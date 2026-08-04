Mazi Mhanu ka Song : ‘फियाट गाडी माझी म्हणू का?’ गाण्याने सोशल मीडियावर लावली धूम; पण ‘या’ गाण्यामागची कथा आणि फियाट कारचा इतिहास

काही दिवसांपूर्वी सांगली जिल्ह्यातील एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात बाळू हराळे यांनी ओवीच्या स्वरूपात हे गाणं सादर केलं. कार्यक्रमातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड होताच तो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्यानंतर अनेकांनी या गाण्यावर रील्स बनवायला सुरुवात केली. आज हे गाणं सोशल मीडियावरील ट्रेंडिंग गाण्यांपैकी एक ठरलं आहे. ग्रामीण बोली, सहज शब्द आणि जोशपूर्ण सादरीकरण यामुळे हे गाणं प्रत्येकाच्या ओठावर आलं आहे.
हे गाणं केवळ मनोरंजनासाठी लिहिलेलं नाही. प्रसिद्ध लोककवी वामनदादा कर्डक यांनी अनेक वर्षांपूर्वी समाजातील आर्थिक विषमता, गरिबी आणि सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर भाष्य करण्यासाठी ही रचना केली होती.
त्या काळात फियाट कार ही श्रीमंतीचं प्रतीक मानली जात होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाच्या वास्तवाला शब्द देण्याचा प्रयत्न या गाण्यात करण्यात आला होता. आजही या ओळी ऐकताना त्या काळातील सामाजिक परिस्थितीची जाणीव होते. म्हणूनच हे गाणं पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या स्मरणात राहिलं आहे.
हे गाणं लोकप्रिय झाल्यानंतर अनेकांना एक प्रश्न पडला आहे की, या गाण्यात उल्लेख असलेली फियाट कार नेमकी कोणती?
फियाट ही इटलीतील जुनी आणि प्रसिद्ध वाहन उत्पादक कंपनी आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून या कंपनीने कार, ट्रक, बस, ट्रॅक्टर आणि इतर अनेक वाहने तयार केली. काही दशकांतच फियाटने युरोपमध्ये मोठं नाव कमावलं आणि तिच्या अनेक मॉडेल्सना जागतिक लोकप्रियता मिळाली.
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भारतात फियाटची ओळख अनेक दशकांपासून होती. विशेषतः मुंबईच्या रस्त्यांवर धावणारी काळी-पिवळी **प्रीमियर पद्मिनी** ही कार अनेकांच्या आठवणीत आजही ताजी आहे. या गाडीने एक काळ अक्षरशः गाजवला होता. यानंतर कंपनीने भारतीय बाजारात पॅलिओ, पुंटो, लाइनिया आणि अव्हेंचुरा यांसारखी मॉडेल्सही आणली. मजबूत इंजिन आणि आरामदायी ड्रायव्हिंगमुळे या गाड्यांना एक वेगळा चाहता वर्ग मिळाला होता.
गुणवत्तेच्या बाबतीत चांगली प्रतिमा असूनही कंपनीला भारतात अपेक्षित यश मिळालं नाही. कमी विक्री, मर्यादित सर्व्हिस सेंटर आणि वाढती स्पर्धा यामुळे ग्राहक इतर कंपन्यांकडे वळू लागले. अखेर काही वर्षांपूर्वी फियाटने भारतात नवीन कार विक्री थांबवली. तरीही जुन्या फियाट गाड्या आणि विशेषतः प्रीमियर पद्मिनी आजही अनेक वाहनप्रेमी जपून ठेवतात. त्यामुळे या ब्रँडबद्दलची ओढ अजूनही कायम आहे.
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सोशल मीडियावर व्हायरल झालेलं “फियाट गाडी माझी म्हणू का?” हे गाणं केवळ मनोरंजनापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. या निमित्ताने अनेकांना वामनदादा कर्डक यांच्या लेखणीची ओळख झाली, तर नव्या पिढीला फियाट या ऐतिहासिक कार ब्रँडची माहितीही मिळाली. लोककला, इतिहास आणि आधुनिक सोशल मीडिया यांचा सुंदर संगम या गाण्यामुळे पाहायला मिळत आहे. जुनी कलाकृती योग्य सादरीकरणातून पुन्हा नव्याने लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, याचं हे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.