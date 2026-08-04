क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर Ben Stokes काय करणार? ‘या’ मोठ्या भूमिकेबद्दल केला खळबळजनक खुलासा

इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा कर्णधार आणि जागतिक दर्जाचा अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्स याने आपल्या भविष्यातील योजनांबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर आपल्याला प्रशिक्षक होयचे असून, संधी मिळाल्यास भविष्यात इंग्लंड संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळण्याची तीव्र इच्छा असल्याचे बेन स्टोक्सने स्पष्ट केले आहे.
एका पॉडकास्टशी संवाद साधताना बेन स्टोक्सने आपले मत मांडले आहे. बेन स्टोक्स म्हणाला, मी सध्या ‘लेव्हल 3’ च्या कोचिंग कोर्स करत आहे. जेणेकरून माझ्याकडे प्रशिक्षक होण्यासाठी पूर्ण अधिकृत योग्यता माझ्याकडे असेल. जर मला इंग्लंड संघाचा कोच मिळण्याची संधी मिळाली तर मला नक्की आवडेल.
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खेळाडू म्हणून मैदानात उतरण्याशिवाय संघाची जी रणीती ठरते किंवा ठरवली जाते यामध्ये भाग घेण, खेळाडूंना मार्गदर्शन करणे तसेच मैदानाबाहेर नेतृत्व करणे हे मला नेहमीच आकर्षित करत आले आहे. निवृत्त झाल्यावर पूर्ण वेळ प्रशिक्षक बनून संघाला मार्गदर्शन करण्याचा माझ्या विचार आहे.
इंग्लंड कसोटी क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदाच्या निर्णयावर बेन स्टोक्सने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. गेल्या ॲशेस मालिकेपासून युवा फलंदाज हॅरी ब्रूक याच्याकडे कसोटी संघाचे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले होते. बेन स्टोक्स निवृत्त झाल्यावर हॅरी ब्रूकला कर्णधार केले जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र हॅरी ब्रूक ऐवजी अनुभवी फलंदाज जो रूट याच्यावर विश्वास दाखवण्यात आला. यावर देखील स्टोक्सने चिंता व्यक्त केली आहे.
England मोठा डाव टाकणार; Ben Stokes निवृत्त होताच ‘या’ खेळाडूकडे देणार कर्णधारपद?
बेन स्टोक्स आता इंग्लंडच्या घरगुती क्रिकेटमध्ये काउंटी क्रिकेटमध्ये खेळणार आहे. डरहम क्लबकडून तो खेळणार आहे. त्याच्या परत येण्यावर मुख्य प्रशिक्षक यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. बेन स्टोक्सने सराव सुरू केला आहे. आता आम्हाला त्याच्या वर्कलोडची काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्याला संघात खेळताना पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक असल्याचे डरहम क्लबच्या मुख्य प्रशिक्षकांनी सांगितले