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Jun 02, 2026 | 11:50 AM
Ella Love income: शिक्षिकेची नोकरी सोडून महिला बनली ‘प्रोफेशनल कडलर’ अन् आता मिठी मारून करतीये कोट्यावधीची कमाई..

Ella Love income: शिक्षिकेची नोकरी सोडून महिला बनली ‘प्रोफेशनल कडलर’ अन् आता मिठी मारून करतीये कोट्यावधीची कमाई..

Jun 02, 2026 | 11:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM