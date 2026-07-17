Delicious Chutneys : जेवणाची चव वाढवायची? डाळ-भात, पराठे आणि प्रत्येक पदार्थासोबत खा ‘या’ चविष्ट चटण्या

Delicious Chutneys भारतीय स्वयंपाकात चटणीला नेहमीच मानाचे स्थान मिळाले आहे. कितीही स्वादिष्ट भाजी किंवा आमटी असली, तरी ताटात एखादी चवदार चटणी असेल तर जेवणाचा आनंद काही वेगळाच असतो. अनेकदा साधा भात, पोळी किंवा पराठाही चटणीमुळे अधिक रुचकर लागतो. म्हणूनच आजही अनेक घरांमध्ये रोजच्या जेवणासोबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या तयार केल्या
Delicious Chutneys (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)
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ही चटणी जवळपास प्रत्येक घरात आवडीने बनवली जाते. ताजी कोथिंबीर, पुदिन्याची पाने, हिरव्या मिरच्या, लसूण, थोडे मीठ आणि लिंबाचा रस एकत्र वाटला की काही मिनिटांत ही चटणी तयार होते. चव ताजी आणि हलकी असल्यामुळे ती पराठे, भजी, समोसे, सँडविच किंवा कटलेटसोबत छान लागते. उन्हाळ्यात ही चटणी अधिक ताजेतवाने वाटते.
तिखट आणि मसालेदार चव आवडणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. पिकलेले टोमॅटो, लसूण, सुक्या लाल मिरच्या आणि थोडे तेल वापरून ही चटणी तयार करता येते. सर्व साहित्य हलके परतून थंड झाल्यावर वाटून घ्यावे. ही चटणी गरम भाकरी, डाळ-भात, डोसा किंवा पोळीसोबत अप्रतिम लागते. कमी साहित्य आणि कमी वेळात तयार होणारी ही चटणी अनेकांची आवडती आहे.
दक्षिण भारतीय पदार्थ म्हटले की नारळाची चटणी आठवतेच. ताजा किसलेला नारळ, भाजलेली चण्याची डाळ, आले, हिरवी मिरची आणि मीठ एकत्र वाटून घ्यावे. नंतर मोहरी, कढीपत्ता आणि उडीद डाळीची फोडणी दिली तर चव आणखी खुलते. इडली, डोसा, वडा, उत्तप्पा किंवा अप्पमसोबत ही चटणी उत्तम लागते.
उन्हाळ्यात कच्च्या आंब्याची चटणी अनेकांच्या जेवणाचा भाग असते. आंब्याच्या फोडी, कोथिंबीर, पुदिना, हिरवी मिरची, जिरे आणि मीठ एकत्र वाटावे. चव संतुलित हवी असेल तर थोडासा गूळ घालू शकता. ही चटणी पोळी, पुरी, भात किंवा साध्या जेवणासोबतही खूप चवदार लागते.
चटणीची खरी चव तिच्या ताजेपणात असते. त्यामुळे शक्यतो ताजी भाजी, फळे आणि मसाले वापरा. वाटण्यापूर्वी सर्व साहित्य स्वच्छ धुवून कोरडे करून घ्या. तयार झालेली चटणी स्वच्छ आणि कोरड्या डब्यात भरून फ्रिजमध्ये ठेवावी. चटणी काढताना नेहमी कोरडा चमचा वापरणे महत्त्वाचे आहे. ओलावा गेल्यास चटणी लवकर खराब होऊ शकते. शक्य असल्यास दोन ते तीन दिवसांतच ती संपवावी.
Web Title: 4 spicy chutneys that double the flavor of your meal make them at home and make every bite special