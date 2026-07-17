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Delicious Chutneys : जेवणाची चव वाढवायची? डाळ-भात, पराठे आणि प्रत्येक पदार्थासोबत खा ‘या’ चविष्ट चटण्या

Updated On: Jul 17, 2026 | 05:22 PM IST
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सारांश

Delicious Chutneys भारतीय स्वयंपाकात चटणीला नेहमीच मानाचे स्थान मिळाले आहे. कितीही स्वादिष्ट भाजी किंवा आमटी असली, तरी ताटात एखादी चवदार चटणी असेल तर जेवणाचा आनंद काही वेगळाच असतो. अनेकदा साधा भात, पोळी किंवा पराठाही चटणीमुळे अधिक रुचकर लागतो. म्हणूनच आजही अनेक घरांमध्ये रोजच्या जेवणासोबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या तयार केल्या

Delicious Chutneys (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Delicious Chutneys (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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Web Title: 4 spicy chutneys that double the flavor of your meal make them at home and make every bite special

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Published On: Jul 17, 2026 | 05:22 PM

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