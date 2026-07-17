शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Rbi Prepares For Plastic Notes In India Issues Global Eoi For Polymer Sheet See Update Marathi News

RBI चा मोठा निर्णय! भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची तयारी पूर्ण, रिझर्व्ह बँकेने जारी केले ग्लोबल EOI

Updated On: Jul 17, 2026 | 05:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतात लवकरच कागदी नोटांऐवजी प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या दिशेने मोठं पाऊल उचललं आहे. यासाठी जागतिक पातळीवर EOI जारी करण्यात आलं आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • RBI चा मोठा निर्णय!
  • भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची तयारी पूर्ण
  • रिझर्व्ह बँकेने जारी केले ग्लोबल EOI
Plastic Currency India : डिजीटल इंडियाचा काळात जरी आजकाल डिजिटल पेमेंट अधिकाधिक होत असलं तरीही, अजूनही बरेच लोक रोख रक्कम बाळगतात. तुमच्याकडे १०, २०, १०० किंवा ५०० रुपयांच्या नोटा असतील, पण कालांतराने त्यांचे स्वरूप बदलणार आहे. भारतात प्लास्टिक नोटा आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने RBI या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नेमकं काय बदलणार आहे?

Amitabh Bachchan CA: कधीकाळी सांभाळायचे अमिताभ बच्चन यांचे अकाउंट; आज स्वतः 15000 कोटींचे मालक! कोण आहेत प्रेमचंद गोधा?

पॉलिमर शीट खरेदीची प्रक्रिया सुरू

RBI ची नोट छपाई कंपनी, BRBNMPL ने प्लास्टिक नोटा बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर शीट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कंपनीने आता जगभरातील कंपन्यांकडून प्रस्ताव (EOIs) मागवले आहेत. याचा उपयोग प्लास्टिक नोटा विकसित करण्यासाठी केला जाईल. त्यामुळे आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या कागदी नोटा जाऊन त्या जागी प्लास्टिकच्या नोटा व्यवहारात वापरल्या जातील. याचा फायदा रोजच्या जीवनात बराच होणार आहे. त्यामुळे रोज्यच्या समस्यांना जितकं सामोरं जावं लागायचं ते आता होणार नाही.

BRBNMPL बद्दल जाणून घ्या

BRBNMPL, म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड, ही RBI च्या मालकीची कंपनी असून देशात चलनी नोटा छापण्याचे काम करते. ही कंपनी चलनी नोटांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे हाताळते. आता पॉलिमर शीटसाठी EOI Expression of Interest जारी झाल्यामुळे, हे स्पष्ट झाले आहे की प्लास्टिक नोटांची तयारी वेगाने सुरू आहे, ज्यामुळे भविष्यात एक मोठे परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे.

प्लॅस्टिक नोटांचे फायदे

भविष्यात जर प्लॅस्टिक नोटांनी नेहमीच्या नोटांची जागा घेतली, तर लोकांना त्याचे फायदे काय आहेत असा प्रश्न पडू शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या नोटा कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ असू शकतात.
नोट्स कधीकधी फाटलेल्या दिसू शकतात, परंतु त्या लवकर खराब होण्याची शक्यता कमी असते.
पावसात किंवा पुराच्या वेळी नोटा ओल्या होऊ शकतात, परंतु पाणी आणि आर्द्रतेचा परिणाम कमी असतो.

PM Awas Yojana : स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न होणार पूर्ण! शासनाकडून कोटींचा निधी, तुमच्या खात्यात आले का पैसे?

Web Title: Rbi prepares for plastic notes in india issues global eoi for polymer sheet see update marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 05:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI New Take Decision : बँकांमध्ये ग्राहकांच्या माहितीवर अधिक कडक नजर, आरबीआयने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
1

RBI New Take Decision : बँकांमध्ये ग्राहकांच्या माहितीवर अधिक कडक नजर, आरबीआयने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?
2

RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?

Retail Inflation Update: सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडलं! जून महिन्यात महागाई 4.38 टक्क्यांवर; आले-टोमॅटोचे भाव कडाडले
3

Retail Inflation Update: सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडलं! जून महिन्यात महागाई 4.38 टक्क्यांवर; आले-टोमॅटोचे भाव कडाडले

काय सांगताय? ATM मोठ्या संख्येने बंद होणार, मग कॅश कशी काढायची? बँकांचा ‘हा’ नवीन मास्टरप्लॅन, जाणून घ्या
4

काय सांगताय? ATM मोठ्या संख्येने बंद होणार, मग कॅश कशी काढायची? बँकांचा ‘हा’ नवीन मास्टरप्लॅन, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RBI चा मोठा निर्णय! भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची तयारी पूर्ण, रिझर्व्ह बँकेने जारी केले ग्लोबल EOI

RBI चा मोठा निर्णय! भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची तयारी पूर्ण, रिझर्व्ह बँकेने जारी केले ग्लोबल EOI

Jul 17, 2026 | 05:30 PM
वारंवार गोष्टी विसरताय? सावध व्हा; मेंदू देतोय इशारा, अशी घ्या काळजी

वारंवार गोष्टी विसरताय? सावध व्हा; मेंदू देतोय इशारा, अशी घ्या काळजी

Jul 17, 2026 | 05:23 PM
Delicious Chutneys : जेवणाची चव वाढवायची? डाळ-भात, पराठे आणि प्रत्येक पदार्थासोबत खा ‘या’ चविष्ट चटण्या

Delicious Chutneys : जेवणाची चव वाढवायची? डाळ-भात, पराठे आणि प्रत्येक पदार्थासोबत खा ‘या’ चविष्ट चटण्या

Jul 17, 2026 | 05:22 PM
ChinaBiotech: वटवाघुळ झाले आता चीन माकडांच्या मागे! एकाची किंमत तब्बल ३० लाख रुपये; प्रयोगशाळेत घडतंय काहीतरी धक्कादायक?

ChinaBiotech: वटवाघुळ झाले आता चीन माकडांच्या मागे! एकाची किंमत तब्बल ३० लाख रुपये; प्रयोगशाळेत घडतंय काहीतरी धक्कादायक?

Jul 17, 2026 | 05:19 PM
Monsoon Tips: पावसाळ्याच्या ऋतूत गर्भधारणेचे नियोजन करताय? मग, फॉलिक अ‍ॅसिड घ्यायला विसरु नका

Monsoon Tips: पावसाळ्याच्या ऋतूत गर्भधारणेचे नियोजन करताय? मग, फॉलिक अ‍ॅसिड घ्यायला विसरु नका

Jul 17, 2026 | 05:16 PM
‘राहुल गांधी नव्हे, मोदींनी वांगचुक यांची भेट का घेतली नाही?’ हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल

‘राहुल गांधी नव्हे, मोदींनी वांगचुक यांची भेट का घेतली नाही?’ हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल

Jul 17, 2026 | 05:15 PM
16th Finance Commission: १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उत्पन्नवाढ बंधनकारक

16th Finance Commission: १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उत्पन्नवाढ बंधनकारक

Jul 17, 2026 | 05:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा