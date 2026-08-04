मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Maharashtra News Fishing Ban Extended Till August 15 Nitesh Rane Talks To Goa Cm Pramod Sawant

Maharashtra Fishing Ban Till August 15: महाराष्ट्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी; नितेश राणेंची गोव्याकडे मदतीची मागणी

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

पारंपरिक मच्छिमारांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. अधिकृत लहान, बिगर-मोटार बोटी वापरणारे पारंपरिक मच्छिमार किनारपट्टीजवळील स्थानिक पाण्यात मासेमारी करू शकतात.

Nitesh Rane, Maharashtra Fishing Ban, Goa CM, Fisheries Ministry

Maharashtra Fishing Ban Till August 15 : महाराष्ट्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी; नितेश राणेंची गोव्याकडे मदतीची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पावसाळ्यातील काळ हा माशांचा मुख्य प्रजनन काळ असतो. या काळात यांत्रिकी मासेमारी झाल्यास माशांच्या प्रजाती धोक्यात येतात.
  • बंदीच्या काळात परराज्यातील (विशेषतः गोवा व कर्नाटक) नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून अवैध मासेमारी करतात.
  • सागरी पोलीस, कोस्ट गार्ड आणि शेजारील राज्यांच्या मदतीने गस्त वाढवून कडक कारवाई करणे.
Maharashtra Fishing Ban Till August 15:   सागरी मासे आणि जलचरांच्या प्रजननाचा हंगाम लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील किनारपट्टी भागातील व्यावसायिक आणि यांत्रिकी मासेमारीवरील बंदी आता १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी संवाद साधला असून विशेष सहकार्य मागितले आहे.

नितेश राणे यांचा गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद

महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले की, काल गोव्याचे मा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतलेल्या १५ ऑगस्टपर्यंतच्या मासेमारी बंदीच्या निर्णयाबाबत त्यांना माहिती दिली.

Pune Metro: पुण्याच्या विकासाला ‘मेट्रो’ची गती; हिंजवडी अन् पश्चिम पुण्यात रिअल इस्टेटचा सुवर्णकाळ

या काळात गोवा सरकारनेही महाराष्ट्राला सहकार्य करावे आणि गोव्यातील कोणत्याही मच्छीमारांकडून महाराष्ट्राच्या हद्दीत येऊन मासेमारी केली जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी विनंती केली. मा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार्याचे आश्वासन दिले. या सहकार्याबद्दल आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी यांचे मनःपूर्वक आभार!

१२ नॉटिकल मैलांच्या आत व्यावसायिक बोटींवर बंदी

महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील किनारपट्टी भागातील मासेमारी बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या आदेशानुसार, राज्याच्या किनारपट्टीपासून १२ नॉटिकल मैल, म्हणजेच अंदाजे २४ किलोमीटरच्या परिसरात व्यावसायिक आणि यांत्रिक मासेमारीवर बंदी घालण्यात येईल. ही बंदी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आणि ३१ जुलै रोजी संपलेल्या मानक बंदीच्या पलीकडे आहे.

Abhijeet Dipke Replied RSS: नथुराम गोडसे हा पहिला देशद्रोही!; अभिजित दीपकेंचा RSS वर पलटवार

पारंपरिक मच्छिमारांना दिलासा, खोल समुद्रातून सूट

मात्र, पारंपरिक मच्छिमारांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. अधिकृत लहान, बिगर-मोटार बोटी वापरणारे पारंपरिक मच्छिमार किनारपट्टीजवळील स्थानिक पाण्यात मासेमारी करू शकतात.

दरम्यान, १ ऑगस्टपासून यांत्रिक खोल समुद्रातील मासेमारी बोटींना १२ सागरी मैलांच्या पलीकडे खुल्या समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या बंदीचा उद्देश सागरी जीवांना प्रजननासाठी वेळ देणे आणि माशांचा साठा वाढवणे हा आहे, जेणेकरून मच्छिमारांना भविष्यात अधिक चांगला नफा मिळवता येईल.

 

 

Web Title: Maharashtra news fishing ban extended till august 15 nitesh rane talks to goa cm pramod sawant

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 04:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘गुंगी गुडिया’ वरून राजकारण पेटले, काँग्रेस-राष्ट्रवादीत नवा वाद; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेला अजित पवार गटाचा पलटवार
1

‘गुंगी गुडिया’ वरून राजकारण पेटले, काँग्रेस-राष्ट्रवादीत नवा वाद; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेला अजित पवार गटाचा पलटवार

Satara News: राष्ट्रवादीकडून भाजप सदस्याची अडवणूक!; कोरेगाव पंचायत समितीत निधी वाटपावरून रणकंदन
2

Satara News: राष्ट्रवादीकडून भाजप सदस्याची अडवणूक!; कोरेगाव पंचायत समितीत निधी वाटपावरून रणकंदन

Nashik Politics: पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम; मध्यरात्री झळकले भुजबळ समर्थकांचे फलक, दुपारपर्यंत हटविण्याचे आदेश
3

Nashik Politics: पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम; मध्यरात्री झळकले भुजबळ समर्थकांचे फलक, दुपारपर्यंत हटविण्याचे आदेश

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा छळ कायदा लागू
4

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा छळ कायदा लागू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Fishing Ban Till August 15: महाराष्ट्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी; नितेश राणेंची गोव्याकडे मदतीची मागणी

Maharashtra Fishing Ban Till August 15: महाराष्ट्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी; नितेश राणेंची गोव्याकडे मदतीची मागणी

Aug 04, 2026 | 04:37 PM
Mazi Mhanu ka Song : ‘फियाट गाडी माझी म्हणू का?’ गाण्याने सोशल मीडियावर लावली धूम; पण ‘या’ गाण्यामागची कथा आणि फियाट कारचा इतिहास

Mazi Mhanu ka Song : ‘फियाट गाडी माझी म्हणू का?’ गाण्याने सोशल मीडियावर लावली धूम; पण ‘या’ गाण्यामागची कथा आणि फियाट कारचा इतिहास

Aug 04, 2026 | 04:30 PM
Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?

Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?

Aug 04, 2026 | 04:25 PM
बंपर सूट! टाटा कार्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! ऑगस्ट महिन्यात १.२५ लाखांपर्यंतची सूट

बंपर सूट! टाटा कार्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! ऑगस्ट महिन्यात १.२५ लाखांपर्यंतची सूट

Aug 04, 2026 | 04:12 PM
Pune Metro: पुण्याच्या विकासाला ‘मेट्रो’ची गती; हिंजवडी अन् पश्चिम पुण्यात रिअल इस्टेटचा सुवर्णकाळ

Pune Metro: पुण्याच्या विकासाला ‘मेट्रो’ची गती; हिंजवडी अन् पश्चिम पुण्यात रिअल इस्टेटचा सुवर्णकाळ

Aug 04, 2026 | 04:11 PM
DSP Trophy Cricket: पुणेरी स्ट्रायकर्स आणि फिअरलेस फायटर्सची विजयी घौडदौड

DSP Trophy Cricket: पुणेरी स्ट्रायकर्स आणि फिअरलेस फायटर्सची विजयी घौडदौड

Aug 04, 2026 | 04:02 PM
World News : ११ ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार ? स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीने पाकिस्तानची वाढली चिंता

World News : ११ ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार ? स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीने पाकिस्तानची वाढली चिंता

Aug 04, 2026 | 03:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा