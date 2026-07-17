RBI चा मोठा निर्णय! भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची तयारी पूर्ण, रिझर्व्ह बँकेने जारी केले ग्लोबल EOI

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RBI ची नोट छपाई कंपनी, BRBNMPL ने प्लास्टिक नोटा बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर शीट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कंपनीने आता जगभरातील कंपन्यांकडून प्रस्ताव (EOIs) मागवले आहेत. याचा उपयोग प्लास्टिक नोटा विकसित करण्यासाठी केला जाईल. त्यामुळे आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या कागदी नोटा जाऊन त्या जागी प्लास्टिकच्या नोटा व्यवहारात वापरल्या जातील. याचा फायदा रोजच्या जीवनात बराच होणार आहे. त्यामुळे रोज्यच्या समस्यांना जितकं सामोरं जावं लागायचं ते आता होणार नाही.
BRBNMPL, म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड, ही RBI च्या मालकीची कंपनी असून देशात चलनी नोटा छापण्याचे काम करते. ही कंपनी चलनी नोटांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे हाताळते. आता पॉलिमर शीटसाठी EOI Expression of Interest जारी झाल्यामुळे, हे स्पष्ट झाले आहे की प्लास्टिक नोटांची तयारी वेगाने सुरू आहे, ज्यामुळे भविष्यात एक मोठे परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यात जर प्लॅस्टिक नोटांनी नेहमीच्या नोटांची जागा घेतली, तर लोकांना त्याचे फायदे काय आहेत असा प्रश्न पडू शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या नोटा कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ असू शकतात.
नोट्स कधीकधी फाटलेल्या दिसू शकतात, परंतु त्या लवकर खराब होण्याची शक्यता कमी असते.
पावसात किंवा पुराच्या वेळी नोटा ओल्या होऊ शकतात, परंतु पाणी आणि आर्द्रतेचा परिणाम कमी असतो.
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