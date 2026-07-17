वारंवार गोष्टी विसरताय? सावध व्हा; मेंदू देतोय इशारा, अशी घ्या काळजी

Water Intake: जास्त पाणी पिणं खरंच आरोग्यासाठी वरदान आहे का? जाणून घ्या सत्य
अधूनमधून एखादे नाव, वस्तू किंवा भेटीची वेळ विसरणे ही सामान्य बाब आहे. मात्र, नुकतेच झालेल्या संभाषणाची आठवण न राहणे, एकाच प्रश्नाची वारंवार पुनरावृत्ती करणे किंवा ओळखीच्या ठिकाणी जाण्याचा रस्ता विसरणे ही चिंतेची बाब ठरू शकते. अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये.
दररोज पुरेशी झोप घ्या, संतुलित आहाराचे पालन करा, नियमित व्यायाम करा, मेंदूला चालना देणारे वाचन, कोडी सोडवणे किंवा नवीन कौशल्य शिकणे यांसारख्या सवयी जोपासा. तसेच, ताण कमी करण्यासाठी दररोज योगा, ध्यान आणि श्वसनाचे व्यायाम करणे फायदेशीर ठरतात.
अधूनमधून काहीवेळा गोष्टी विसरणे ही नैसर्गिक बाब असली, तरी विसराळूपणाचे प्रमाण वाढत असेल आणि त्याचा दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो. म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. वेळेवर संबधित डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास अनेक गंभीर आजारांचे निदान लवकर होऊ शकते आणि वेळीच योग्य उपचार केले जाऊ शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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