Uttarakhand Bus Accident: अल्मोडा येथे भीषण रस्ता अपघात; प्रवासी बस खोल दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू तर अनेक जखमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, भिकियासैन-विनायक-जलाली मोटर रोडवरील शिलापाणीजवळ हा अपघात झाला. बस भिकियासैनहून रामनगरला जात होती आणि सकाळी ६ वाजताच्या सुमारास द्वारहाटहून निघाली होती. वाटेत बसचे नियंत्रण सुटले आणि ती खोल दरीत पडली. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात सहा ते सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. बसमध्ये एकूण १२ प्रवासी होते. अनेक जण गंभीर जखमी आहेत आणि त्यांना भिकियासैन येथील जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृत आणि जखमींच्या संख्येबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप प्रतीक्षेत आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासन आणि एसडीआरएफ पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बचाव कार्य सुरू आहे आणि काही लोक अजूनही बसमध्ये अडकले असण्याची भीती आहे. जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारीही घटनास्थळी रवाना झाले आहेत. घटनास्थळ जिल्हा मुख्यालयापासून अंदाजे १०० किलोमीटर अंतरावर आहे. आपत्ती अधिकारी विनीत पाल यांनी सांगितले की, मदत आणि बचाव कार्य जलदगतीने सुरू आहे आणि जखमींना त्वरित वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत.
अपघात होताच स्थानिक रहिवासी मदतीसाठी धावले. पोलिसांना माहिती देण्यात आली. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, अपघात भीषण होता. बस पडण्याचा आवाज ऐकू आला आणि त्यांनी तात्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. जखमींना सिलापाणी भिकियासैन येथील रुग्णालयात नेण्यात येत आहे.
