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वारंवार गोष्टी विसरताय? सावध व्हा; मेंदू देतोय इशारा, अशी घ्या काळजी

Updated On: Jul 17, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

Frequent Forgetting things Early Signs: विसराळूपणा अनेकदा सामान्य वाटत असला तरी वारंवार गोष्टी विसरण्यामागील कारणे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. कारण अनेकदा हे डिमेन्शियासारख्या गंभीर मेंदूविकारांचे लक्षणही ठरू शकते.

वारंवार गोष्टी विसरताय? सावध व्हा; मेंदू देतोय इशारा, अशी घ्या काळजी
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विस्तार
  • वारंवार गोष्टी विसरताय?
  • या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका
  • स्मरणशक्ती चांगली ठेवण्यासाठी काय कराल?
वाढत्या धकाधकीच्या जीवनात विसराळूपणा सामान्य वाटत असला, तरी प्रत्येक वेळी तो निष्काळजीपणामुळेच होतो असे नाही. कधी कधी आपल्याला मोबाईल कुठे ठेवला, गॅस बंद केला का, पंखा बंद केला का किंवा एखाद्याचे नाव काय हे अचानक आठवत नाही. परंतु, अशा छोट्या गोष्टी विसरणे अनेकदा दुर्लक्षित केल्या जातात. काही वेळा वारंवार गोष्टी विसरणे हे मानसिक ताण, अपुरी झोप किंवा स्मरणशक्तीशी संबंधित गंभीर आजाराचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात.तर, काही प्रकरणांमध्ये ते डिमेन्शिया किंवा इतर मेंदूशी संबंधित आजाराचे संकेतही असू शकतात. त्यामुळे या संकेतांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यामागील कारण जाणून घेणे गरजेचे आहे.

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फरक कसा ओळखाल?

अधूनमधून एखादे नाव, वस्तू किंवा भेटीची वेळ विसरणे ही सामान्य बाब आहे. मात्र, नुकतेच झालेल्या संभाषणाची आठवण न राहणे, एकाच प्रश्नाची वारंवार पुनरावृत्ती करणे किंवा ओळखीच्या ठिकाणी जाण्याचा रस्ता विसरणे ही चिंतेची बाब ठरू शकते. अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये.

ही लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

  • वारंवार नुकत्याच घडलेल्या गोष्टी विसरणे.
  • रोजची साधी कामे पूर्ण करण्यात अडचण येणे.
  • वेळ, दिवस किंवा ठिकाणाबाबत गोंधळ होणे.
  • पैशांचे व्यवहार किंवा नियोजन करण्यात अडचण निर्माण होणे.
  • व्यक्तिमत्त्व किंवा वर्तनात अचानक बदल जाणवणे.
  • एकाच गोष्टीबद्दल वारंवार विचारणा करणे.

विसराळूपणामागील संभाव्य कारणे

सततचा ताण, अपुरी झोप, नैराश्य, व्हिटॅमिन बी-१२ची कमतरता, थायरॉईडचे विकार, काही औषधांचे दुष्परिणाम तसेच वाढते वय यांमुळेही स्मरणशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे योग्य तपासणी करून मूळ कारण शोधणे महत्त्वाचे आहे.

स्मरणशक्ती चांगली ठेवण्यासाठी काय कराल?

दररोज पुरेशी झोप घ्या, संतुलित आहाराचे पालन करा, नियमित व्यायाम करा, मेंदूला चालना देणारे वाचन, कोडी सोडवणे किंवा नवीन कौशल्य शिकणे यांसारख्या सवयी जोपासा. तसेच, ताण कमी करण्यासाठी दररोज योगा, ध्यान आणि श्वसनाचे व्यायाम करणे फायदेशीर ठरतात.

अधूनमधून काहीवेळा गोष्टी विसरणे ही नैसर्गिक बाब असली, तरी विसराळूपणाचे प्रमाण वाढत असेल आणि त्याचा दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो. म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. वेळेवर संबधित डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास अनेक गंभीर आजारांचे निदान लवकर होऊ शकते आणि वेळीच योग्य उपचार केले जाऊ शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Frequent forgetting memory loss symptoms brain health tips

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Published On: Jul 17, 2026 | 05:23 PM

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