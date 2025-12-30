Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Uttarakhand Bus Accident: अल्मोडा येथे भीषण रस्ता अपघात; प्रवासी बस खोल दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू तर अनेक जखमी

उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यातील भिकियासैन-विनायक रस्त्यावर एक मोठा रस्ता अपघात झाला. ही बस खोल दरीत कोसळल्यामुळे अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. बस रामनगरकडे जात होती.

Updated On: Dec 30, 2025 | 11:37 AM
अल्मोडा येथे भीषण रस्ता अपघात; प्रवासी बस खोल दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू तर अनेक जखमी(फोटो सौजन्य-X)

अल्मोडा येथे भीषण रस्ता अपघात; प्रवासी बस खोल दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू तर अनेक जखमी(फोटो सौजन्य-X)

  • प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस खोल दरीत कोसळली
  • प्रवासी बस नियंत्रण गमावून खोल दरीत पडली
  • अपघातात सात जण ठार
Uttarakhand Bus Accident News in Marathi : उत्तराखंडमधील अल्मोडा येथून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मंगळवारी (30 डिसेंबर 2025) सकाळी उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यात सिलापाणी भिकियासैनजवळ प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस खोल दरीत कोसळली. भिकियासैन-विनायक रस्त्यावर एक प्रवासी बस नियंत्रण गमावून खोल दरीत पडली. या अपघातात सात जण ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली आणि बचावकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले.

अपघात कुठे आणि कसा झाला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, भिकियासैन-विनायक-जलाली मोटर रोडवरील शिलापाणीजवळ हा अपघात झाला. बस भिकियासैनहून रामनगरला जात होती आणि सकाळी ६ वाजताच्या सुमारास द्वारहाटहून निघाली होती. वाटेत बसचे नियंत्रण सुटले आणि ती खोल दरीत पडली. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात सहा ते सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. बसमध्ये एकूण १२ प्रवासी होते. अनेक जण गंभीर जखमी आहेत आणि त्यांना भिकियासैन येथील जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृत आणि जखमींच्या संख्येबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप प्रतीक्षेत आहे.

बचाव कार्य सुरू

अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासन आणि एसडीआरएफ पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बचाव कार्य सुरू आहे आणि काही लोक अजूनही बसमध्ये अडकले असण्याची भीती आहे. जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारीही घटनास्थळी रवाना झाले आहेत. घटनास्थळ जिल्हा मुख्यालयापासून अंदाजे १०० किलोमीटर अंतरावर आहे. आपत्ती अधिकारी विनीत पाल यांनी सांगितले की, मदत आणि बचाव कार्य जलदगतीने सुरू आहे आणि जखमींना त्वरित वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत.

अपघातानंतर आरडाओरडा

अपघात होताच स्थानिक रहिवासी मदतीसाठी धावले. पोलिसांना माहिती देण्यात आली. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, अपघात भीषण होता. बस पडण्याचा आवाज ऐकू आला आणि त्यांनी तात्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. जखमींना सिलापाणी भिकियासैन येथील रुग्णालयात नेण्यात येत आहे.

बस सकाळी ६ वाजता द्वारहाटहून निघाली

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बस भिकियासैनहून रामनगरला जात होती आणि सकाळी ६ वाजता द्वारहाटहून निघाली. वाटेत बसचे नियंत्रण सुटले आणि ती खोल दरीत कोसळली. मृत आणि जखमींच्या संख्येबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप प्रतीक्षेत आहे.

